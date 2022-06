In questa breve guida andremo a vedere quando arriverà la ricarica RdC di giugno 2022 e a scoprire le ultime INPS sulle date. Nel corso della rubrica vedremo anche le novità riguardanti la prestazione del reddito di cittadinanza, in particolare l'avvio dei controlli incrociati da parte dell'istituto nazionale per la previdenza sociale e l'arrivo del bonus 200 € ad integrazione. Siete pronti? Partiamo!

In questa breve guida andremo a vedere quando arriverà la ricarica RdC di giugno 2022 e a scoprire le ultime INPS sulle date. Nel corso della rubrica vedremo anche le novità riguardanti la prestazione del reddito di cittadinanza, in particolare l'avvio dei controlli incrociati da parte dell'istituto nazionale per la previdenza sociale e l'arrivo del bonus 200 € ad integrazione. Siete pronti? Partiamo!

Ricarica RdC giugno 2022, le ultime INPS sulle date

In questi giorni l'istituto nazionale per la previdenza sociale è partito a raffica con i primi versamenti del mese. In particolare, sono arrivate – e stanno continuando ad arrivare – le ricariche della nuova assicurazione per l'impiego.

L'istituto previdenziale continuerà a versare le indennità di disoccupazione, compresa la Dis-Coll, nelle giornate di domani e proseguirà con il prossimo lunedì. La prossima settimana però è molto importante perché arriverà finalmente la ricarica RdC di giugno 2022.

Questo mese non ci sarà alcun tipo di anticipo sull’erogazione della prestazione 5 Stelle, poiché la data di accredito cadrà di mercoledì. Volete sapere le ultime INPS sulle date? Allora andiamo avanti.

RdC giugno 2022 ricarica Inps di metà mese: date e ore

Partiamo subito con la ricarica di metà mese del reddito di cittadinanza. Ormai sappiamo molto bene che l'istituto nazionale per la previdenza sociale ha organizzato i pagamenti della prestazione economica anti povertà in due date distinte.

La prima delle due ricariche cade solitamente il 15 del mese. Diciamo solitamente perché capitato, in alcuni mesi passati, che il 15 capitasse di sabato o di domenica, pertanto, le ricariche sono avvenute o con un leggero anticipo o con un piccolo ritardo.

In ogni caso, questa ricarica si riferisce a tutti coloro che:

dovranno percepire la prima ricarica in assoluto poiché hanno presentato la domanda nel mese di maggio;

hanno chiesto il rinnovo della prestazione il mese scorso e Inps ha accettato la domanda;

coloro che attendono eventuali arretrati della prestazione.

Per queste tre categorie di soggetti il RdC giugno 2022 arriverà puntualissimo il prossimo mercoledì 15 giugno. Inps inizierà ad effettuare le prime lavorazioni nella nottata di lunedì, subito dopo le lavorazioni potrete vedere nei vostri fascicoli le date di accredito.

Tendenzialmente l'istituto per la previdenza sociale eroga il pagamento intorno all'ora di pranzo. Volete sapere le ultime INPS sulle date di accredito del RdC giugno 2022 di fine mese? Andiamo a scoprirle subito.

Ultime INPS sulle date della ricarica RdC giugno 2022 di fine mese

Andiamo ora a vedere quando sarà accreditato il reddito di cittadinanza di fine mese. Questa prestazione, come dicevamo poc'anzi, viene erogata in due date differenti, a metà e fine mese. L'erogazione della ricarica di fine mese viene effettuata a tutti i percettori ordinari nella data del 27.

Anche in questo caso l'istituto nazionale per la previdenza sociale procederà a pagare la prestazione con estrema puntualità, senza anticipi o ritardi, poiché il 27 cadrà di lunedì. È possibile che le lavorazioni partano nella notte del venerdì 24.

Ricordiamo che nella stessa data Inps effettuerà anche gli accrediti della pensione di cittadinanza, che non è altro che un sostegno economico che si rivolge direttamente alle persone con più di 67 anni che si trovano in condizioni di disagio economico.

