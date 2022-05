A Piazza Affari non si ferma la corsa al rialzo di Tinexta che anche oggi ha fatto il pieno di acquisti, salendo per la quinta seduta di fila.

Tinexta chiude in rally anche oggi

Dopo aver archiviato la giornata di ieri con un rialzo di circa il 4%, il titolo oggi è riuscito a fare decisamente meglio, mettendo a segno la migliore performance nel paniere dei titoli a media capitalizzazione.

Tinexta ha terminato le contrattazioni a 26,5 euro, con un rally del 9,32% e volumi di scambio molto vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 240mila azioni, più del doppio della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 67mila.

Tinexta cede a Crif la divisione Credit Information and management

Tinexta si è impennato a Piazza Affari dopo che la società ha ceduto a Crif la Divisione credit information and management, mediante cessione delle partecipazioni detenute nelle società Innolva e ReValuta.

L’operazione valorizza la divisione ad un enterprise value complessivo di 237,5 milioni di euro.

La divisione ha generato ricavi per 75,4 milioni di euro nel 2021 e 22 milioni di EBITDA adjusted, risultando in una valorizzazione implicita di 10,8 volte il multiplo enterprise value/Ebitda adjusted 2021, che posiziona la transazione complessiva in area premium rispetto ai range di valorizzazione raggiunti dai più recenti benchmark in Italia.

La divisione ha registrato una posizione finanziaria netta di 4 milioni di euro nell'esercizio 2021.

Come si legge in una nota, la cessione della divisione Credit & Information Management a CRIF, società leader e di primario standing nel settore, permetterà non solo ulteriori sviluppi dal punto di vista industriale, ma anche importanti future collaborazioni tra le società.

Tinexta, con la cessione della divisione, potrà focalizzarsi sull’offerta di servizi in ambito digital trust, innovation and marketing consultancy e cyber security.

Il mercato ha accolto con molto favore il deal, premiando il titolo con una pioggia di acquisti.

Tinexta: il commento di Intesa Sanpaolo

Positivo anche il giudizio di Intesa Sanpaolo che guarda con favore alla cessione a Crif della divisione Credit Information and Management, visto che l'operazione dovrebbe consentire a Tinexta di ribilanciare il mix del business verso i segmenti a più alta crescita e a maggior valore aggiunto.

Confermata così la view bullish sul titolo che per Intesa Sanpaolo merita una raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 33,5 euro.

Tinexta promosso da Banca Akros

Buone notizie da Banca Akros che oggi ha deciso di riservare una promozione a Tinexta, con un cambio di rating da "reduce" a "neutral" e un target price invariato a 25 euro.

Commentando le ultime novità arrivate dal gruppo, gli analisti hanno dichiarato che l'operazione annunciata potrebbe essere considerata una buona notizia, motivo per cui è stato deciso l'upgrade del titolo.