Borse: nessun pericolo al momento. Eur/Usd e Petrolio buy?

Di seguito riportiamo l'intervista ad Emanuele Rigo, Market Analyst ad AlephFinance, al quale abbiamo rivolto alcune domande sulle valute, su alcune commodities e sugli scenari attesi per le Borse.

L’euro-dollaro ha difeso per ora la soglia di 1,08 dopo il meeting della BCE e in attesa di quello della Fed ora. Vede ulteriori rischi al ribasso?

Ci sono pressioni ribassiste sull’euro-dollaro, legate principalmente a una tendenza di apprezzamento del biglietto verde, premiato in questa fase di instabilità dal punto di vista geopolitico.

Euro-Dollaro: quali scenari nel breve?

A ciò si aggiungono diverse dichiarazioni da parte di membri della BCE che hanno portato in direzione di un arretramento della forza relativa della moneta unica.

Tutto questo contribuisce a un andamento negativo dell’euro-dollaro, in concomitanza anche con la pubblicazione di dati importanti, tra cui il meeting della Fed questa settimana.

C’è la possibilità di ulteriore discesa per il cross, ma non esagerata e l’idea è che non si dovrebbe andare molto oltre area 1,08/1,075.

Focus sull’oro

Cosa può dirci in merito al recente andamento dell’oro e quali i possibili scenari nel breve?

L’oro si sta mostrando molto resiliente, rispetto a quello che sarebbe un andamento classico, abbastanza correlato con l’euro-dollaro, e questo è significativo di una situazione che almeno per ora continua a essere abbastanza stabile, soprattutto sul dollaro.

A muoversi è principalmente l’euro, motivo per cui non si muove in maniera eccessiva l’oro, che resta su livelli elevati, comunque a nord dei 2.000 dollari, grazie ai rischi geopolitici.

Da un punto di vista tecnico stiamo vedendo un periodo di sostanziale interlocutorietà, anche se con delle oscillazioni importanti.

Dai livelli attuali potremmo vedere una situazione di ulteriore ascesa che possa riportare il gold in area 2.050 dollari.

Buona parte dei movimenti sarà realizzata in concomitanza della riunione della Fed che almeno per ora non promette sorprese particolari.

L’analisi del petrolio

Il petrolio ieri ha rifiatato un po’ dopo i recenti rialzi. Quali i possibili scenari nel breve?

Avevamo chiamato un rialzo temporaneo del petrolio legato all’instabilità geopolitica e così è stato.

Mi aspetto una prosecuzione della fase di forza del petrolio, con prezzi che si manterranno sui livelli attutali o andranno a toccare gli 80 dollari al barile.

Come si muoveranno le Borse?

Come valuta i recenti movimenti delle Borse e quali le attese per le prossime sedute?

Mi aspetto mercati azionari tutto sommato piuttosto stabili, con gli Stati Uniti che si mostrano resilienti e con l’Europa che, malgrado l’inizio di settimana sottotono, continua a mantenersi piuttosto forse.

Il driver principale, oltre ai dati sul PIL e sull’inflazione, è rappresentato anche dalle notizie che arrivano dall’Asia, con il default di Evergrande che sta impattando solo il mercato cinese, con ricadute solo marginali sugli altri.

Mi aspetto che almeno questa settimana possa essere nel complesso stabile, ma tutto dipenderà dai pronunciamenti della Fed.

Se, come atteso, sarà un nulla di fatto e sarà confermata l’impostazione di parziale moderazione della fase di politica monetaria restrittiva, i mercati azionari dovrebbero mantenersi stabili e forse anche spingere qualcosina in più.

Per ora l’outlook resta positivo e solo successivamente arriveranno momenti di difficoltà, quando vedremo segnali di recessione e un po’ di problemi nelle aziende europee e USA.

Per il momento è tutto molto solido e anche abbastanza stabile, per cui salvo sorprese, il quadro di fondo non subirà mutamenti.