Ftse Mib senza spunti nel breve? Oro ed Eur/Usd buy?

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata ad Antonello Marceddu, trader indipendente, al quale abbiamo rivolto alcune domande sui principali indici azionari, con una particolare attenzione rivolta a Piazza Affari.

Il Ftse Mib continua a muoversi in un range alquanto contenuto, mantenendosi al di sotto dei massimi dell’anno. Quali le attese nel breve?

La scorsa settimana il Ftse Mib ha disegnato una spinning top che ha portato a segnare nuovi massimi in area 30.650, mentre nell’ottava precedente c’è stato un altro allungo di questo rialzo partito da fine ottobre dall’area dei 27.500.

Siamo ormai quasi a Natale, quindi è possibile che gli operatori restino alla finestra, regalandosi un momento di pace.

Ftse Mib: quali scenari nel breve?

Da inizio settimana si respira un clima di attesa per le festività imminenti, quindi un andamento un po’ debole come quello cui stiamo assistendo è anche possibile, senza però andare ad inficiare il trend che resta rialzista.

Non vedo situazioni anomale per il Ftse Mib, che vive una settimana alquanto interlocutoria e l’idea è che questo andamento possa procrastinarsi anche nelle prossime sedute.

Non sembra possano esserci particolari spunti, né al rialzo né al ribasso, quindi è lecito attendersi un andamento ancora laterale nel breve.

Il ROC viaggia sopra la linea dello zero ed è impostato con una sorta di divergenza ribassista, mentre l’indicatore di volatilità si è un po’ impennato verso l’alto, ma non su valori allarmanti che possano far pensare a situazioni di pericolo.

In sintesi, il Ftse Mib nel breve potrebbe muoversi tra i 30.000 e i 30.650 punti nelle prossime giornate.

L’analisi dell’euro-dollaro

L’euro-dollaro sta provando a risalire verso quota 1,10. C’è spazio per salire ancora nel breve?

Due settimana avevo proiettato il Fibonacci sul possibile pull-back dell’euro-dollaro e così è avvenuto.

L’espansione di Fibonacci, se così dovesse rivelarsi, al superamento del massimo a 1,098/1,0985, al 161,8 ci troveremmo a 1,1305 di euro-dollaro.

Statisticamente le espansioni hanno una loro logica funzionale e quindi teoricamente il cross dovrebbe spingersi fino a questi lavori.

Guardando le posizioni del future sull’euro-dollaro, si nota un po’ di lite a ridosso di quota 1,11, quindi al superamento di 1,10 non si arriverà a razzo a quota 1,13, il raggiungimento della quale potrebbe richiedere qualche settimana di tempo.

Mi aspetto una prosecuzione della salita per il cross, con il ROC sopra lo zero ora e la volatilità storica sul movimento non mostra particolari segnali.

La view sull’oro

Cosa può dirci in merito ai recenti movimenti dell’oro e quali i possibili scenari nelle prossime sedute?

Partendo dal minimo del 6 ottobre scorso a 1.814,62 dollari e collegandolo al massimo del 4 dicembre a 2.085 dollari, notiamo che il pull-back dell’oro si è appoggiato al 38,2% di Fibonacci.

Adesso il gold potrebbe salire ancora verso i 2.085 dollari, dove potrebbe creare un doppio massimo in caso di mancato superamento di tale soglia.

Non è da escludere che il gold possa trovare uno stop prima di raggiungere il livello appena indicato, perché tra 2.063 e 2.086 dollari c’è una fascia resistenziale di una certa entità.