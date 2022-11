Nel corso dell'audizione sulla Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti ha snocciolato una serie di dati relativi all'andamento e alle previsioni dell'economia italiana e delle principali misure economiche. Tutto questo in vista della legge di bilancio, la prima del Governo Meloni che è attualmente in lavorazione e che dovrà essere pronta in tempi record.

Pressione fiscale, caro bollette e superbonus, ecco le parole del Ministro delle Economia.

Giorgetti annuncia "giù la pressione fiscale nel 2023"

Di fronte alle commissioni speciali di Camera e Senato, in sede di audizione sulla Nadef, il Ministro Giorgetti ha delineato un quadro lievemente positivo circa l'andamento della pressione fiscale per il 2022, ed in netto miglioramento per i prossimi anni. Se nel 2022 questo indicatore dovrebbe già subire un lieve calo dello 0,1%, rispetto alle stime di settembre, è nel triennio 2023-2025 che dovrebbe verificarsi il calo più sostanzioso. È infatti stimata per questo arco temporale una riduzione annua dello 0,4%, che dovrebbe portare nel 2025 la pressione fiscale al 42,5% del PIL, in calo rispetto al 43,8% di quest'anno.

In ambito fiscale il governo lavora su due manovre principali. La prima è l'allargamento della soglia dei ricavi per rientrare nel regime forfettario delle Partite Iva (attualmente la soglia è fissata sui 65mila euro di compensi annui). La seconda è l'introduzione della cosiddetta "flat tax incrementale", ovvero una aliquota fissa, del 15%, per chi non rientra nel regime forfettario che andrà calcolata sull'incremento del reddito 2022 rispetto al maggiore dei redditi dichiarati nei tre anni di imposta precedenti.

Superbonus, costo eccessivo che pregiudica altre misure dice Giorgetti

Altro tema molto importante in vista della legge di bilancio è quello del Superbonus edilizio. La misura introdotta del Governo Conte è finita ormai da tempo nel mirino visto l'importante peso a bilancio che rappresenta. Dopo le critiche dell'ex Presidente del Consiglio Mario Draghi, ora anche il Ministro dell'Economia Giorgetti si esprime negativamente sul Superbonus, spiegando come la spesa spropositata per tenere questo bonus rischia di pregiudicare l'adozione di altre misure.

Il bonus edilizio ha infatti registrato "rilevanti maggiori oneri" rispetto alle stime precedenti, con uno scostamento complessivo di 37,8 miliardi sull'intero periodo di previsione. Il Ministro ha dunque annunciato l'intenzione di rivedere in maniera "selettiva" la misura, rassicurando tuttavia sull'avvio di una fase transitoria e non di uno stop totale ed improvviso che rischierebbe di avere ripercussioni serie su molte aziende del settore.

Caro energia: in arrivo 21 miliardi nel 2023

Previsto un importante stanziamento di risorse per contenere il caro energia anche per il 2023. Nonostante continuino ad essere perseguite politiche di risparmio energetico e riduzione dei consumi, il quadro economico non consente di evitare ulteriori aiuti per fronteggiare l'aumento delle bollette. Per questo motivo sono previsti ben 21 miliardi di aiuti per il 2023.

Fondi che verranno principalmente utilizzati per prorogare le misure già esistenti, come il taglio degli oneri di sistema, la riduzione dell'IVA al 5% sul gas e le misure relative ai crediti di imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia e gas, oltre che alla proroga delle agevolazioni tariffarie per gli utenti domestici economicamente svantaggiati.