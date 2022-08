Pensioni, Salvini tuona contro la Fornero. La Lega impone Quota 41 per tutti

Le pensioni al centro di un dibattito serratissimo. Salvini tuona forte contro la Fornero, imponendo l’introduzione di Quota 41 per tutti i cittadini. Nulla sembra scalfire il Carroccio intenzionato a stroncare la riforma Monti – Fornero. Oltre tutto, strappando la legge Fornero si permetterebbe – secondo Salvini – l’ingresso nel mondo lavorativo per i giovani.

Le pensioni al centro di un dibattito serratissimo. Salvini tuona forte contro la Fornero, imponendo l’introduzione di Quota 41 per tutti i cittadini. Nulla sembra scalfire il Carroccio intenzionato a stroncare la riforma Monti – Fornero. Oltre tutto, strappando la legge Fornero si permetterebbe – secondo Salvini – l’ingresso nel mondo lavorativo per i giovani.

La Lega sembra intenzionata a non mollare, battendosi per raggiungere una doppia finalità. Il primo punto, resta quello di permettere a tanti lavoratori di non vedersi precludere un’uscita anticipata dal lavoro, permettendo un prepensionamento nei tempi e modi giusti. Nello stesso tempo, garantire ai giovani l’ingresso immediato al primo impiego.

Salvini stringe la campagna elettorale intorno al tema previdenziale, non si dimentica, né si può trascurare la presenza della legge Fornero sulle pensioni degli italiani. Non un tratto da camuffare, ma la certezza di cambiare il sistema per allontanare la minaccia della Fornero.

C’è da dire che nel programma condiviso dal Centrodestra esiste un intervento pensioni che permetta agli italiani di approcciarsi a un’uscita maggiormente flessibile dal lavoro. Lo scopo condiviso resta quello di garantire una pensione equa per tutti i cittadini.

La Lega ha posto al centro di ogni questione l’abbattimento della legge Fornero, non un provvedimento di blocco temporaneo, né tantomeno, un cuscinetto per garantire il passaggio alla pensione per pochi fortunati. Il discorso è molto più ampio e punta ad abbracciare una vasta platea di aventi diritto al pensionamento.

Secondo Salvini esiste un pericolo certo per tantissimi lavoratori che potrebbero non avere altra scelta di pensionamento, se non con le regole ordinarie imposte dalla legge Fornero.

Ecco, perché, nelle intenzioni del Carroccio esiste la pensione donna, un progetto rafforzato della misura Opzione donna, maggiori tuteli per diverse categorie di lavoro presenti nella misura Ape sociale. E, infine, operare un intervento strutturale su Quota 41.

Provvedimenti suppletivi che per molti versi hanno contrasto il forte danno posto dalla legge Fornero nei confronti dei lavoratori. D’altra parte, non sfugge che la misura Quota 100 ha garantito quella possibilità di scelta, ma soprattutto, di opposizione alle norme previdenziali ordinarie della Legge Fornero.

Un piano pensionistico anticipato che ha permesso e permette ancora la facoltà di scegliere se e come andare in pensione. Un’alternativa alla pensione di vecchiaia a 67 anni e 8 mesi di età, questo è quanto ha rappresentato l’uscita flessibile anticipata Quota 100.

Oltre tutto va detto che, è possibile utilizzare il diritto cristallizzato alla pensione, una possibilità che permette di evitare la collisione con la pensione di vecchiaia, consentendo al lavoratore di scegliere se restare in servizio o andare in pensione.

Purtroppo, quest’opzione non è richiedibili da tutti i lavoratori, ma solo da coloro che sono riusciti a congelare i requisiti (62 anni e 38 di contributi) per la pensione con Quota 100 (in merito a quest’ultimo punti si consiglia la lettura dell’articolo: "L’INPS ammette ancora la pensione con Quota 100 per pochi fortunati lavoratori, ecco come"

Gli altri punti sulle pensioni di Salvini, oltre a Quota 41

Non solo Quota 41, nel programma del Carroccio c’è anche l’aspetto previdenziale per le donne, a cui viene agganciata una pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 63 anni rispetto agli attuali 67. Inalterato il montante contributivo fisso a 20 anni di versamenti.

La possibilità di ricevere una pensione del valore minimo non inferiore a 1.000 euro mensili.

Un riscatto della Laurea meno oneroso per i lavoratori.

In pensione senza la legge Fornero, è possibile? Ecco cosa dicono gli esperti

Le iniziative previdenziale sono buone, anzi ottime, secondo Claudio Durigon e Federico Freni, le azioni promosse dal Carroccio permetteranno di porre un freno definitivo alla Riforma Monti – Fornero.

Un progetto che prevede un maggior inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, specie per coloro alle prese con il primo impiego.

Il punto centrale degli interventi del Carroccio è rivolto a garantire a circa 800 mila lavoratori una pensione equa e dignitosa. Lo stesso vantaggio che hanno ottenuto circa 400 mila lavoratori grazie alla misura sperimentale Quota 100.

Non si può nascondere che per gli esperti di previdenza, la misura promossa dal Carroccio non risolverebbe le sorti dei lavoratori, non permetterebbe quel vantaggio di scelta come ottenuto da Quota 100.

Resterebbe una misura previdenziale ai margini che non consente di uscire dal lavoro senza aver maturato 41 anni di versamenti. Pur considerando l'assenza del requisito anagrafico, verrebbe meno la stessa utilità pensionistica della misura. Anche trascurando il costo sulle casse previdenziali, non si otterrebbe il beneficio sperato rivolto all’occupazione giovanile.

Il programma elettorale delle pensioni contesto tra la Lega e Pd

Matteo Salvini non intende indietreggiare, né tantomeno, rimodellare le proposte sulle pensioni, per cui si comprende benissimo che né lo stroncamento della Fornero, né Quota 41 possono essere messe in discussione.

D’altra parte, utilizzando “l’hashtag #Credo” è possibile visionare tutti i punti chiavi della campagna elettorale della Lega, non solo incentrata sulle pensioni, ma contiene diverse necessità, come ad esempio: immigrazione, fisco, sicurezza e così via, per cui occorre una diversa e decisiva rapidità d’azione.

Non sono mancati tafferugli con il PD, le divisioni sono tante dal programma elettorale di Letta che secondo Salvini è troppo incentrato su questioni secondarie, come ad esempio droga libera, cittadinanza facile e così via.

Per il Carroccio i primi interventi del nuovo Esecutivo devono essere orientati per risolvere la questione delle lavoro, pensioni e tasse.