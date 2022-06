Purtroppo è ufficiale il rischio di una nuova serie di procedure di revoca del reddito di cittadinanza, che purtroppo potrebbe andare a coinvolgere un numero sempre più elevato di famiglie e di disoccupati italiani che attualmente risultano essere percettori del RdC.

È stato ormai confermato quello che in tantissimi temevano ormai da tempo: è in atto un nuovo controllo incrociato da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale con il Ministero della Giustizia.

A questo proposito, queste nuove verifiche che saranno portate avanti anche nei prossimi mesi, andranno a far emergere verosimilmente una serie di procedure di revoca RdC. Si tratta quindi di un grave rischio per tantissime famiglie italiane che si ritroveranno purtroppo a dover dire addio ad un sostegno economico che le ha supportate nel corso di questi mesi, durante la fatidica ricerca di una nuova occupazione.

In questo senso, all’interno del seguente articolo, andremo ad approfondire in maniera più dettagliata il funzionamento dei nuovi controlli e delle nuove verifiche che saranno messe in atto da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale in collaborazione con il Ministero della Giustizia.

Per questo motivo, nei paragrafi successivi, si andrà anche a fornire una panoramica generale in riferimento alle conseguenze che potrebbero emergere a seguito dei controlli incrociati sul reddito di cittadinanza, evidenziando anche eventuali effetti in merito alla revoca RdC che potrebbe coinvolgere purtroppo sempre più persone a partire dal mese di giugno.

Ultimissime reddito di cittadinanza: si rischia la revoca RdC! Le novità

È stata ormai ufficializzata la novità più recente sul reddito di cittadinanza, ovvero quella legata al controllo e alla verifica per quanto riguarda i cittadini ed i nuclei familiari che attualmente percepiscono il RdC.

A questo proposito, quindi, a partire dal primo giugno, sarà avviato un meccanismo di controlli molto più massicci su tutti i beneficiari del famoso sostegno al reddito rappresentato dal reddito di cittadinanza.

Attraverso il più recente comunicato stampa pubblicato all’interno del portale istituzionale ufficiale dell’Istituto INPS in data primo giugno, sono state effettivamente rese note le ultimissime novità sul reddito di cittadinanza e in particolare sul rischio di una possibile revoca del RdC per tantissime persone.

In questo senso, dunque, è chiaro che la notizia più importante dell’ultimo periodo in riferimento al reddito di cittadinanza, non riguarda più, come avvenuto nel corso degli ultimi mesi, nella possibilità di accedere ad un aumento del reddito di cittadinanza, oppure a quando avvengono i pagamenti sulla carta reddito di cittadinanza del mese.

Questa volta l’ultima novità sul reddito di cittadinanza è purtroppo una notizia che sta già facendo tremare e preoccupare non poche famiglie italiane che attualmente stanno ricevendo questo sostegno al reddito e che si ritrovano con la paura di non poterlo più avere nei prossimi mesi, o addirittura di vedersi costretti alla sua restituzione.

Controlli INPS sul Reddito di cittadinanza: come avviene la revoca?

Secondo quanto emerge chiaramente all’interno del recente comunicato stampa pubblicato sul portale istituzionale INPS, i nuovi controlli che saranno messi in atto sui beneficiari del Reddito di cittadinanza, risulteranno essere ancor più massicci e approfonditi.

L’obiettivo è chiaramente quello di riuscire a identificare e penalizzare quelle famiglie e quei cittadini “furbetti” che volutamente dichiarano delle situazioni e delle condizioni che in realtà non rispecchiano la loro effettiva situazione.

In questo senso, questa nuova fase di controlli più fitti è appunto volta a diminuire il numero di effettivi beneficiari del reddito di cittadinanza e di conseguenza assicurarsi che questa misura economica venga percepita esclusivamente da chi rispetta tutti i requisiti e le condizioni predisposte dal decreto-legge di riferimento.

Occorre, tuttavia, sottolineare che, i nuovi controlli messi in atto saranno gestiti non soltanto da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale. Questo perché si tratti di verifiche volte a monitorare la condizione penale di ciascun soggetto percettore del reddito di cittadinanza.

Per questo motivo, è stato ritenuto necessario un protocollo maggiormente avanzato di controlli e revoca RdC, che prevede una collaborazione sinergica tra due organizzazioni fondamentali: dunque, non soltanto l’Istituto INPS ma anche il Ministero della Giustizia.

Revoca RdC: chi rischia i controlli da INPS e Ministero della Giustizia?

Secondo quanto dichiarato dall’istituto Nazionale Previdenza Sociale e in particolare dal Presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, è possibile evidenziare alcune questioni essenziali in riferimento al rischio di revoca del reddito di cittadinanza e dei controlli.

Infatti, se è chiara la natura dei controlli sul RdC, non abbiamo ancora analizzato in maniera approfondita chi sono i cittadini che rischiano a tutti gli effetti di essere coinvolti ed interessati dai nuovi controlli intrapresi tra INPS e Ministero della Giustizia.

A questo proposito, dunque, i controlli saranno effettivamente effettuati sull’intera platea di beneficiari del reddito di cittadinanza, ma non solo. Infatti, saranno soggetti alla nuova procedura di monitoraggio sia quei soggetti e quelle famiglie che già stanno percependo il sostegno del reddito di cittadinanza e che lo hanno percepito nel corso dei mesi precedenti.

Allo stesso tempo, saranno interessati dal rischio di ulteriori controlli da INPS, unitamente al Ministero della Giustizia, anche i soggetti che attualmente hanno presentato la richiesta al fine di accedere al beneficio del reddito di cittadinanza.

Una volta identificato il nominativo del percettore oppure del richiedente il reddito di cittadinanza, si andrà a verificare tale nome all’interno dell'apposito sistema telematico del Casellario Centrale legato alle condanne la cui sentenza è passata in giudicato per un periodo inferiore ai dieci anni.

Nello specifico, saranno presi in considerazione esclusivamente quei soggetti le cui sentenze di reato facevano riferimento ad uno dei reati inclusi tra quelli previsti all’articolo 7, comma 3, del decreto-legge numero 4 del 28 gennaio dell’anno 2019.

Non solo revoca RdC: si rischia la restituzione del reddito di cittadinanza

Dunque, una volta che i soggetti che percepiscono già il reddito di cittadinanza oppure che avranno appena presentato e trasmesso la richiesta per il RdC saranno coinvolti dalla verifica si dovrà attendere l’esito dei controlli tra INPS e Ministero della Giustizia.

A questo proposito, nei casi in cui sfortunatamente dovessero emergere delle situazioni penali incompatibili con la ricezione dei pagamenti reddito di cittadinanza, bisognerà purtroppo assistere a due possibili scenari: da un lato per i percettori, la revoca RdC; dall’altro per i richiedenti, l’esito negativo della domanda.

Nella prima situazione, è necessario tuttavia precisare che gli effetti del controllo sul reddito di cittadinanza sono da considerarsi retroattivi. Questo aspetto diventa essenziale al fine di comprendere come sarà necessario procedere nei casi in cui si è coinvolti in questo tipo di situazione.

Infatti, la revoca RdC a seguito del controllo tra INPS e Ministero della Giustizia porterà la richiesta della restituzione degli importi riconosciuti sull’apposita carta reddito di cittadinanza. Dunque, non soltanto la revoca del reddito di cittadinanza ma anche la restituzione del sostegno percepito fino a quel momento.