Bonus bolletta, aiuti alle famiglie più bisognose per il caro energia ma anche sconto carburante e crediti d'imposta per luce e gas, in favore delle imprese. Misure da rinnovare a breve, ma che costano 8 milairdi al mese. Ecco le ipotesi.

Ciò che la premier Meloni ha promesso in Parlamento, nel corso delle dichiarazioni programmatiche sulla legge di bilancio, è che il punto di partenza sarebbe stato quello di rinnovare tutte le misure in scadenza alla fine dell’anno.

Ma dove trovare 8 miliardi di risorse al mese? Il bonus bolletta si trova di fronte al rischio reale di subire dei tagli, così come lo sconto sui carburanti e i crediti d’imposta che scadono il 30 novembre.

Con il governo Draghi infatti abbiamo infatti beneficiato di tutta una serie di interventi, in questa direzione, che però presentano una data già prefissata per la loro scadenza e, per poterli rinnovare anche per il 2023, occorre inevitabilmente trovare le risorse necessarie per farlo.

Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti in merito.

Bonus sociale in bolletta: cosa accade dopo il 31 dicembre

Tra gli aiuti alle famiglie più importanti, nel panorama del welfare familiare italiano, c’è senza dubbio il bonus sociale.

Si tratta di uno sconto che si applica direttamente in bolletta -e tra l’altro scatta in automatico, senza necessità di presentare domanda- nel momento in cui l’Isee rispetta i limiti previsti dalla legge.

A tal proposito, ricordiamo che dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022, potranno accedere ai bonus bollette i nuclei familiari con Isee fino a 12.000 euro (il precedente limite era di 8.265 euro), e con Isee fino a 20.000 euro in caso di nuclei con più di 3 figli.

Un aiuto in bolletta dunque per le famiglie più bisognose, che va a sommarsi all’azzeramento degli oneri di sistema e al taglio Iva sul gas del 5%, previsti invece per tutti i nuclei familiari. Il costo di tali misure è di 1,7 miliardi al mese, che ovviamente ora necessitano di ulteriori fondi per potersi rinnovare.

Sconto carburante fino al 18 novembre: pochi giorni per procedere con il rinnovo

Alla luce della nuova situazione che si prospetta all’orizzonte, è lecito domandarsi se lo sconto carburante (prorogato diverse volte dal governo Draghi) continuerà a essere a disposizione dei cittadini oppure no.

La misura costa 1 miliardo al mese, motivo per cui si manifesta ora l’urgenza di trovare nuove risorse per poter eventualmente pensare a un ulteriore rinnovo.

Abbiamo già avuto modo di annunciare la novità a suo tempo, riguardante proprio la proroga dello sconto benzina, e cogliamo l’occasione che si tratta di un taglio di 30 centesimi al litro, che si applica sulle accise che concorrono alla formazione del prezzo finale di benzina, diesel e metano.

Nell’ipotesi dunque di una mancanza di fondi per rinnovare tale misura, le famiglie subirebbero un rincaro del prezzo al litro per il carburante, pari almeno a 0,30€.

Fino ad oggi, stando alle stime dell’ufficio parlamentare di Bilancio, il taglio alle accise così strutturato e di volta in volta rinnovato, è costato 8 miliardi di euro allo Stato.

Bonus bolletta a rischio anche per le imprese: crediti d’imposta in scadenza al 30 novembre

Ricordiamo che per tutte le aziende (energivore o meno), c’è la possibilità di usufruire di un credito d’imposta che però è prossimo a scadere, dal momento che il termine ultimo è fissato al 30 novembre.

L’arduo compito del nuovo governo dunque, che va a sommarsi a quello per il bonus sociale e per lo sconto carburante, è anche di trovare il modo di rifinanziare questa misura, che costa ben 5 miliardi al mese allo Stato.

Il bonus per le imprese consiste in un credito d’imposta del 40%, per ciò che riguarda l’elettricità per le imprese più energivore, mentre del 30% per le altre.

Uguale per tutte invece il credito per quanto concerne il consumo di gas, che è pari al 40%.

Rientrano nei 5 miliardi al mese finanziati anche i rifornimenti di carburante per i mezzi agricoli e per i pescherecci.

Una serie di aiuti anch’essi in bilico ora, dal momento che nei prossimi giorni si dovrà stabilire se e in quale misura è possibile rifinanziarli, sperando in buone notizie provenienti dall’abbassamento dei prezzi di gas e luce, che si prospetta all’orizzonte.

Legge di Bilancio 2023: corsa contro il tempo per le famiglie in bilico

Un totale dunque di circa 8 miliardi euro che fino a oggi, nonostante le difficoltà economiche, l’inflazione e il carovita, hanno però permesso alle famiglie di ammortizzare il 46% dei rincari che, per l’appunto, è lo Stato ad aver assorbito.

A questi aiuti e bonus bolletta vanno aggiunti anche gli assegni in busta paga e la decontribuzione per i dipendenti.

In sostanza, questi aiuti energia hanno permesso di limitare di circa la metà l’impatto dell’aumento dei prezzi su ogni singola famiglia, che si è fatta carico del 54% dei rincari.

La nuova legge di bilancio per il 2023 parte con una dote complessiva di 21 miliardi di euro, di cui la parte più preponderante è da destinare proprio a quelle misure che il Governo Meloni reputa prioritarie, vale a dire gli aiuti previsti per le famiglie e le imprese, come fin qui presentate.

Stando al punto della situazione fatto il 28 ottobre scorso tra la Meloni e Giorgetti, il titolare del Mef, ci sarebbero circa 15 miliardi di euro a disposizione per questi ultimi mesi del 2022 (10 rimanenti dal governo Draghi e altri 5 di cui siamo in attesa dall’Ue). Tale cifra non basta a coprire tutte le spese, motivo per cui potrebbero esserci extra costi che famiglie e imprese saranno chiamate a sostenere.