Prysmian frena: si prepara la lista per il nuovo Cda

L’andamento positivo mostrato oggi dal Ftse Mib non è di alcun aiuto per Prysmian, che continua a muoversi in controtendenza.

Prysmian frena dopo quattro rialzi di fila

Il titolo, reduce da quattro sessioni consecutive in rialzo, dopo aver archiviato la sessione di venerdì scorso con un progresso di circa mezzo punto percentuale, oggi presta il fianco alle prese di profitto.

Negli ultimi minuti, Prysmian viene fotografato a 41,03 euro, con un calo dello 0,65% e oltre 200mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 700mila.

Prysmian: si prepara la lista per il rinnovo del Cda

Il titolo oggi è finito sotto la lente di Equita SIM, i cui analisti in una nota diffusa questa mattina hanno evidenziato che il rinnovo del CdA di Prysmian segna il termine del mandato di Valerio Battista come CEO del gruppo.

Massimo Battaini è designato come nuovo CEO, ma ci sono indiscrezioni, riportate dal Sole 24 Ore, che suggeriscono che Battista potrebbe non essere proposto come presidente e potrebbe lasciare completamente il consiglio della società.

Questo potrebbe essere dovuto alla necessità di indipendenza richiesta per un gruppo internazionale come Prysmian.

La lista del nuovo consiglio potrebbe escludere Battista come presidente, ma potrebbe mantenere un ruolo in azienda, magari come vicepresidente.

La decisione finale potrebbe essere presa dopo la presentazione della lista del board il 28 febbraio secondo prime indicazioni, con aspettative di approvazione da parte dei principali azionisti.

Equita SIM evidenzia che attualmente, il CdA è composto da 12 membri, di cui 9 (compreso il presidente uscente De Conto) sono non esecutivi e indipendenti.

La lista del CdA potrebbe confermare principalmente i 10 nomi proposti nell'ultimo rinnovo, ma potrebbero verificarsi cambiamenti, con rumor che suggeriscono possibili avvicendamenti tra i membri più anziani per mandato.

Gli analisti di Equita SIM ribadiscono la loro view: il contributo di Battista nella trasformazione di Prysmian è stato cruciale.

Tuttavia, gli esperti ritengono che l’azienda sia adeguatamente preparata per proseguire il suo percorso di crescita.

Inoltre, Battaini può vantare un ampio e positivo track-record all’interno di Prysmian.

Prysmian: la strategia di Equita SIM

Non cambia intanto la view di Equita SIM, che mantiene una view cauta sul titolo, con una raccomandazione “hold” invariata e un prezzo obiettivo a 42,5 euro, valore che implica un potenziale di upside alquanto ridotto, nell’ordine di poco meno di quattro punti percentuali rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.