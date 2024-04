Telecom rifiata: spunti su vari fronti

Lo spunto positivo offerto oggi dal Ftse Mib non è stato di alcun aiuto per Telecom Italia che ha visto scattare il semaforo sul rosso dopo due sessioni consecutive in salita.

Telecom Italia cala dopo due sedute in rialzo

Archiviata la giornata di ieri con un progresso di circa un punto e mezzo percentuale, il titolo oggi ha prestato il fianco alle prese di profitto.

A fine sessione, Telecom Italia si è fermato a 0,2337 euro, con una flessione dello 0,81% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 283 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 218 milioni,

Telecom Italia: Glass Lewiss a favore della lista del Cda

Il Sole 24 Ore riferisce che, dopo ISS, anche Glass Lewis, l’altro importante proxy advisor, si è espresso a favore della lista del CdA.

Per Glass Lewis, la lista alternativa proposta dal fondo Merlyn avrebbe mancato nel presentare una proposta alternativa strutturata, essendosi espressa solamente in una critica di alto livello, supportata da limitato materiale analitico e con un piano che in parte ricalca le direttrici strategiche attuali (Eqiuta SIM pensa la cessione di NetCo).

Telecom: le parole di Giorgetti su NetCo

Ieri il ministro dell’economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, ha poi ribadito che la proposta attuale su NetCo è l’unica realistica, in grado di garantire la sostenibilità di Telecom Italia, e ha confermato la valenza strategica dell’operazione e l’opportunità che il governo abbia una quota in NetCo.

Le posizioni dei proxy advisor e del governo, secondo Equita SIM sembrano assolutamente condivisibili.

In una fase cruciale per la sostenibilità finanziaria del gruppo, gli analisti ritengono che il completamento dell’operazione NetCo come negoziata con KKR e condivisa con il governo e in discussione con le autorità competenti, sia essenziale per fornire garanzie sulla sostenibilità finanziaria del gruppo.

Per questo obiettivo, gli esperti pensano che sia importante la continuità manageriale del gruppo, in modo da non mettere a rischio o ritardare l’esecuzione del piano di deleverage.

In attesa di novità, gli analisti di Equita SIM non cambiano idea su Telecom Italia e ribadiscono la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 0,37 euro.