Afghanistan: le donne adultere verranno lapidate a morte pubblicamente

In Afghanistan le donne adultere verranno lapidate pubblicamente: i talebani hanno reso pubblico un annuncio scioccante.

Dopo che in Afghanistan i talebani sono tornati al potere, la vita delle donne è peggiorata all'inverosimile. Nelle ultime ore, è stato diffuso un annuncio scioccante: le adultere verranno lapidate in pubblica piazza. Non solo, il mullah Hibatullah Akhundzada ha fatto sapere che i difensori dei diritti umani occidentali sono "rappresentanti del diavolo".

Anche se siamo nel 2024, non tutte le donne hanno la fortuna di nascere libere. In Afghanistan, dopo che i talebani sono tornati al potere, la condizione del gentil sesso è peggiorata. Con un annuncio scioccante, il mullah Hibatullah Akhundzada ha fatto sapere che le donne accusate di adulterio verranno lapidate a morte. Il tutto, ovviamente, in pubblico.

Una dichiarazione raccapricciante, che il leader supremo ha reso pubblica con un messaggio vocale affidato alla Tv di Stato. Non solo, il mullah Hibatullah Akhundzada ha sottolineato che i talebani faranno di tutto per far rispettare l'interpretazione della Sharia, reintroducendo anche la fustigazione pubblica. Inoltre, ha ribadito che la lotta contro la democrazia continuerà senza sosta.

I media britannici, tra cui il Telegraph, hanno diffuso la notizia, lanciando l'allarme per il peggioramento della condizione delle donne in Afghanistan. Dal 2021, ossia da quando i talebani sono tornati al potere, è stata bloccata l'istruzione femminile oltre le scuole elementari e sono state imposte restrizioni alle donne nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Non è concesso, ad esempio, lavorare con l'Onu o altre organizzazioni umanitarie. Perché tutto ciò? Akhundzada sostiene che non sta facendo altro che seguire la cultura afghana e i principi islamici.

Afghanistan: per i talebani l'Occidente è il diavolo

Il leader supremo dei talebani ci ha tenuto a sottolineare che la lotta contro la democrazia occidentale continuerà senza sosta. Il mullah Hibatullah Akhundzada ha dichiarato:

Dite che è una violazione dei diritti delle donne quando le lapidiamo a morte, ma presto attueremo la punizione per l’adulterio. Frusteremo le donne in pubblico. Le lapideremo a morte in pubblico. (...) Le donne vogliono i diritti di cui parlano gli occidentali? Sono contrari alla Sharia e alle opinioni del clero, il clero che ha rovesciato la democrazia occidentale.

A suo dire, i diritti delle donne sostenuti dalla comunità internazionale sono contrari all'interpretazione della Sharia islamica da parte dei talebani. Infine, ha evidenziato che gli occidentali che difendono i diritti umani occidentali non sono altro che "rappresentanti del diavolo”.