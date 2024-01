Il compenso degli stagisti non è sempre uguale, ecco le 5 Regioni dove si guadagna di più

Regione per regione, la retribuzione di uno stagista cambia e anche di molto: ecco dove guadagna di più nel 2024.

Nel 2024, i tirocini extracurriculari continuano a essere un mezzo efficace per accedere al mondo del lavoro. Questa pratica formativa, che consente di acquisire esperienza pratica e professionale, si sta evolvendo, con importi di indennità di partecipazione variabili a seconda della regione.

La normativa che regola stage e tirocini

Secondo la Legge 92 del 2012, conosciuta come Legge Fornero, i tirocini extracurriculari prevedono un compenso minimo di 300 euro al mese. Tuttavia, le amministrazioni regionali hanno la facoltà di stabilire importi più elevati in base all'impegno orario del tirocinante.

Dal punto di vista fiscale, i compensi dei tirocini sono esenti da contributi o assicurazioni ma soggetti a trattenute Irpef, tenendo conto delle addizionali regionali e comunali e delle relative detrazioni.

Stagista: le 5 regioni dove guadagna di più in Italia

Non è omogenea la retribuzione dei tirocini e stage in Italia. Vi sono zone dove prendono di più e zone dove prendono di meno.

1. Lazio

In cima alla classifica, nel Lazio, gli stagisti percepiscono fino a 800 euro al mese, a fronte di una presenza minima del 70% delle ore mensili.

2. Friuli Venezia Giulia

Questa regione offre indennità che variano dai 300 ai 800 euro al mese, a seconda dell'impegno orario, con gli importi più alti riservati ai tirocini nella Pubblica amministrazione.

3. Basilicata

In Basilicata, lo stagista riceve un'indennità mensile di almeno 600 euro.

4. Sardegna e Valle d'Aosta

Entrambe le regioni offrono un massimo di 600 euro, con la Sardegna che prevede una cumulabilità dell'indennità in caso di altri ammortizzatori sociali.

5. Piemonte

Il Piemonte stabilisce una soglia di 600 euro per un impegno a tempo pieno.

Le differenze regionali nell'indennità riflettono le varie politiche locali e le condizioni economiche. Regioni come la Lombardia, il Veneto, la Campania e l'Emilia Romagna offrono importi che variano dai 350 ai 500 euro, mentre l'Umbria e l'Abruzzo stabiliscono un compenso minimo di 450 e 500 euro rispettivamente.

Tendenze e prospettive future in Italia

I tirocini extracurriculari stanno acquisendo un ruolo sempre più centrale nel ponte tra l'istruzione formale e il mondo del lavoro. Nel contesto attuale, caratterizzato da un'evoluzione rapida delle competenze richieste dal mercato lavorativo, i tirocini offrono un'opportunità unica per gli stagisti di acquisire competenze pratiche, aumentare la loro occupabilità e comprendere meglio le dinamiche del settore in cui intendono operare.

Allo stesso tempo, le aziende hanno la possibilità di valutare e formare potenziali futuri impiegati in un contesto reale di lavoro. Questo rapporto simbiotico tra aziende e tirocinanti è cruciale per il rafforzamento dell'economia e l'innovazione in diverse industrie.

Man mano che le esigenze del mercato del lavoro continuano a evolversi, anche il ruolo e la struttura dei tirocini potrebbero subire cambiamenti, con un potenziale aumento dell'indennità e una maggiore enfasi sulla qualità formativa del tirocinio, per garantire un percorso vantaggioso sia per lo stagista sia per l'azienda ospitante.

Il panorama dei tirocini in Italia nel 2024 mostra una grande varietà di compensi, riflettendo le diverse politiche regionali. Questo scenario offre agli stagisti l'opportunità di valutare le diverse offerte regionali, permettendo loro di scegliere il percorso più conveniente per la loro crescita professionale e personale.

