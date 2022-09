Con l’arrivo del mese di settembre, ecco che si assiste nuovamente al ritorno delle pubblicazione di vari concorsi pubblici predisposti su tutto il territorio nazionale, al fine di offrire delle nuove occupazioni e posti di lavoro nei confronti di giovani diplomati e laureati.

Tra questi, spuntano anche due nuovi bandi di concorso indetti da parte della Regione Lazio che hanno già fornito tutte le indicazioni necessarie per poter presentare la domanda al concorso pubblico e tutte le informazioni legate alla prove e alla partecipazione.

Dunque, all’interno del seguente articolo, saranno effettivamente approfondite tutte le informazioni che sono state chiarite da parte della Regione Lazio in merito all’assegnazione dei 544 nuovi posti di lavoro nei confronti dei cittadini diplomati o laureati, attraverso un contratto di assunzione a tempo indeterminato.

In tal senso, saranno anche messe in evidenza tutte le condizioni e i requisiti che saranno considerati obbligatori ai fini del riconoscimento della possibilità di accedere a questi nuovi posti di lavoro previsti dai due recenti concorsi pubblici indetti dalla Regione Lazio.

Nuovi posti di lavoro con i concorsi pubblici della Regione Lazio: le novità

Sono stati pubblicati già il mese scorso, ovvero durante la giornata del 16 agosto di questo anno, entrambi i bandi di concorso pubblico, predisposti da parte della Regione Lazio.

Si tratta, quindi, di bandi che hanno come obiettivo quello di riuscire a offrire dei nuovi posti di lavoro, circa 544 nuove occupazioni, nei confronti non soltanto dei cittadini in possesso di un titolo di laurea, ma anche verso coloro che hanno conseguito il diploma di istruzione secondaria di II grado.

Questi due nuovi avvisi pubblici hanno quindi previsto la disposizione di ben 544 nuovi posti di lavoro, che saranno finalizzati all’assegnazione di un’occupazione come esperti del mercato e dei servizi per il lavoro (con un numero di 295 posti di lavoro) e come assistenti del mercato e dei servizi per il lavoro (con un numero di 249 posti di lavoro).

Dunque, il principale obbiettivo della Regione Lazio in merito alla pubblicazione di questi due nuovi bandi di concorso è sicuramente quello di incentivare l'assunzione dei cittadini attualmente disoccupati, attraverso un vero e proprio potenziamento dei cosiddetti CPI, ovvero i centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro su tutto il territorio regionale.

Chi può fare domanda per i concorsi pubblici di lavoro della Regione Lazio

Nello specifico, per comprendere al meglio quali sono tutti i requisiti e le condizioni necessario per poter partecipare all’esame dei concorsi pubblici volti ad ottenere il nuovo posto di lavoro, sarà opportuno prendere in considerazione il testo contenuto in Gazzetta ufficiale.

Dunque, facendo riferimento alla 4ª Serie Speciale della Gazzetta Ufficiale, relativa quindi ai Concorsi ed Esami numero 65 del giorno 16 agosto 2022 e al testo integrale riportato all’interno del BUR numero 68 del 16 agosto 2022, si possono evidenziare tutte le condizioni richieste per poter partecipare al concorso pubblico e sperare di ottenere il nuovo posto di lavoro.

È chiaro, quindi, che sulla base della figura professionale che si aspira ad ottenere, cambieranno anche i requisiti predisposti dai concorsi pubblici. Infatti, nello specifico, per quanto riguarda il bando legato all’assegnazione dei posti di categoria D, dunque degli esperti del mercato, in questo caso sarà necessario aver conseguito la laurea in una tra le discipline che soni state riportate all’interno dell’avviso pubblico.

Mentre, nel caso delle figure professionali di assistenti, quindi di categoria C, il bando della Regione Lazio ammette la possibilità di accedere a questo tipo di lavoro anche nei confronti dei cittadini che attualmente non in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado.

Che si tratti del bando di concorso per gli esperti del mercato oppure per gli assistenti, il contratto che viene proposto dall’avviso pubblico è quello di un contratto di lavoro con l’assunzione a tempo indeterminato.

Come ottenere il posto di lavoro per il concorso pubblico della Regione Lazio

Al fine di accedere ai due nuovi bandi di concorsi pubblici che sono state ulteriormente chiarite anche le procedure che saranno messe in atto al fine di accedere al nuovo posto di lavoro.

A questo proposito, quindi, i bandi hanno previsto il superamento di una prova scritta che viene sarà poi successivamente seguita da un test orale, oltre che anche alla valutazione di tutti i titoli conseguiti.

Per tutti quei cittadini che sono effettivamente intenzionati ad ottenere questo nuovo posto di lavoro e iniziare a lavorare come esperti oppure assistenti del mercato e dei servizi per il lavoro, sarà necessario rispettare categoricamente la data del 30 settembre.

Infatti, entro la fine del mese, tutti i candidati dovranno aver provveduto alla trasmissione della propria candidatura direttamente attraverso l’apposita piattaforma di reclutamento della pubblica amministrazione inPA, fornendo anche le proprie credenziali SPID e l’indirizzo PEC.