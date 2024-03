Tod’s: oggi i risultati del 2023. Cosa aspettarsi?

In linea con un copione che si ripete ormai uguale da circa un mese a questa parte, anche oggi Tod’s non mostra variazioni percentuali a Piazza Affari.

Tod’s fermo sul prezzo d’OPA

Il titolo continua a viaggiare sui prezzi dell’OPA lanciata a febbraio da Della Valle-L Catterton al prezzo di 43 euro per azione.

Non a caso oggi Tod’s si presenta a 43,02 euro, sui valori del close di ieri, con oltre 50mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 135mila.

Tod’s: oggi i conti del 2023. Le attese di Equita SIM

Il gruppo oggi dopo la chiusura di Piazza Affari alzerà il velo sui dati completi del 2023, dopo aver già reso noto il fatturato, pari a 1,127 miliardi di euro, con un dato nel quarto trimestre a 298 milioni, in rialzo di circa l’8% anno su anno.

Equita SIM fa sapere che la sua stima di EBIT, pari a 89 milioni di euro, con un incremento del 53% su base annua, è appena sopra il consensus di 88 milioni e implica per la seconda metà del 2023 un dato pari a 28,7 milioni, in flessione del 29% anno su anno, con margine in calo di 240 punti base.

Gli analisti di Equita SIM ricordano che il management aveva già anticipato margini in calo nel secondo semestre per deleverage operativo, costi di marketing più sbilanciati sul secondo semestre, e un mix di vendita meno supportivo.

L’utile netto è atteso da Equita SIM a 43 milioni di euro, in rialzo dell’86% su base annua e in linea col consensus.

In attesa dei dati ufficiali, gli analisti mantengono invariato il rating “hold” su Tod’s, con un prezzo obiettivo a 43 euro.

Tod’s: la preview di Mediobanca

I colleghi di Mediobanca Research si aspettano che il gruppo abbia chiuso il 2023 con un Ebitda pari a 243,2 milioni di euro, un Ebit a 87,2 milioni e un utile netto di 41,5 milioni.

Gli analisti evidenziano che in ogni caso i risultati 2023 non rappresentano un catalizzatore per il prezzo del titolo, dopo l'annuncio dell'Opa a 43 euro per azione di L Catterton finalizzata al delisting di Tod's.