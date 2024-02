Ftse Mib: i titoli che danno i numeri oggi

Petrolio: chiusura negativa ieri per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 75,84 dollari, in calo del 2,52%.

Wall Street: chiusura negativa ieri per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono scesi dello 0,82% e dell’1,61%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.164,01 punti, in calo del 2,23%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnalano le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero calare da 214mila a 211mila unità.

Il costo unitario del lavoro riferito al quarto trimestre dovrebbe salire del 2,1% dopo il calo dell’1,2% precedente, mentre la produttività non agricola del quarto trimestre dovrebbe salire dell’1,9% dopo l’incremento del 5,2% precedente.

L’indice PMI manifatturiero a gennaio è atteso in aumento da 47,9 a 50,3 punti, mentre l’indice ISM manifatturiero è atteso invariato a 47,4 punti.

Le spese per costruzioni a dicembre dovrebbe aumentare dallo 0,4% allo 0,5%.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti del quarto trimestre del 2023 di Altria Group e Honeywell International, da cui ci si attende un utile per azione di 1,17 e di 2,59 dollari, mentre dalla trimestrale di Merck & Co si prevede una perdita per azione di 0,11 dollari.

A mercati chiusi si guarderà ai conti di Meta Platforms e di Microchip Technology, con un eps stimato a 4,96 e a 1,04 dollari, mentre per i numeri di Amazon e di Apple si prevede un utile per azione pari rispettivamente a 0,8 e a 2,1 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: sarà diffuso il dato dell’inflazione che a gennaio dovrebbe salire del 2,9% su base annua, in linea con la lettura precedente.

Anche per il tasso di disoccupazione a dicembre si prevede una conferma della lettura precedente, con un rialzo del 6,4%.

L’indice PMI manifatturiero a gennaio dovrebbe salire da 44,4 a 46,6 punti.

Anche in Francia, Germania e Italia sarà diffuso l’indice PMI manifatturiero relativo al mese di gennaio.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Ferrari che alzerà il velo sui conti del quarto trimestre e dell’intero 2023.

Al test dei conti anche Geox che presenterà il preconsuntivo del bilancio 2023.