Le Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 saranno le seconde elezioni della storia dopo quelle del 2018 che si terranno con la Legge Rosato o Rosatellum. Il Rosatellum è un sistema elettorale misto maggioritario e proporzionale. Senza entrare in tecnicismi troppo complicati: con il maggioritario al Senato saranno eletti 74 senatori mentre saranno 122 gli eletti col proporzionale. 4 sono i senatori eletti dagli italiani all'estero.

Per quel che riguarda la Camera saranno 148 i deputati eletti col maggioritario e 244 deputati eletti col proporzionale. 8 sono i deputati eletti dagli italiani all'estero.

Analizziamo nel dettaglio in questo secondo articolo di una serie di 3 tutte le sfide collegio per collegio al Senato. Vediamo tutte le sfide nei collegi unininominali e i nomi dei candidati delle quattro coalizioni o liste principali ovvero centrosinistra, centrodestra, Italia Viva-Azione e Movimento 5 Stelle.

Seconda parte relativa a Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche.

La legge prevede che il candidato che prende più voti nel collegio entra in Parlamento. Per ogni collegio è indicata orientativamente la zona geografica del collegio con il Comune o i comuni principali di quel collegio e i 4 candidati delle 4 coalizioni o liste principali. Si farà un'eccezione per il collegi della provincia di Bolzano in cui viene indicato anche il candidato della Svp, storico partito locale.

Elezioni Senato 2022, i candidati nei collegi uninominali di Veneto e Friuli Venezia Giulia

Veneto, collegio uninominale 01, Venezia: Michele Moniato (centrosinistra), Raffaele Speranzon (centrodestra), Gabriele Galiazzo (Italia Viva-Azione), Sara Giaggio (Movimento 5 Stelle).

Veneto, collegio uninominale 02, Treviso: Paolo Galeano (centrosinistra), Luca De Carlo (centrodestra), Paola Bergamo (Italia Viva-Azione), Flavio Baldan (Movimento 5 Stelle).

Veneto, collegio uninominale 03, Padova: Emanuele Alecci (centrosinistra), Anna Maria Bernini (centrodestra), Stefano Marangon (Italia Viva-Azione), Giorgio Burlini (Movimento 5 Stelle).

Veneto, collegio uninominale 04, Vicenza: Claudia Longhi (centrosinistra), Mara Bizzotto (centrodestra), Marilisa Munari (Italia Viva-Azione), Barbara Guidolin (Movimento 5 Stelle).

Veneto, collegio uninominale 05 Verona: Annamaria Sterchele (centrosinistra), Paolo Tosato (centrodestra), Danilo Montanari (Italia Viva-Azione), Maura Zambon (Movimento 5 Stelle).

Passiamo in Friuli Venezia Giulia:

Friuli Venezia Giulia, collegio Uninominale 01, Trieste: Furio Honsell (centrosinistra), Luca Ciriani (centrodestra), Giuliano Castenetto (Italia Viva-Azione), Stefano Patuanelli (Movimento 5 Stelle).

Elezioni Senato 2022, i candidati nei collegi uninominali del Trentino Alto Adige

Va ricordato che il Trentino Alto Adige non elegge senatori nel plurinominale ma solo nei collegi uninominali. Per i tre collegi in Alto Adige indichiamo anche i candidati del partito territoriale SVP.

Trentino Alto Adige, collegio uninominale 01 Trento: Piero Patton (centrosinistra), Martina Loss (centrodestra), Paolo Minotto (Movimento 5 Stelle).

Trentino Alto Adige, collegio uninominale 02 Rovereto: Donatella Conzatti (centrosinistra), Michela Biancofiore (centrodestra), Giulio Angelini (Movimento 5 Stelle).

Trentino Alto Adige, collegio uninominale 03 Pergine Valsugana: Michele Sartori (centrosinistra), Elena Testor (centrodestra), Rosa Michela Rizzi (Movimento 5 Stelle).

