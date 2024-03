Tod’s: c’è l’ok della Consob. Ecco quando parte l’OPA

Per Tod’s è ai nastri di partenza l’OPA promossa da L Catterton di concerto con Della Valle.

A Piazza Affari si è tornati a parlare di Tod’s, dopo che la Consob ha approvato ieri il prospetto dell’Opa a 43 euro per azione promossa da L Catterton di concerto con l’azionista di maggioranza Della Valle.

Tod’s: al via lunedì 25 l’OPA

Il periodo di adesione partirà il 25 marzo per chiudersi l’8 maggio, con pagamento il 15 maggio, salvo eventuale riapertura dei termini, per il periodo 16-22 maggio, con eventuale pagamento il giorno 29 maggio.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che, alla data del 18 marzo, L Catterton risultava già in possesso dell’8% del capitale della società su un flottante totale pari al 26% del capitale.

L’offerta non ha particolari condizioni di efficacia se non le usuali clausole MAC/MAE, l’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, e la diligente gestione del gruppo secondo criteri di ordinarietà e prudenza.

Tod’s: cosa c’è da sapere sul delisting

Gli esperti della SIM milanese ricordano che l’offerente ha concordato con l’azionista di maggioranza che, qualora il delisting non fosse ottenuto per effetto dell’offerta, esso sarà perseguito mediante fusione per incorporazione nell’Offerente.

Equita SIM non cambia idea su Tod’s e mantiene una view neutrale, con una raccomandazione “hold” e un un prezzo obiettivo a 43 euro, allineato a quello dell’Opa.