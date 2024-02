Chi è Alessandra Todde, la nuova governatrice della Sardegna

Alessandra Todde è stata eletta come nuova presidente della Regione Sardegna, segnando un importante spostamento politico nella regione. Vediamo chi è

Chi è Alessandra Todde

Nata a Nuoro nel 1969, Todde ha una solida esperienza imprenditoriale nel settore tecnologico ed energetico, prima di entrare in politica con il Movimento 5 Stelle (M5S). La sua ascesa politica è stata graduale ma costante, culminando con la sua elezione come deputata nel 2022 e il successivo incarico di viceministra allo Sviluppo Economico nel governo Draghi.

La vittoria alle elezioni regionali

Nelle elezioni regionali del 2024, Todde ha ottenuto una vittoria significativa, conquistando il 45,4% dei voti totali. Questo successo è stato raggiunto con un margine molto stretto rispetto al suo principale avversario, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, sostenuto dal centrodestra, che ha ottenuto il 45% dei voti. Questo risultato segna la prima volta dal 2015 che il centrodestra perde il controllo della regione, con il governatore uscente, Christian Solinas, che non è stato ricandidato.

Il percorso politico di Alessandra Todde

Todde ha iniziato la sua carriera politica come sottosegretaria allo Sviluppo Economico nel governo Conte, prima di essere promossa a viceministra durante il governo Draghi. La sua elezione come presidente della Regione Sardegna rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera politica, confermando il suo crescente ruolo all'interno del panorama politico nazionale.

Il contesto delle elezioni

Le elezioni regionali in Sardegna hanno visto la partecipazione di diversi candidati di rilievo, tra cui l'ex presidente di Regione Renato Soru, che ha ottenuto solo l'8,6% dei voti. Anche la candidata indipendentista Lucia Chessa ha ottenuto solo l'1% dei voti, evidenziando la sfida per i candidati al di fuori dei due principali schieramenti politici.

La vittoria di Alessandra Todde come nuova governatrice della Sardegna rappresenta un momento significativo nella politica regionale e nazionale. La sua esperienza imprenditoriale combinata con il suo percorso politico le conferiscono una prospettiva unica per affrontare le sfide e le opportunità che attendono la regione. Resta da vedere come affronterà le questioni cruciali che riguardano la Sardegna e come guiderà la regione verso il futuro.