Trentino Alto Adige, collegio uninominale 04 Bolzano: Luigi Spagnolli (Pd), Maurizio Bosatra (centrodestra), Stefania Gande (Italia Viva-Azione), Renzo Roncat (Movimento 5 Stelle), Manfred Mayr (SVP)

Trentino Alto Adige, collegio uninominale 05 Merano: Daniela Rossi (centrosinistra), Rita Mattei (centrodestra), Giovanna Valentini (Italia Viva-Azione), Francesca Morrone (Movimento 5 Stelle), Julia Unterberger (SVP).

Trentino Alto Adige, collegio uninominale 06 Bressanone: Renate Prader (centrosinistra), Andrea Causin (centrodestra), Massimo Papi (Italia Viva-Azione), Markus Falk (Movimento 5 Stelle), Meinhard Durnwalder (SVP).

Elezioni Senato 2022, i candidati nei collegi uninominali dell'Emilia Romagna

Emilia Romagna, collegio Uninominale 01 Parma: Annamaria Corazza (centrosinistra), Elena Murelli (Lega), Alessandro Sbalbi (Italia Viva-Azione), Gabriella Blancato (Movimento 5 Stelle).

Emilia Romagna, collegio Uninominale 02 Modena-Reggio Emilia: Vincenza Rando (centrosinistra), Enrico Aimi (centrodestra), Chiara Caselgrandi (Italia Viva-Azione), Maria Laura Mantovani (Movimento 5 Stelle).

Emilia Romagna, collegio Uninominale 03, Bologna: Pier Ferdinando Casini (centrosinistra), Vittorio Sgarbi (centrodestra), Marco Lombardo (Italia Viva-Azione), Fabio Selleri (Movimento 5 Stelle).

Emilia Romagna, collegio Uninominale 04 Ravenna-Ferrara: Manuela Rontini (centrosinistra), Alberto Balboni (centrodestra), Silvia Kranz (Italia Viva-Azione), Anastasia Ruggeri (Movimento 5 Stelle).

Emilia Romagna, collegio Uninominale 05 Rimini-Forlì-Cesena: Simona Viola (centrosinistra), Marta Farolfi (centrodestra), Elena Leardini (Italia Viva-Azione), Marco Croatti (Movimento 5 Stelle).

Elezioni Senato 2022, i candidati nei collegi uninominali di Toscana, Umbria e Marche

Toscana, collegio Uninominale 01 Arezzo: Silvio Franceschelli (centrosinistra), Simona Petrucci (centrodestra), Davide Vivaldi (Italia Viva-Azione), Andrea Barbagli (Movimento 5 Stelle).

Toscana, collegio Uninominale 02 Livorno: Andrea Marcucci (centrosinistra), Manfredi Potenti (centrodestra), Massimo Vitrani (Italia Viva-Azione), Valeria Marrocco (Movimento 5 Stelle).

Toscana, collegio Uninominale 03 Prato: Anna Graziani (centrosinistra), Patrizio La Pietra (centrodestra), Barbara Masini (Italia Viva-Azione), Manuela Bellandi (Movimento 5 Stelle).

Toscana, collegio Uninominale 04 Firenze: Ilaria Cucchi (centrosinistra), Federica Picchi (centrodestra), Stefania Saccardi (Italia Viva-Azione), Claudio Cantella (Movimento 5 Stelle).

Umbria, collegio Uninominale 01, Perugia: Federico Novelli (centrosinistra), Francesco Zaffini (centrodestra), Donatella Porzi (Italia Viva-Azione), Federico Pasculli (Movimento 5 Stelle).

Marche, collegio Uninominale 01, Ascoli Piceno: Mirella Gattari (centrosinistra), Elena Leonardi (centrodestra), Fabio Urbinati (Italia Viva-Azione), Roberto Cataldi (Movimento 5 Stelle).

Marche, collegio Uninominale 02, Ancona: Marco Bentivogli (centrosinistra), Antonio De Poli (centrodestra), Elena Fabbri (Italia Viva-Azione), Samuela Melini (Movimento 5 Stelle).