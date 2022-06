Il Ftse Mib è in attesa di un movimento direzionale: ecco gli estremi relativi a cui fare riferimento ora. La view di Massimiliano De Marco.

Di seguito riportiamo l'intervista realizzata a Massimiliano De Marco, analista tecnico di Robotrend.com, con domande sull'indice Ftse Mib e su alcune blue chips.

Il Ftse Mib si sta mostrando incapace di superare stabilmente quota 24.500 punti. Sono ancora possibili sviluppi positivi?

L’indice Ftse Mib rimane in compressione, in attesa di un movimento direzionale, ma è difficile prevedere quando questo succederà.

Al momento bisogna fare riferimento agli estremi relativi, ovvero i 25.400 punti e i 22.800 punti, perché rompere uno dei due significherebbe uscire dalla compressione.

Per sostenere gli animi rialzisti, però, ricordiamo che la vera resistenza per il Ftse Mib si trova in area 25.800, dove è avvenuto il breakdown di febbraio.

Bper Banca ieri ha perso più di Banco BPM. Qual è la sua view su questi due bancari?

Sempre parlando di compressioni, il grafico orario di Bper Banca mostra un consolidamento triangolare, solitamente preludio alla fine di un movimento. L’idea è quindi che il titolo possa assistere a fake breakout fino a quota 2 euro, per poi avviare una correzione più marcata.

Banco BPM si è spinto ad un buon livello di ritracciamento del ribasso di febbraio-marzo, e 3,34-3,41 euro è la resistenza più importante per cercare di attaccare il massimo relativo di quest’anno.

Al contrario area 2,9-3 euro, che sembrava aver perso di significato, potrebbe riproporsi come supporto sotto il quale si inquadrerebbe la trendline di passaggio a 2,75 euro.

Telecom Italia ieri è stato il peggiore del Ftse Mib, mentre si è difeso decisamente meglio STM. Cosa può dirci di questi due titoli?

Telecom Italia rimane debole, e sul medio termine sembra destinata a ritestare il minimo di febbraio (scenario che verrebbe annullato da una ripresa sopra 0,31 euro), perché minimi con estremi “violenti” sugli indicatori vengono solitamente ritestati con minor forza.

Per Telecom Italia segnalo un supporto di breve in area 0,265 euro.

Anche STM, come l’indice Ftse Mib e molti altri titoli, è in compressione, chiuso da due trendline.

La prossima mossa direzionale dovrebbe avvenire con la rottura di una delle due, al momento a 36,5 euro e 39,2 euro.

Quali sono i titoli che sta seguendo più da vicino in questa fase di mercato e a quali consiglia di guardare ora?

Tra i titoli dell’indice Ftse Mib al momento c’è grande incertezza, il che risulta in pochi movimenti chiaramente direzionali.

Rimangono buoni performer i già segnalati Tenaris e Leonardo, ed anche Inwit sembra posizionata per attaccare i nuovi massimi.