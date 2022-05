Wall Street: attesa oggi la riapertura della piazza azionaria USA, rimasta chiusa ieri per festività.

Venerdì scorso il mercato azionari statunitense ha chiuso in positivo, con il Dow Jones e l'S&P500 saliti dell'1,61% e dell'1,99%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.740,65 punti, con un rialzo del 2,68%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: oltre all'indice settimanale Redbook relativo alle vendite al dettaglio nelle maggiori catene USA, oggi si conoscerà l'indice Chicago PMI di maggio che dovrebbe salire da 56,4 a 57,1 punti.

L'indice della fiducia dei consumatori a maggio è atteso in flessione da 107,3 a 104 punti.

Risultati trimestrali USA: a mercati chiusi saranno diffusi i conti degli ultimi tre mesi di HP e di Salesforce, con un eps previsto rispettivamente a 1,05 e a 0,94 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi in Europa: il dato preliminare dell'inflazione a maggio dovrebbe salire del 7,6% su base annua rispetto al 7,4% precedente, mentre la version "core" dovrebbe salire del 3,5% dopo il 3,9% di aprile.

In Germania il tasso di disoccupazione a maggio dovrebbe rimanere invariato al 5%.

In Francia il dato definitivo del PIL del primo trimestre dovrebbe attestarsi sulla parità, mentre le spese per consumi a marzo sono viste sulla parità, dopo il calo dell'1,3% precedente.

Il dato preliminare dell'inflazione a marzo dovrebbe salire del 5,3% dopo il 5,4% precedente.

In Italia il dato definitivo del PIL del primo trimestre è visto in calo dello 0,2%, mentre l'inflazione a maggio dovrebbe salire dello 0,7% dopo la flessione dello 0,1% di aprile.

Da seguire in Germania l'asta dei titoli di Stato con scadenza aprile 2027 per un ammontare massimo di 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Debutti a Piazza Affari: atteso per oggi il debutto di BIFIRE all'Euronext Growth Milan.

Assemblee a Piazza Affari: previste le riunioni assembleari di Leonardo, OVS e Datrix per l'approvazione dei dati di bilancio del 2021.

Asta titoli di Stato: da seguire in mattinata il collocamento dei BTP con scadenza aprile 2027 per un ammontare tra 2,5 e 3 miliardi di euro.

In asta anche i BTP con scadenza dicembre 2023 per un importo tra 2 e 2,5 miliardi di euro, mentre i CCTeu ottobre 2030 saranno offerti per un ammontare tra 1 e 1,25 miliardi di euro.