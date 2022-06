Stai inviando CV a tantissime aziende ma ancora non sei stato ricontattato per un colloquio conoscitivo? Forse l’errore sta proprio nel curriculum! Anche se non hai la laurea, è necessario formulare il proprio curriculum vitae in maniera tale da evidenziare tutte le proprie conoscenze e competenze e rendersi più “appetibili” sul mercato del lavoro.

Infatti, potrebbe capitare spesso che di fronte a un numero davvero elevato di candidature, gli addetti alla revisione dei CV dell’azienda, spesso scartino automaticamente quei candidati che presentano un curriculum in cui non viene evidenziato al meglio il proprio percorso formativo e professionale.

Questo fatto prescinde dal conseguimento del titolo di studio della laurea, il quale resta tuttavia sicuramente uno dei fattori particolarmente rilevanti ai fini della valutazione delle competenze del candidato e della sua idoneità nelle mansioni ricercate dall’azienda.

Nonostante la mancanza del titolo di studio della laurea, ognuno ha la possibilità di ideare e strutturare un curriculum vitae davvero perfetto: tutto quello che dovrai fare è stupire il responsabile delle risorse umane che prenderà visione della tua candidatura!

A questo proposito, all’interno del seguente articolo saranno riportati una serie di consigli che potrebbero rivelarsi particolarmente utili ai fini dell’invio e della trasmissione del proprio curriculum vitae verso le aziende che stanno ricercando personale. In questo modo, sarà possibile riuscire a strutturare un CV perfetto, anche se non hai la laurea oppure se stai ancora frequentando l’università!

Si può trovare lavoro con un curriculum anche senza laurea?

Se stai inviando senza sosta curriculum vitae ma non riesci ancora ad ottenere neanche un colloquio conoscitivo, l’errore potrebbe essere proprio quello di non aver organizzato al meglio il tuo curriculum vitae.

Infatti, oggi anche se non hai una laurea, potresti comunque riuscire a trovare una buona occupazione anche a tempo indeterminato: il segreto è quello di mettere in risalto tutte le tue competenze, attraverso piccoli accorgimenti che però cambieranno decisamente in meglio il tuo CV!

Prima di tutto, considerando che non potrai inserire come titolo di studio il diploma di laurea, ciò che devi fare è sicuramente puntare di più sulle esperienze lavorative che hai già intrapreso nel corso degli anni precedenti.

Per questo motivo, potrebbe essere particolarmente vantaggioso in questi casi, spostare la sezione dedicata all’istruzione e alla formazione, solitamente tra le prime che compongono il curriculum vitae, soprattutto se si tratta di quello in formato europeo.

CV senza laurea: come strutturarlo al meglio? I passi da seguire

Dunque, riuscire a trovare un lavoro anche se non si è concluso il percorso di studi universitario e quindi con il diploma della scuola superiore è possibile, ma bisogna riuscire a seguire alcuni piccoli passi per evidenziare le proprie competenze.

In tal senso, un primo aspetto da prendere in considerazione, come anticipato nel precedente paragrafo, riguarda la sezione dedicata all’istruzione. A questo proposito, si potrebbe quindi pensare di andare a strutturare il CV nel seguente modo: una prima sezione dedicata alle informazioni personali e dati anagrafici, una seconda dedicata alle esperienze lavorative e una terza legata all’istruzione e alla formazione.

Dunque, un’altra questione legata sempre all’istruzione e alla formazione riguarda quella dell’utilità di andare ad inserire anche l’eventuale frequenza di corsi, non necessariamente di tipo universitario. Si intendono, quindi, inclusi anche eventuali corsi online o on demand, sopratutto se inerenti proprio alla posizione per cui si ha intenzione di candidarti.

Allo stesso tempo, oltre che a puntare sulla lista delle esperienze lavorative che sono state portate avanti fino a quel momento. Infatti, per dare maggiore valore a ciascuno dei lavori svolti, potrebbe essere particolarmente efficace sottolineare per ogni attività, quali sono state le mansioni attribuite e quali le competenze acquisite nel tempo.

Infine, non bisogna mai sottovalutare neanche l’importanza delle competenze pratiche e anche umane. Si tratta di competenze che potranno essere acquisite e sviluppate nel corso del tempo, e che prescindono dal possesso di una laurea. Ma non per questo, non devono essere riportate all’interno del proprio curriculum vitae.

Come organizzare il curriculum se ancora non hai finito l’università?

Un’altra situazione che potrebbe emergere in molti casi è che una persona sta cercando lavoro, mentre frequenta ancora l’università. In questo contesto, si avrebbe di fatto la possibilità di lavorare pur continuando anche il percorso di studi.

A questo proposito, potrebbe essere ottimale inserire comunque al meglio tutte le esperienze che si stanno vivendo durante il periodo universitario, anche se non sarà possibile a tutti gli effetti indicare nella sezione dedicata all’istruzione e alla formazione il titolo di studio della laurea.

In questo senso, tra i passi che potrebbero essere utili da seguire quando si formula il proprio curriculum vitae anche senza laurea, mentre ancora si studia all’università, vi è sicuramente quella di mettere in risalto tutti i progetti, gli esami più rilevanti e le eventuali altre esperienze che si stanno vivendo.

Per questo motivo, nei casi in cui si è partecipato a progetti anche di gruppo che potrebbero essere particolarmente rilevanti ai fini della candidatura, in quanto in linea con le mansioni previste dall’azienda, potrebbe essere interessante per chi è alla ricerca del lavoro, allegare anche una breve descrizione del progetto, così da mostrare chiaramente le proprie competenze e conoscenze del settore.

Allo stesso tempo, anche nei casi di partecipazione a seminari, incontri e convegni che si sono seguiti durante l’università, il consiglio è sempre quello di inserirlo all’interno del curriculum, così da dimostrare l’interesse nutrito nei confronti di tali argomenti.

Inoltre, se ancora non si è concluso il percorso di studi universitario, potrebbe essere comunque utile riportare gli esami principali che sono stati sostenuti, con relativa votazione, al fine di chiarire anche ulteriormente il campo in cui si sta specializzando il candidato attraverso la laurea.

Altri suggerimenti per trovare lavoro con Curriculum anche senza laurea

Indipendentemente dal fatto che si è conseguita o meno la laurea, oppure se si sta intraprendendo un percorso universitario, potrebbe essere comunque utile seguire degli ultimi accorgimenti.

Si tratta di piccoli consigli che tuttavia potrebbero mostrare ancora di più le capacità e le competenze del candidato, facendolo spiccare rispetto a tutte le altre candidature.

A questo proposito, un primo riferimento è quello legato alla lettera di presentazione, la quale non dovrà mai mancare ai fini della presentazione del proprio curriculum vitae volto a candidarsi per un determinato posto di lavoro. In questo senso, infatti, la lettera dovrà essere personale, mostrare le proprie caratteristiche, raccontare la propria storia e le proprie ambizioni, per far in modo che l’azienda conosca meglio effettivamente in candidato.

Allo stesso tempo, potrebbe essere particolarmente utile anche realizzare una sorta di portfolio da allegare al curriculum vitae. Si tratta di un documento riepilogativo in cui poter mostrare in maniera immediata e sicuramente più efficace le esperienze lavorative personali che sono state fatte durante gli anni, evidenziando anche le proprie soft skills.