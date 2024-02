Snam resiste ai cali. Cessione stoccaggi Edison verso close?

Snam ha mostrato più forza del Ftse Mib, con l’attenzione rivolta alle ultime indicazioni di stampa e non solo.

Nuova seduta in rialzo per Snam che anche oggi ha chiuso gli scambi con il segno più, mostrando più forza relativa rispetto al Ftse Mib.

Snam poco sopra la parità

Il titolo già ieri aveva ritrovato la retta via, salendo di oltre un punto e mezzo percentuale dopo 7 sessioni consecutive in ribasso, e oggi si è fermato poco sopra la parità.

A fine giornata, Snam si è fermato a 4,361 euro, con un frazionale rialzo dello 0,07% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 7 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 6,5 milioni.

Il titolo è stato oggetto di attenzione da parte del mercato sulla scia di alcune indicazioni di stampa.

Snam: più vicino close operazione su stoccaggi Edison

Come riportato da Milano Finanza, si avvicina la chiusura dell’operazione di cessione delle attività di stoccaggio Edison, per cui sono in gara oggi Ascopiave e Snam Rete Gas.

Si tratta di asset per circa 900mcm di capacità ed una valorizzazione che, secondo le indiscrezioni di stampa potrebbe aggirarsi sui 600-700 milioni a fronte di una RAB di circa 500 milioni e un ebitda di circa 50 milioni di euro nel 2023, stando a quanto riportato dal Sole 24 Ore e da Milano Finanza.

Secondo l’articolo, ad Ascopiave sarebbe stata richiesta una integrazione dell’offerta, rimodulando la componente cash per avvicinarsi alle richieste esposte da Edison.

La società veneta starebbe partecipando con un’offerta mista che prevede la cessione delle attività rinnovabili (centrali idroelettriche nel Nord Italia e 2 parchi eolici da 85 MW al sud) ed una componente cash, che quindi sembrerebbe essere stata inizialmente insufficiente per le richieste di Edison.

Sempre secondo Milano Finanza, l’offerta Snam, 100% cash, non ha invece avuto richieste di rimodulazione.

L’aggiudicazione del deal dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, ricordando che inizialmente era stata ipotizzata la fine del mese di febbraio.

Stoccaggi Edison: i vantaggi per Snam e Ascopiave

Per Ascopiave l'operazione rappresenta un’opportunità di diversificazione che il gruppo sta cercando per l’esercizio totale della put su HERA per i clienti retail di EstEnergy.

Snam completerebbe, invece, il controllo delle attività di stoccaggio, di cui gestisce già il 90% degli assets.

Per Ascopiave potrebbe essere un’operazione interessante per far emergere e cristallizzare la sottovalutazione complessiva sugli assets regolati, aumentando la visibilità dei rendimenti e consentendo una maggiore leva grazie alla quasi totale esposizione ad attività regolate.

Da valutare tuttavia i premi RAB ad esito della gara, considerando che 700 milioni di euro rappresenterebbero un premio del 40% rispetto all’attuale 16% attualmente trattato da Snam a prezzi di mercato.

Equita SIM ricorda che recenti deals per porzioni di rete di trasmissione sono invece stati ceduti a valori intorno al 30% di premio RAB.

Snam: emessi 2 bond per 1,5 mld di euro

Gli analisi, infine, nella nota diffusa oggi richiamano anche l’attenzione sul fatto che Snam ha emesso un Green bond ed un Sustainability-Linked Bond.

Il primo di 500 milioni di euro con scadenza a 4 anni (febb 2028) ha uno yield del 3.48% ed uno sprad di 75 unti base sul mid-swap di riferimento.

Il Sustainability-Linked Bond con scadenza a 10 anni ha uno yield del 3,94% e uno spread di 120 basis points sul mid swap di riferimento.

Equita SIM fa notare che si tratta di costo di finanziamento leggermente superiori alle sue stime che assumo un costo di rifinanziamento del 3,6% sui 10 anni con uno spread di 100 punti base.

Gli analisti mantengono una view cauta su Snam, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 5,4 euro.