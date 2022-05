Per fare in modo che non arrivi, prima di tutto, un burnout occorrerà che un lavoratore dipendente presti molta attenzione ai segni di stress, derivati dal proprio lavoro, che permangono nel tempo. Cosa potremmo fare per alleviare questo stato di malessere? ecco 8 consigli che fanno al caso vostro.

Per fare in modo che non arrivi, prima di tutto, un burnout occorrerà che un lavoratore dipendente presti molta attenzione ai segni di stress, derivati dal proprio lavoro, che permangono nel tempo. Potremmo misurare il nostro livello di stress ponendoci alcune domande:

Ho ancora energia per altre cose nella vita oltre al lavoro o ai miei obblighi?

C'è ancora del divertimento, amici, una mente lucida?

Ebbene sì, gli interessi personali, la vita sociale e i momenti di riposo sono i primi ad abbandonarci quando le nostre vite sono dominate dallo stress‎. Inoltre, c’è da aggiungere che alcuni sintomi come: i problemi di sonno, il dolore muscolare o emicrania, la mancanza di energia, sono dei veri e propri segnali di avvertimento che ci troviamo in un forte stato di esaurimento.

Ma, per farla breve, cosa potremmo fare per alleviare questo stato di malessere? In questa breve guida andremo a vedere come affrontare lo stress o come fare per evitare che sorga, in particolare sul proprio posto di lavoro.

Considerare il proprio ritmo è sempre utile per gestire lo stress

Nessuno può essere sempre a tutto gas nella vita. Non si resiste a lungo termine. È bene, per questo motivo, conoscere il proprio limite. Se avete bisogno di una pausa pranzo in pace, allontanandovi dai colleghi, fatelo!

Se volete prendervi qualche minuto per stare soli e fare un giro intorno all’isolato, fatelo! Qualcuno, invece, preferisce passare la pausa pranzo coi colleghi e chiacchierare per superare lo stress. Fatelo.

‎Pensate al vostro ritmo. Se vi conoscerete abbastanza, sarete in grado di sfruttare i momenti di maggiore produttività. Un esempio, c’è chi al mattino riesce a “carburare” meglio, c’è chi, invece, fino a dopo pranzo non riesce proprio a concentrarsi.

Nel primo caso, il compito più difficile della giornata dovrà essere svolto al mattino, nel secondo subito dopo pranzo. In questo modo potrete organizzarvi il lavoro gestendo lo stress.

Anche se sei al lavoro, fai delle pause regolari

In generale, sia che stiate studiando, sia che siate al lavoro, è utile fare pause ogni tanto – anche brevi – e uscire davvero dal processo lavorativo.

Fai queste pause in maniera consapevole, magari fai qualche passo e pensa a qualcosa di diverso dal lavoro durante la pausa pranzo. Alcuni ‎‎esercizi di fitness in ufficio‎‎ possono anche fornire relax. Passare da un lavoro faticoso e meno faticoso ti aiuta anche ad abbassare il livello di stress.‎

Potreste anche ascoltare della musica, oppure fare una pausa yoga, ma c’è chi si rilassa anche sfogliando le pagine di un libro ecc. L’importante è staccare la mente dal lavoro, anche se per pochi minuti.

Un altro consiglio per sconfiggere lo stress riguarda il proprio atteggiamento. Cambiando il vostro atteggiamento nei confronti dello stress potrete abbandonare ufficialmente il ruolo di vittima.

‎Facciamo un piccolo esempio: prendi l'abitudine di fare un passo indietro internamente se incontri una situazione che ti stressa. Cercate di cambiare prospettiva sul modo in cui affrontate le situazioni, non riempitevi di impegni, ricordatevi che siete umani e non macchine.

Imparate a non gettarvi subito nello stress, ma guardate la situazione stressante con un’ottica oggettiva. Fatevi delle domande:

Cosa posso fare ancora oggi?

Cosa devo fare perché il mio lavoro sia fatto al meglio?

Non appena, infatti, facciamo un passo indietro e abbandoniamo il ruolo della vittima, cercando di pensare in maniera oggettiva e realizzando con calma quello che deve essere fatto – così al lavoro come nella vita privata – tutto ci sembra più semplice da risolvere. In questo modo, diminuirà il vostro livello di stress. Attenzione, però, perché dovrete sforzarvi a farlo.

