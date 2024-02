Piazza Affari: una mid cap da riscoprire ora

Non si ferma la salita di Buzzi, che anche oggi ha guadagnato posizioni, chiudendo in progresso per la quarta sessione di fila.

Buzzi chiude ancora in rialzo

Il titolo, che fa parte del paniere delle azioni a media capitalizzazione a Piazza Affari, dopo aver archiviato la sessione di ieri con un vantaggio di quasi due punti percentuali, oggi ha proposto un copione simile.

A fine giornata, infatti, Buzzi si è fermato a 31,84 euro, con un rialzo del 2,05% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 330mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 230mila.

Buzzi promosso da Barclays

Il titolo oggi ha calamitato ancora gli acquisti sulla scia della promozione arrivata da Barclays, i cui analisti hanno rivisto la loro strategia da “equalweight” a “overweight”, con un prezzo obiettivo incrementato da 33 a 42 euro.

Buzzi: ecco cosa piace agli analisti

Gli esperti fanno sapere di essere selettivamente costruttivi sul settore e nel caso di Buzzi Unicem apprezzano le valutazioni relative, la leva operativa, l’esposizione geografica e di prodotto e il potenziale per i ritorni agli azionisti.