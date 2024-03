Pirelli fiacco. Nuova linea di credito: ecco i dettagli

Pirelli al vaglio degli analisti dopo che la società ha sottoscritto un accordo per una linea di credito di 600 milioni di euro.

Tra le blue chip che oggi non riescono a muoversi nella stessa direzione del Ftse Mib troviamo anche Pirelli.

Pirelli sotto la parità anche oggi

Il titolo, dopo aver ceduto lo 0,25% venerdì scorso, si muove poco sotto la parità anche oggi.

Mentre scriviamo, Pirelli viene fotografato a 5,576 euro, con un lieve ribasso dello 0,18% e oltre 330mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,4 milioni.

Pirelli: nuova linea di credito da 600 mln di euro

Pirelli mostra un andamento cauto dopo che la società ha sottoscritto un accordo con un pool di banche internazionali per una linea di credito di 600 milioni di euro con scadenza ottobre 2028, consentendo di rimborsare anticipatamente una parte del debito in scadenza nel 2025, in totale 1,38 miliardi di euro, rafforzare il margine di liquidità e allungare le scadenze del debito.

Equita SIM evidenzia che non sono state comunicate le condizioni economiche, ricordando che nel 2023 il tasso medio è comunque già salito di 104 punti base al 5,08%.

Gli analisti della SIM milanese mantiene una view bullish su Pirelli, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 6,2 euro.

Pirelli al vaglio di Banca Akros

Più cauti i colleghi di Banca Akros che oggi hanno reiterato il rating “neutral”, con un target price a 5,8 euro,

Secondo gli analisti è neutrale la notizia dell’accordo con un pool di banche internazionali per una nuova linea di credito da 600 milioni di euro.