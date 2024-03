Ftse Mib: parte l’OPA su Tod’s. I titoli al test dei conti

Petrolio: chiusura negativa anche venerdì scorso per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 80,81 dollari, in calo dello 0,32%.

Wall Street: chiusura contrastata venerdì scorso per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones e l’S&P500 sono scesi dello 0,77% e dello 0,14%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 16.428,82 punti, in rialzo dello 0,16%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: per oggi si segnalano solo due aggiornamenti e si tratta delle vendite di case nuove che a febbraio dovrebbero salire da 661mila a 670mila unità, mentre l’indice CFNAI a febbraio dovrebbe migliorare leggermente da-0,3 a -0,1 punti.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: non sono previsti aggiornamenti macro di rilievo e sarà da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza agosto 2024 e febbraio 2025 per un ammontare massimo di 2 miliardi di euro per ciascun titolo.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: diversi titoli presenteranno i risultati del 2023 e si tratta di Rai Way, Technogym, Mondo TV, Allcore, CrowdFundMe, Dotstay, E-Globe, ESI, Green Oleo, Grifal, Marzocchi Pompe, Medica, MIT SIM, Radici Pietro Industries, Redelfi, Vantea Smart, VNE e Xenia Hotellerie Solution.

Tod’s: oggi prenderà il via, per concludersi l’8 maggio, l’OPA promossa da Crown Bidco sulle azioni Tod’s.