La pensione di cittadinanza viene anche pagata ai nuclei familiari in cui i soggetti hanno un'età inferiore a 67 anni, ma che si trovano in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza.

A differenza del normale RdC la pensione di cittadinanza non deve essere rinnovata dal cittadino percettore, ma si rinnova in maniera automatica.

Non è prevista alcuna sospensione nel caso della pensione di cittadinanza che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

Ora che abbiamo visto entrambe le date di accredito (15 giugno e 27 giugno) della prestazione a 5 Stelle andiamo subito a scoprire tutte le novità del RdC giugno 2022 e le ultime INPS.

RdC giugno 2022 le ultime INPS sui controlli incrociati con il Ministero della Giustizia

Aspettavamo da tanto questo momento e, finalmente, è arrivato: con il RdC giugno 2022 INPS inizierà ad effettuare dei controlli più serrati sui beneficiari della prestazione, grazie ad un incrocio dei dati con il Ministero della Giustizia.

Avevamo già parlato qualche tempo fa di questo nuovo modo in cui sarebbe andato ad operare dell’istituto nazionale per la previdenza sociale, poiché era stato previsto proprio con la Legge di Bilancio 2022.

Sono passati sei mesi e, ormai, il controllo di massa – considerando che sono più di tre milioni i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza – partirà proprio con il RdC giugno 2022.

Secondo le ultime, Inps invierà i dati dei percettori del Reddito di Cittadinanza al Ministero della Giustizia e, in questo modo, verranno intercettati tutti i percettori indebiti della misura, in particolare coloro che hanno ricevuto condanne da meno di 10 anni. Si legge sul Sole24Ore:

“Il flusso di informazioni riuscirà a far emergere più di quanto sia avvenuto sinora i profili di irregolarità, colmando così alcune lacune nel dialogo tra le diverse amministrazioni interessate.”

Ricordiamo che i controlli incrociati tra INPS e Ministero della Giustizia verranno effettuati nel pieno rispetto della privacy.

Se volete approfondire ulteriormente l'argomento vi consiglio la lettura di questo articolo della collega Viviana Vitale.

Diciamo che con il RdC giugno 2022 è stato risolto un problema della misura. Ora, però, restano da risolvere altri problemi, quali:

gli evasori, anch’essi percettori indebiti;

l’inserimento dei percettori Rdc nel mondo del lavoro.

Resta il fatto che il reddito di cittadinanza non sta attraversando un periodo roseo, soprattutto dopo la decisione del leader di Italia viva Matteo Renzi di procedere con una raccolta firme per richiedere l'abolizione della misura.

La raccolta firme partirà il prossimo 15 giugno, in concomitanza della ricarica di RdC giugno 2022 di metà mese.

RdC giugno 2022 ultime Inps sul bonus 200 €

Concludiamo poi la nostra guida sul reddito di cittadinanza RdC giugno 2022 parlando del bonus 200 € una tantum previsto dal governo Draghi lo scorso maggio.

Come ben sapete questo bonus è rivolto anche a tutti i percettori della misura bandiera del Movimento 5 stelle. Vi state domandando quando e come verrà accreditato questo sostegno economico una tantum per combattere l’inflazione? Ecco a voi la risposta:

il sussidio economico del valore di 200 € una tantum non verrà pagato con gli accrediti Inps del RdC giugno 2022, ma arriverà con le ricariche del mese di luglio. L'istituto nazionale per la previdenza sociale provvederà ad erogare la somma dei 200 € integrata voi all'importo del reddito di cittadinanza.

Ancora non è chiaro se l'integrazione verrà fatta con la ricarica di fine mese o con la ricarica di metà mese, per saperlo occorrerà attendere le ultime Inps.

Ricordiamo, infine, la necessità di presentare il modello RdC com/AU per ottenere l'integrazione dell'Assegno Unico per i figli a carico tra gli 0 e i 21 anni.