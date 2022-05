Snam in rialzo per la terza seduta di fila, anche se meno vivace del Ftse Mib, complice l'andamento pesante dei BTP. Le news in arrivo.

Anche la seduta di ieri si è conclusa con il segno più per Snam che ha guadagnato terreno per la terza seduta di fila.

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di lunedì con un rally di quasi il 3%, ha strappato un altro piccolo segno più ieri.

Snam in rialzo per la terza seduta di fila

Snam ha infatti terminato le contrattazioni a 5,392 euro, con un lieve progresso dello 0,11% e oltre 6,8 milioni di azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 8,5 milioni.

Al pari di quanto accaduto per le altre utility, anche Snam non è riuscito ad allontanarsi dalla parità, senza beneficiare quindi del buon rialzo messo a segno dal Ftse Mib.

Snam frenata dall'impennata del decennale: sell sui BTP

A frenare Snam, e più in generale il comparto delle utility, ha contribuito l'andamento poco incoraggiante del mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si è mantenuto a galla e si è fermato poco sotto la parità, con un calo dello 0,21% a 191,1 punti base.

Non è andata altrettanto bene ai BTP che invece sono stati colpiti dalle vendite, tanto che il rendimento del decennale è balzato in avanti e ha chiuso in rally del 3,74%, terminando la giornata al 2,965%.

Snam: oggi misure Commissione UE nel pacchetto RepowerEU

Snam intanto resta sotto la lente in vista di possibilità novità che potrebbero arrivare dall'Europa.

Secondo quanto riportato ieri da Il Messaggero, fra le misure che la Commissione UE proporrà nel pacchetto RepowerEU oggi, ci sarebbe il supporto al raddoppio della capacità del corridoio Sud del gas per altri 20 miliardi di metri cubi l’anno.

Un rafforzamento che dovrà essere fatto anche riprendendo il dialogo con l’Algeria e rafforzando i rapporti energetici con Nigeria, Angola e Senegal. Inoltre, ci sarebbe il capitolo sull’idrogeno e sulle partnership che l’Europa intende costruire soprattutto con il Nord Africa e i Paesi del golfo.

Viene prevista l’implementazione del progetto "African green energy initiative", con un budget di 2,4 miliardi di euro fino al 2027.

Secondo Equita SIM, sarà importante verificare quali scelte saranno implementate dall'Unione Europea, se rafforzare le gas pipeline esistenti di import del gas in Italia dal Nord Africa o rafforzare gli impianti LNG.

Anche per i progetti sull’idrogeno andranno verificate le decisioni.

Snam: possibile maggiore visbilità su alcuni progetti

Per Snam, spiega la SIM milanese, ci potrebbe essere l’opportunità che aumenti la visibilità su alcuni progetti.

Fra questi, la società ha recentemente citato il progetto di una pipeline Spagna-Italia, di cui è stato avviato uno studio di fattibilità con Endesa.

Da segnalare anche il progetto del backbone per il trasporto dell’idrogeno dal Nord Africa all’Austria che potrebbe essere avviato dopo il 2026.

Snam ha citato inoltre il rafforzamento del corridoio adriatico previsto dopo il 2030, che potrebbe essere anticipato.

Secondo Equita SIM, il piano REPower-EU sarà fondamentale sia per capire quali nuovi investimenti per nuove gas pipeline e per il backbone di idrogeno potranno essere attivati.

In attesa di novità la SIM milanese mantiene una view cauta su Snam, con una raccomandazione "hold" e un prezzo obiettivo a 5,3 euro.