A Piazza Affari la seduta odierna prosegue in calo per il Ftse Mib che, pur avendo recuperato dai minimi intraday, si mantiene in territorio negativo.

Telecom Italia in cima al Ftse Mib dopo l'affondo

Tra le blue chip che si muovono in controtendenza segnaliamo Telecom Italia che conquista la prima posizione nel paniere di riferimento.

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un crollo di oltre otto punti percentuali, perdendo terreno per la terza giornata di fila, oggi recupera terreno.

Negli ultimi minuti Telecom Italia si presenta a 0,1864 euro, con un vantaggio dell'1,91% e volumi di scambio sostenuti, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 166 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 111 milioni.

Telecom Italia bocciato da due broker

Venerdì scorso il titolo è stato affondato da una bocciatura di Barclays che ha tagliato il giudizio da "equalweight" ad "underweight", ricordando che il giorno prima si era mosso nella stessa direzione HSBC, con una revisione della strategia da "buy" a "hold".

Telecom Italia: l'AD Labriola acquista nuove azioni

Intanto, dalle comunicazioni di internal dealing rse dalla Consob, si è appreso che l'AD di Telecom Italia, Pietro Labriola, ha acquistato ulteriori 270mila azioni del gruppo da lui guidato, al prezzo di 0,1807 euro, per un esborso di 48.789 euro.

L'ultima mossa si aggiunge alle precedenti, risalenti ad agosto, quando il CEO Labriola aveva acquistato complessivamente 1,5 milioni di azioni, a fronte di un investimento complessivo di circa 300.000 euro.

Lo shopping dell'AD può essere letto come un segnale di fiducia nelle prospettive di Telecom Italia, ma al momento il mercato non sembra dare alcun peso a ciò, basti pensare che non più tardi di venerdì scorso il titolo ha raggiunto un nuovo minimo storico a 0,1763 euro.

Telecom Italia: focus su evento organizzato da Fratelli d'Italia

Quest'oggi intanto gli analisti di Mediobanca Securities hanno diffuso una nota nella quale si sono focalizzato sulle novità emerse nell'ambito di un evento organizzato da Fratelli d'Italia venerdì scorso.

In tale occasione i vertici dei principali gruppi telefonici hanno chiesto interventi di sostegno da parte del Governo per il settore tlc.

Gli esperti di Mediobanca fanno notare che la competizione è in frenata, ma è ancora presente in alcune parti del settore e questo si unisce al rialzo dei costi dell'energia.

A detta degli analisti è arrivato il momento in cui le società del comparto devono ripensare le loro strategie, in primis includendo l'inflazione nei piani tariffari fisso e mobile.

Da non trascurare il tema del consolidamento, visto che secondo Mediobanca gli operatori cercheranno in maniera attiva opzioni M&A, spinti in primo luogo dalla necessità di supportare gli investimenti per le connessioni veloci.