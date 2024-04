Pirelli in positivo. Le banche d’affari alzano i tp

Pirelli ha chiuso gli scambi nuovamente in salita sulla scia della mossa di Morgan Stanley, che non è stata l’unica a rivedere la valutazione.

Tra le blue chip che oggi hanno mostrato più forza del Ftse Mib troviamo anche Pirelli, che ha guadagnato terreno per la seconda giornata di fila.

Pirelli in rialzo anche oggi

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso del 2,05%, si è mosso in maniera più cauta oggi.

A fine seduta, Pirelli si è fermato a 5,796 euro, con un progresso dello 0,59% e quasi 1 milione di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,4 milioni.

Pirelli: Morgan Stanley alza target price e stime

Il titolo oggi ha trovato sostegno nelle positive indicazioni arrivate da Morgan Stanley, i cui analisti da una parte hanno ribadito il rating “overweight” e dall’altra hanno incrementato il prezzo obiettivo da 5,75 a 6,1 euro.

La banca statunitense ha messo mano anche alle stime, tagliando quelle relative all’eps del 4% per l’anno in corso e alzandole dell’1% con riferimento al 2025, mentre le previsioni sui ricavi sono state ridotto dell’1% per il 2024 e aumentate dell’1% per il prossimo anno.

Pirelli: anche BofA incrementa il target price

A rivedere la valutazione di Pirelli è stata anche Bank of America che invita ad acquistare il titolo, con un target price ritoccato verso l’alto da 6,1 a 6,7 euro.

Gli esperti della banca USA hanno esaminato i trend delle società del comparto emersi dai risultato del 2023, evidenziando che Pirelli è stata la migliore sotto diversi punti di vista, con riferimento in particolare ai margini.

Pirelli: il nuovo fair value di Citi

Buone notizie per Pirelli sono arrivate anche da Citi, che da una parte ha ribadito la raccomandazione “buy” e dall’altra ha aumentato il fair value da 6,4 a 7,3 euro, valore che implica un potenziale di uspide di circa il 26% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

La revisione della valutazione è stata decisa sulla scia di una rivisitazione delle stime dopo i risultati del 2023 e l’aggiornamento del piano industriale.

Gli analisti di Citi valutano ancora Pirelli a un target enterprise value/Ebit di 10, sostanzialmente in linea con la media storica.