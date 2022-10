Governo Meloni al via, oggi si tiene la Cerimonia della Campanella. Che cosa è? Come funziona? Ecco i precedenti sereni e meno sereni.

Oggi si tiene a Palazzo Chigi la cosiddetta cerimonia della campanella. Che cosa è? Di che cosa si tratta? Si tratta del passaggio di consegne ufficiale tra il presidente del consiglio uscente, in questo caso Mario Draghi e il presidente del consiglio entrante, in questo caso Giorgia Meloni. Vediamo come funziona questo cerimoniale che ha anche precedenti poco sereni. Situazione che con quasi totale certezza non si ripeterà oggi nel passaggio tra Draghi e Meloni.

Cerimonia della campanella: che cosa è? Come funziona?

La cerimonia della campanella è anche conosciuta come cerimonia di insediamento del nuovo governo. Si tratta di un rito simbolico che avviene a Palazzo Chigi e si ripete in occasione di ogni cambio di governo. Di fatto si assiste alla consegna della campanella da parte del premier uscente al premier entrante. Ovvero c'è la consegna dello strumento che il presidente del consiglio utilizza nelle riunioni del Consiglio dei ministri.

Di fatto questo momento segna il passaggio di potere tra il presidente del consiglio uscente e il presidente del consiglio entrante.

Cerimonia della campanella, il rituale che si segue

Generalmente la cerimonia della campanella a favore di giornalisti, fotografi e video operatori avviene dopo un incontro riservato nello studio presidenziale dove il presidente uscente e quello in carica sono raggiunti dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio entrante.

Solo quando il presidente uscente, accompagnato dal capo dell'Ufficio del cerimoniale di Stato e per le onorificenze scende lo Scalone d'Onore e riceve, nel cortile interno, gli onori militari della guardia d'Onore e lascia Palazzo Chigi, il nuovo presidente del Consiglio riunisce il proprio governo e apre il primo Consiglio dei Ministri.

Cerimonia della campanella: ecco quando avviene il passaggio ufficiale tra Draghi e Meloni

Questa mattina alle 10.30 è in programma a Palazzo Chigi il passaggio di consegne ufficiale tra Mario Draghi, premier uscente e Giorgia Meloni premier entrante.

Dopo il giuramento del Governo Meloni avvenuto nella giornata di ieri, sabato 22 ottobre, oggi domenica 23 ottobre a Palazzo Chigi, si tiene il rito che determina il passaggio di consegne.

Al termine della cerimonia, alle 12, si terrà la prima riunione del Consiglio dei Ministri presieduta da Giorgia Meloni.

Nel Consiglio dei ministri di oggi il primo del nuovo governo a guida Giorgia Meloni è attesa la formalizzazione delle nomine a vicepremier di Matteo Salvini e Antonio Tajani. Inoltre il Consiglio dei Ministri darà il via libera alla nomina di Alfredo Mantovano come sottosegretario alla presidenza del Consiglio.

Cerimonia della campanella: ci sono precedenti sereni e meno sereni, nel 2011 passaggio da Berlusconi a Monti

Senza tornare troppo indietro nella storia recente dei passaggi di Governo del nostro paese si trovano casistiche anche molto diverse tra di loro in merito alla cerimonia della campanella.

Era il 16 novembre del 2011 quando si passa il testimone tra l'esperienza di Governo di Silvio Berlusconi con l'arrivo di Mario Monti e del suo Governo tecnico. Fu un passaggio di consegne in un momento molto delicato per il nostro paese con un Berlusconi molto amareggiato ma che cercò comunque di essere cordiale e sorridente.

Il 28 aprile 2013, dopo le politiche del 2013, c'è il passaggio in questo caso molto cordiale e caloroso dal presidente del consiglio uscente Mario Monti a Enrico Letta.

Cerimonia della campanella: ci sono precedenti sereni e meno sereni. Nel 2014 gelido passaggio tra Letta e Renzi

Uno dei passaggi della campanella più famosi per il gelo totale tra i due protagonisti è stato quello del 22 febbraio 2014. Quando Matteo Renzi, leader del Pd, portò alle dimissioni il Governo di Enrico Letta per subentrare in prima persona nel ruolo di presidente del consiglio.

Letta con il viso quasi girato, pur di non incrociare lo sguardo di Renzi, gli mise in mano la campanella. Scuro in volto, dopo una rapidissima stretta di mano, Letta se ne andò dalla sala.

Il 12 dicembre 2016 c'è un passaggio del testimone invece cordiale da Matteo Renzi a Paolo Gentiloni. Dopo la sconfitta nel referendum costituzionale Renzi diede le dimissioni da capo del Governo.

A seguire il 1 giugno 2018 cordiale rito della campanella tra Paolo Gentiloni e Giuseppe Conte che, dopo le elezioni Politiche 2018, subentra nel ruolo di premier alla guida di un Governo sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega.

Cerimonia della campanella: nel 2019 il caso molto particolare di Giuseppe Conte

Il 5 settembre 2019 si assiste ad un particolare rito della campanella con il solo Conte protagonista visto che si passò dal Conte I al Conte II questa volta sostenuto principalmente da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Conte scampanellò succedendo a se stesso.

Infine l'ultimo passaggio molto delicato per diversi aspetti.

In primis per la pandemia ma anche per il modo in cui si è arrivati al cambio di Governo da Giuseppe Conte a Mario Draghi con Matteo Renzi che decise di togliere la fiducia al governo guidato dal leader pentastellato.

E' il 13 febbraio 2021 - siamo in piena era Covid - e avviene questo passaggio tra igienizzanti e mascherine tra l'attuale leader del Movimento 5 Stelle e il premier entrante Draghi che oggi passerà quella stessa campanella a Giorgia Meloni.