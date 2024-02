Unipol e UnipolSai in volata. I motivi del rally

A Piazza Affari oggi i riflettori sono tutti punti su Unipol e UnipolSai che stanno letteralmente sbancando il mercato.

Unipol e UnipolSai in forte rally con volumi boom

Unipol si impenna tra le blue chip e dopo la chiusura di ieri sulla parità, schizza verso l’alto, con un forte rally del 19,74% a 6,878 euro, con volumi di scambio esplosivi, visto che fino a ora sono transitate sul mercato oltre 23 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,3 milioni.

Forti acquisti anche su Unipol che, reduce da quattro sessioni consecutive in calo, dopo aver ceduto ieri quasi mezzo punto percentuale, oggi spicca il volo.

Mentre scriviamo, il titolo viene fotografato a 2,656 euro, con un rally del 10,85% e oltre 44 milioni di azioni scambiate, rispetto alla media mensile pari a circa 1,35 milioni.

Unipol incorpora UnipolSai e lancia OPA

Sui due titoli sono scattati copiosi gli acquisti dopo che Unipol ha comunicato un progetto di razionalizzazione societaria del gruppo attraverso fusione di UnipolSai in Unipol.

Il rapporto di concambio è stato definito in 3 azioni Unipol per ogni 10 azioni UnipolSai al netto dei dividendi, 0,38 euro per Unipol e 0,165 euro per UnipolSai.

Nel contesto dell’operazione, Unipol promuoverà un’OPA sulla totalità delle azioni di UnipolSai non detenute, pari al 14,8%, riconoscendo un corrispettivo pari a 2,7 euro per azione, che implica un premio del 12,6% rispetto al prezzo di ieri.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che l’operazione sia particolarmente positiva per Unipol, in quanto dovrebbe sostanzialmente ridurre lo sconto rispetto al NAV che gli esperti calcolano in area 7,5-8 euro per azione.

L’operazione è attesa avere un impatto positivo sul Solvency di Gruppo, pari al 200% alla fine del 2023.

L’operazione darà diritto di recesso agli azionisti Unipol che non abbiano concorso all’approvazione del progetto di fusione, con un valore di liquidazione pari a 5,27 euro per azione, l’8% inferiore rispetto ai prezzi di mercato, mentre l’eventuale approvazione della delibera di fusione non darà luogo ad alcuna ipotesi di diritto di recesso in favore degli azionisti di UnipolSai.

Equita SIM spiega che l’operazione permette di razionalizzare la struttura societaria e di governance del gruppo Unipol, di ottimizzare il profilo di cassa e di funding e di ottimizzare, anche in chiave prospettica la posizione di solvibilità del gruppo, oltre a conseguire alcune sinergie di costo legate alla razionalizzazione delle strutture centrali.

L’operazione semplifica il posizionamento del gruppo in un contesto di consolidamento del settore bancario.

Dopo le ultime novità, gli analisti di Equita SIM ribadiscono la loro strategia sui due titoli, confermando il rating “buy” su Unipol, con un prezzo obiettivo a 7,5 euro, mentre è cauta la view su UnipolSai, con una raccomandazione “hold” e un target price a 2,7 euro.