Qualche altro consiglio anti-stress sul posto di lavoro

Se è da un po’ di tempo che lavorate e siete abituati alla routine quotidiana avete imparato a gestire il vostro tempo. Se avete anche imparato a conoscervi, potrete sicuramente evitare alcune situazioni di stress a priori.

Un esempio, se siete costretti a viaggiare per motivi di lavoro, potrete evitare in maniera consapevole alcune situazioni stressanti preparandovi con qualche giorno di anticipo, per non arrivare all’ultimo minuto.

Siate metodici, ma allo stesso tempo rilassati e puntuali.

Un altro consiglio riguarderà alcuni vostri piccoli rituali. Anche la possibilità di staccare la spina la sera è molto importante‎‎. Piccoli rituali aiutano: bere un espresso al bar sulla strada di casa, ma anche fare sport dopo il lavoro, basta anche fare una passeggiata. C’è chi, invece, preferisce cucinare e, perché no, è sempre il momento di una buona torta!

In ogni caso, una volta arrivati a casa, mettete la borsa con i documenti del lavoro fuori dalla vostra vista. Se vi assicurate un buon ritmo e siete quindi meno stressati, sarete anche in grado di guardare il vostro lavoro con una visione più chiara - e quindi spesso evitare nuove situazioni stressanti.

Stress sul posto di lavoro, ancora qualche consiglio per voi

‎È sempre bene riflettere sui vostri trigger personali. Provate a guardarvi allo specchio, o dietro la vostra corazza, e pensate a cosa può farvi sentire attaccati in un determinato momento o in una certa posizione.

Vi sentite attaccati? Vi sentite degli incapaci? Nessuno vi ascolta? Vi sentite oppressi, sotto una lente di ingrandimento? Ecco, se conoscete i fattori personali scatenanti del vostro stress, potrete imparare a gestire la situazione con differenti modalità, con un approccio meno stressante.

Pensate. Prendete il vostro tempo per pensare a quello che vi sta accadendo e reagite. Alcune persone reagiscono estremamente alla pressione del tempo e iniziano a correre con una vita frenetica e stress. Altri, invece, sono i primi che vogliono assumersi la responsabilità di fare qualcosa di nuovo, e raccolgono sempre dei nuovi progetti, indipendentemente da ciò che fa al caso loro.

Un consiglio è quello di fare sempre quel che ci va di fare, sia che sia in linea con le nostre corde, dunque in una comfort zone, sia che sia lontano dal nostro vissuto o esperienze, dunque, che si presenti come qualcosa di nuovo o inesplorato.

È bene, in ogni caso, prendere il proprio tempo per decidere. Prendetevi il vostro tempo e decidete consapevolmente se assumervi subito un compito o se esiste una seconda soluzione meno stressante.

Dire no fa bene alla salute. Per questo evidenziamo che è indispensabile avere una buona cooperazione con i colleghi e con tutto l’ambiente di lavoro. Non occorre stressarsi e arrabbiarsi non appena ci sono dei conflitti o qualcuno chiede aiuto perché non sa svolgere il proprio compito.

Innanzitutto, pensate con estrema calma. Occorre essere razionali e pensare a come gestire la situazione. Volete stressarvi? Allora arrabbiatevi, iniziate a pensare in maniera negativa!

Volete svolgere il vostro lavoro correttamente, senza aver problemi? Allora pensate, riflettete e poi agite. Se il compito non fa al caso vostro, se non siete disposti a fare dei compiti che non sono alla vostra altezza ecc. dite di no.

Ecco, infatti, quanto leggiamo da un recente post Instagram di Factanza:

“È molto comune pensare che se non si assecondano le richieste altrui incondizionatamente si rischia di allontanare le persone di perdere opportunità future. E invece importante comprendere che, in diverse situazioni, mettere le proprie esigenze prima di quelle altrui non si traduce necessariamente in egoismo punto al contrario la condiscendenza può diventare controproducente e renderle persone incapaci di stabilire limiti sani.”

‎ Ecco a voi qualche consiglio sul perfetto colloquio di lavoro.