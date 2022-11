Buone notizie per cittadini e imprese per quanto riguarda le bollette del gas; ad ottobre assisteremo a un calo con effetto retroattivo. Ecco come funziona.

Buone notizie per i cittadini che hanno ancora la fortuna di trovarsi nel mercato a maggior tutela per quanto riguarda i contratti del gas e dell'energia più in generale.

Dopo i costanti aumenti e le maxi stangate che hanno colpito moltissime famiglie italiane, sembra che in lontananza si veda il primo spiraglio positivo; a ottobre assisteremo infatti ad un calo dei prezzi retroattivo sulle bollette del gas, una vera e propria boccata d'aria e una buona notizia dunque per cittadini e imprese.

Scopriamo cosa sta succedendo e cosa aspettarsi per i prossimi mesi.

Bollette del gas, prezzi in calo a partire da ottobre: ecco cosa sta succedendo

Negli scorsi mesi abbiamo assistito in continuazione ad aumenti sul prezzo del gas che si sono tradotti in costi altissimi per le famiglie e le imprese sia italiane che europee, portando a una situazione che a detta di molti, sta toccando punti critici.

Per tutti questi motivi, a fronte dei continui aumenti, l'Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), ha deciso di modificare il metodo con cui vengono aggiornati i costi della materia; se prima infatti si faceva riferimento al Ttf di Amsterdam, a partire da questa estate il riferimento diventa il Psv (Punto di scambio virtuale italiano).

Grazie a questo cambiamento, i consumatori che ancora fanno parte del mercato a maggior tutela, inizieranno a vedere dei miglioramenti in bolletta a partire da ottobre.

Il motivo principale per cui il costo del gas ha iniziato una discesa, è da ricercarsi nel calo delle quotazioni sui mercati, calo a cui stiamo assistendo a causa dell'attuale situazione climatica, oltre che energetica.

Le temperature fuori media di questo periodo infatti, hanno portato i cittadini e le imprese a rinviare l'accensione dei riscaldamenti sia nelle abitazioni private che nelle aziende.

L'effetto è retroattivo, come cambiano le bollette

Come dicevamo, il motivo del calo del prezzo del gas è da ricercarsi nella discesa delle varie quotazioni di mercato.

Grazie al cambio dei parametri di calcolo, l'Arera nei prossimi giorni comunicherà il prezzo del gas per il mese di ottobre con effetto retroattivo.

Cosa si intende con effetto retroattivo? Molti venditori, avranno già fatturato ai consumatori l'acconto del mese di ottobre, acconto che però dovrà essere ricalibrato sulla base dei nuovi parametri dell'Arera.

Per questo motivo, i venditori dovranno pagare agli utenti un conguaglio per compensare le fatture già emesse.

É importante sottolineare però, che questo calo potrebbe essere momentaneo e che dunque nel corso dell'inverno, potremmo assistere a delle fluttuazioni dei prezzi che potrebbero quindi portare ad avere delle bollette fuori controllo con aumenti e cali che potrebbero sembrare senza senso.

In ogni caso, questa notizia rappresenta una boccata d'aria per molte famiglie italiane, che per mesi hanno avuto serie difficoltà con i costi legati all'energia; ora non ci resta che aspettare le prossime misure del governo appena insediato, per capire cosa aspettarsi nel corso dei prossimi mesi invernali.