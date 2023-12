Ftse Mib: cosa accadrà nel breve? Enel, ENI e Saipem buy?

Di seguito riportiamo l'intervista al trader Davide Biocchi, al quale abbiamo rivolto delle domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chip.

Il Ftse Mib si mantiene poco al di sotto dei massimi dell’anno. Quali le attese per le prossime sedute?

Il Ftse Mib sta facendo fatica, perché siamo indubbiamente su valori di prezzo elevati e dobbiamo pensare che tipo di spirito può avere chi entrare sulle quotazioni correnti.

Il piccolo investitore si sente fortemente a rischio a esporsi su questi prezzi, mentre il grosso operatore che probabilmente ha già acquistato è più in una fase di attesa.

Il mercato ormai è in proiezione 2024, quindi aspetta di capire cosa può succedere.

Indubbiamente sopra certi valori si può andare, ma tutte le ultime sedute hanno visto una chiusura più bassa dell’apertura, seppur di poco, quindi sono sessioni poco mosse e in cui si fa al limite qualche realizzo più che qualche acquisto.

Ftse Mib: le attese nel breve

Secondo me, a naso, il Ftse Mib è destinato a rimanere sui valori attuali, anche perché con la salita fino a ora, ha già scontato quello che è noto in merito ai prossimi tagli dei tassi da parte della Fed.

E’ più probabile che eventi di qualche tipo possano far retrocedere il mercato che non aumentare.

Fino a quando il Ftse Mib manterrà l’area dei 29.000, vedo solo aspetti positivi, visto che nessuno si preoccuperebbe di un ritracciamento fino a questa soglia.

Siccome però non ci sono venditori, non sarà facile andare fino ad area 29.000 e ci vorrà che il mercato trovi un motivo per spaventarsi un po’.

In sintesi, se le sorprese possono sempre arrivare, difficilmente dovremmo vedere grandi movimenti prima di Natale, ma è anche vero che quello attuale è un mercato che se trova un innesco, si muoverà subito in quella direzione.

Al ribasso il Ftse Mib ha tutte le caratteristiche per poter scendere, visto che è anche molto scarico a livello di volatilità.

I titoli da tenere d’occhio

Quali sono i titoli da seguire più di altri in questa fase?

Occhio ai titoli bancari che sicuramente patiscono se c’è un taglio dei tassi e questo spiegare perché i protagonisti del comparto sono andati male nei giorni scorsi.

Alcune prese di beneficio sono scattate su bei titoli come Stm, Leonardo e Ferrari, segnalando che quest’ultimo sta tornando parecchio indietro perché è salito tanto.

A mio avviso se Ferrari dovesse tornare in area 300 euro sarebbe un bell’acquisto, ma è ancora lontano da questo livello.

L’analisi di Telecom Italia

Telecom Italia ieri è salito per la terza seduta, mettendo a segno un bel rally. Qual è la sua view su questo titolo?

Mi sembra che su Telecom Italia si stia preparando una commedia all’italiana. Quanto tempo durerà la lotta su NetCo? Sul trading è difficile intervenire perché c’è botta e risposta tra i vari protagonisti, mentre come investimento non lo valuterei al momento, al massimo dopo che lo Stato avrà fatto quello che deve fare, ragionando poi quando ci sarà una nuova proprietà, ammesso che arrivi.

Focus su ENI e Saipem

ENI e Saipem offrono spunti interessanti sugli attuali livelli?

Il petrolio è un po’ rimbalzato, ma se si guarda ENI si nota che è in un trend laterale, al pari di Saipem che ultimamente si muove intorno a 1,5 euro che resta un forte livello di resistenza.

Tanto ENI quanto Saipem non hanno spunti, essendo laterali, e se dovessi parlare di un petrolifero suggerirei piuttosto Tenaris che ha un grafico più bello.

Se proprio devo scegliere un titolo nel settore dell’energia guarderei a Enel che sopra 6,4 euro è interessante e può anche finire fino a 7,2/7,4 euro.