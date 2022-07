A Piazza Affari si rinnova l'appuntamento con i dividendi, per quanto gran parte dei titoli abbia già remunerato i suoi azionisti nei mesi scorsi.

Il primo stacco si è avuto ad aprile, ma ben più corposo è stato quello di maggio, seguito poi da altre cedole a giugno, a meno numerose.

Per il mese in corso sono solo 3 le azioni di Piazza Affari che staccheranno il dividendo e l'appuntamento è per lunedì 18 luglio, con pagamento due giorni dopo, mercoledì 20 luglio.

A pagare la cedola saranno tre utility, di cui una blue chip, una quotata nel paniere Mid Cap e un'altra sull'Euronext Milan e nel dettaglio si tratta di: Enel, Iren e Gas Plus.

Enel

C'è grande attesa per il dividendo di Enel che in realtà lunedì staccherà il saldo del 2022, dopo aver già pagato l'acconto il 24 gennaio scorso.

Il titolo si appresta a remunerare i suoi azionisti con una cedola pari a 0,19 euro, segnalando che l'entità del saldo è identica a quella dell'acconto versato nei mesi scorsi.

Il netto calo accusato di recente da Enel ha contribuito a far lievitare il rendimento del dividendo, tanto che quello del saldo ammonta al 3,8% rapportato ai valori correnti del titolo (4,993 euro).

Considerando il dividendo complessivo di 0,38 euro a valere sull'esercizio 2021, lo yield in relazione ai prezzi attuali del titolo è pari al 7,6%, uno dei livelli più alti tra le blue chip.

Da notare che la cedola di Enel è in aumento rispetto a quella pagata nel 2021, pari a 0,358 euro, in confronto alla quale mostra un incremento del 6,14%.

Iren

Al di fuori del paniere del Ftse Mib, a staccare il dividendo lunedì 18 luglio sarà anche Iren, nella misura di 0,105 euro per azione.

Rapportando tale valore alle quotazioni correnti del titolo (1,875 euro) si ottiene un rendimento molto appetibile pari al 5,6%.

Come evidenziato prima per Enel, anche nl caso di Iren il dividendo di quest'anno è in crescita rispetto a quello del 2021.

Si è passati infatti da una cedola pari a 0,095 euro a una di 0,105 euro, con un incremento del 10,56%, segnalando che il dividendo di quest'anno è il più alto nella storia dei pagamenti di Iren.

Da notare che il Cda ha proposto la distribuzione di una cedola pari a 0,105 euro, dopo che il 2021 si è chiuso con un utile netto di gruppo attribuibile agli azionisti pari a 303 milioni di euro, in aumento del 26,7% rispetto ai 239 milioni al 31 dicembre 2020, influenzato da un provento fiscale non ripetibile di circa 32 milioni di euro.

Gas Plus

Lunedì sarà chiamato all'appello anche Gas Plus che staccherà un dividendo di 0,05 euro, valore che rapportato alle quotazioni correnti a Piazza Affari (3,37 euro), si traduce in un rendimento pari all'1,48%.

Da notare che Gas Plus pagherà nuovamente il dividendo per la prima volta dopo 6 anni, visto che l'ultimo stacco risale al 2016.

Allora la cedola era stata pari a 0,1 euro e per quest'anno risulta quindi dimezzata, classificandosi come la più bassa nella storia del gruppo fino a ora.