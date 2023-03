Ftse Mib: Poste e altri al test dei conti. Occhio ai BTP

Petrolio: chiusura negativa ieri per le quotazioni dell'oro nero che si sono fermate a 72,97 dollari, con una flessione dello 0,31%.

Wall Street: conclusione positiva ieri per la piazza azionaria americana dove il Dow Jones e l'S&P500 sono saliti dell'1% e dell'1,42%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 11.926,24 punti, con un progresso dell'1,79%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnalano le nuove richieste di sussidi di disoccupazione che dovrebbero salire da 191mila a 195mila unità.

Il dato finale del PIL del quarto trimestre 2022 dovrebbe mostrare un rialzo del 2,7%, mentre il deflattore del PIL è atteso in positivo del 3,9%.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: è atteso il dato finale della fiducia dei consumatori che a marzo dovrebbe migliorare da -19,2 a -19 punti.

L'indice della fiducia economica a marzo è atteso in rialzo da 99,7 a 100 punti e l'indice della fiducia servizi in calo da 9,5 a 8,7 punti.

L'indice relativo alla fiducia dell'industria a marzo è atteso invariato a 0,5 punti.

In Germania si conoscerà il dato preliminare dell'indice dei prezzi al consumo che a marzo dovrebbe mostrare una variazione positiva dello 0,7% dopo lo 0,8% precedente.

In Italia il tasso di disoccupazione a febbraio è atteso in rialzo dal 7,9% all'8% ed l'indice dei prezzi alla produzione in recupero da -7,5% a -2,5%.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Poste Italiane che presenterà i numeri del 2022 e al test dei conti saranno chiamati anche SOL, Fine Foods & Pharmaceuticals NTM, Giglio Group, IVS Group, BF, Bialetti Industrie, Conafi, S.S. Lazio, Arterra Bioscience, Clabo, Compagnia dei Caraibi, Cyberoo, DBA Group, Digital360, Esautomotion, Expert.ai, Gentili Mosconi, Lucisano Media Group, Medica, Neosperience, Planetel, Poligrafici Printing e SG Company.

Assemblee a Piazza Affari: da segnalare una riunione assembleare di 4AIm Sicaf per l'approvazione dei dati di bilancio del 2022.

Asta titoli di Stato: in mattinata si terrà l'asta dei BTP con scadenza aprile 2028 e maggio 2033 per un ammontare compreso rispettivamente tra 2,5 e 3 miliardi e 3 e 3,5 miliardi di euro.

Per i CCTeu con scadenza aprile 2029 e ottobre 2030 è previsto un importo tra 1 e 1,25 miliardi di euro per ciascuna delle due categorie.