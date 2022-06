Lavorare in nero è rischioso non solo per le ripercussioni legali che questo potrebbe avere. Infatti, anche molte tutele non sono previste per coloro che lavorano in nero. Eppure, questo non avviene in caso di infortunio sul lavoro, dove le tutele ci sono. Vieni a scoprirle qui!

Ma questo è vero anche nel caso di infortunio sul lavoro? Andiamo a scoprirlo insieme.

Ebbene, devi sapere che un lavoratore che subisce un infortunio sul posto di lavoro oppure durante il tragitto per arrivare al lavoro viene risarcito dall’INAIL.

Eppure, questo vale per coloro che presentano un vero e proprio contratto di lavoro. Potremmo dire lo stesso per chi lavora in nero?

Molti sono i casi di infortunio di lavoratori in nero che vengono insabbiati dalle aziende, senza sapere che, così facendo, si aggrava ulteriormente la situazione.

Vuoi scoprire come funziona l’infortunio del lavoratore in nero e come bisogna comportarsi in questi casi? Allora non perderti questo articolo, dove non mancherà una menzione alle sanzioni previste!

Lavoratore in nero si infortuna sul lavoro: cosa si deve fare?

Come abbiamo affermato in precedenza, tutti noi conosciamo quelle che sono le tutele previste per i lavoratori dipendenti regolarmente assunti con un contratto di lavoro.

Eppure, tante persone non sanno cosa dice la Legge in merito di infortuni sul lavoro per coloro che svolgono la loro mansione in nero, quindi senza un regolare contratto.

Secondo la Legge, tutti i lavoratori subordinati che subiscono eventi dannosi che provocano inabilità al lavoro sono tutelati, sia in caso di inabilità permanente che temporanea. Tale tutela viene corrisposta dall’INAIL, acronimo di Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

E un lavoratore senza contratto può essere inteso come lavoratore subordinato, come cita il testo della Legge, oppure è esente da qualsiasi tipologia di tutela?

Ma non dobbiamo andare troppo lontano per rispondere a questa domanda, in quanto ci viene in aiuto il Codice Civile che, con l’articolo numero 2.116 ci spiega che, secondo il principio dell’automaticità delle prestazioni assistenziali, l’INAIL deve tutelare anche il lavoratore in nero.

Questo significa che, anche se il datore di lavoro non ha versato nessuna assicurazione per tale dipendente (in quanto questo risulta essere “assunto in nero”), al dipendente infortunato spetta comunque la tutela prevista dall’ente.

Ma cosa ottiene un dipendente in nero in caso di infortunio? Sei davvero sicuro di conoscere la normativa nel dettaglio? Andiamo a scoprirla insieme!

Infortunio di un lavoratore in nero: spetta l’indennità? Ecco come funziona!

Come abbiamo affermato in precedenza, secondo quanto previsto dal principio di automaticità assistenziale, al lavoratore in nero spettano le stesse tutele che sarebbero state destinate al lavoratore dipendente.

È giusto? Beh, questa è una questione diversa dalla Legge, che si basa più sull’etica e sulla morale di ognuno di noi.

Ovviamente tutti coloro che versano le tasse, i contributi e le assicurazioni contro gli infortuni non possono dichiarare giusto che coloro che non verso niente di tutto ciò abbiano diritto alle stesse tutele.

Oltre a questo dobbiamo sottolineare che il risarcimento per l’infortunio subito non è automatico, ma è necessario presentare la denuncia del fatto che, anche in questo caso, si compierà in più step.

Infatti, quando il dipendente è in possesso di un contratto di lavoro sarà il suo datore a procedere con la denuncia dell’evento che ha dato vita all’infortunio. Ebbene, nel caso del lavoratore in nero questo potrebbe non essere possibile in quanto il datore di lavoro, per evitare le sanzioni, cercherebbe di insabbiare la vicenda.

Dunque, sarà lo stesso dipendente senza contratto a dover procedere a comunicare all’INAIL dell’infortunio. Questa procedura non sarà priva di complicazioni, in quanto l’INAIL avvierà subito le attività di ispezione contro il datore di lavoro.

Ma non è finita qui! Per fare in modo che tale infortunio possa essere preso a carico dell’INAIL sarà necessaria la denuncia dell’Ispettorato territoriale del lavoro con la richiesta di regolarizzare il lavoro in nero.

Lavoratore in nero si infortuna: cosa rischia il datore di lavoro?

Come abbiamo affermato in precedenza, spesso accade che il datore di lavoro cerchi di insabbiare l’accaduto in quanto è consapevole del rischio che corre.

Insomma, si rischia grosso ad “assumere” qualcuno in nero, specie in caso di infortunio nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Prima di tutto il datore di lavoro dovrà pagare le sanzioni che verranno applicate in caso di lavoro in nero di uno o più lavoratori in quanto, dopo aver individuato un lavoratore in nero, partiranno i controlli anche per gli altri dipendenti.

Inoltre, dovrà procedere con il versamento all’INAIL e all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale di tutto ciò che non è stato versato per il lavoratore / i lavoratori in nero.

Infine, il datore di lavoro potrebbe dover anche risarcire il dipendente stesso del cosiddetto danno differenziale, come avviene anche per i dipendenti sotto contratto.

Abbiamo anche un ultimissimo caso: la denuncia contro il datore di lavoro.

Questa può essere fatta direttamente dal dipendente, anche se in nero, quando l’infortunio deriva da cause direttamente imputabili al datore di lavoro.

Questo vuol dire che il datore di lavoro, con un maggior controllo sui protocolli di sicurezza, avrebbe potuto evitare tale evento.