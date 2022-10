Giorgia Meloni è salita al Quirinale nel pomeriggio di oggi venerdì 21 ottobre.

Meloni che in mattinata aveva guidato la coalizione di centrodestra nella fase delle consultazioni ha accettato l'incarico di formare il nuovo Governo che la ha proposto il capo dello Stato Sergio Mattarella.

Meloni ha accettato senza riserva. Ovvero senza prendersi altro tempo per arrivare a completare la lista dei ministri del suo esecutivo e tornare una seconda volta dal Capo dello Stato.

Meloni ha presentato direttamente la lista dei ministri a Sergio Mattarella e ha provveduto a comunicare successivamente alla stampa la composizione del suo Governo. A questo link la lista ufficiale dei ministri con le rispettive deleghe. Vediamo ora le reazioni dei leader politici.

Governo Meloni, le prime reazioni, Matteo Salvini: "Uniti, rapidi ed efficienti"

Matteo Salvini esprime soddisfazione dopo la nascita del Governo Meloni:

"Uniti, rapidi ed efficienti: come promesso, nasce il governo di centrodestra voluto da milioni di italiani".

Le donne e gli uomini scelti dalla Lega si occuperanno direttamente di cantieri e lavoro, economia, scuola, sicurezza, autonomia e persone disabili.

"Domani ci sarà il giuramento, poi tutti in ufficio per l'Italia e per gli italiani".

Governo Meloni, le prime reazioni, Silvio Berlusconi: "Noi di Forza Italia daremo un contributo decisivo e qualificato"

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha scritto sui social network:

"Congratulazioni al nuovo Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai Ministri. Buon lavoro a tutti".

"Noi di Forza Italia daremo un contributo decisivo e qualificato: possiamo finalmente affrontare i problemi degli italiani e far ripartire il Paese".

Governo Meloni, le prime reazioni, Enrico Letta: "Opposizione, opposizione, opposizione"

Enrico Letta, leader del Partito Democratico, ha scritto:

"Dopo aver ascoltato lista, nomi e denominazioni del Governo Meloni dico ancora più convintamente opposizione, opposizione, opposizione".

"L’unica novità è una donna premier, un fatto storico per il nostro Paese, oggettivamente da riconoscere.Auguri di buon lavoro alla Presidente Giorgia Meloni".

Ora guardiamo avanti. In Parlamento la settimana prossima esporremo le ragioni e le iniziative della nostra sempre più convinta opposizione.

"Venerdì la Direzione fisserà l’agenda e i tempi del nostro Congresso Costituente".

Governo Meloni, le prime reazioni, Giuseppe Conte: "Prepariamoci ad una opposizione intransigente, segnali preoccupanti"

Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte scrive:

"Auguri di buon lavoro a Giorgia Meloni, prima donna Presidente del Consiglio, e al nuovo Governo."

"La lista dei Ministri conferma, però - e non possiamo tacerlo - alcuni segnali preoccupanti già emersi dalle indiscrezioni dei giorni scorsi. Crosetto che passa direttamente dalla rappresentanza di interessi di industrie che operano nel settore della Difesa al Ministero competente, a garanzia di una sicura corsa al riarmo. Forza Italia alla guida degli Esteri dopo le gravi esternazioni di Berlusconi sulla guerra in Ucraina; e poi ancora altri segnali sparsi che preannunciano un brusco arretramento nel percorso di riconoscimento e rafforzamento dei diritti civili".

"Prepariamoci a un'opposizione intransigente e senza sconti, per il bene del Paese. Lo dobbiamo agli italiani".

Governo Meloni, le prime reazioni, Matteo Renzi: "Saremo all'opposizione ma complimenti alla prima donna che guida un esecutivo in Italia"

Matteo Renzi di Italia Viva ha scritto sui social network:

"Buon lavoro al Governo Meloni. Saremo all’opposizione ma complimenti alla prima donna che guida un Esecutivo in Italia. La prima di una lunga serie, speriamo. Noi voteremo contro la fiducia. Buon lavoro alla maggioranza e buon lavoro alle due opposizioni, sia quella riformista che quella populista. Viva l’Italia, viva la democrazia".

Governo Meloni, le prime reazioni, Carlo Calenda: "Saremo all'opposizione ma le auguriamo di avere successo per l'Italia"

Carlo Calenda leader del Terzo Polo ha scritto:

"Auguri a Giorgia Meloni. Avere una Presidente del Consiglio donna che si è battuta con coraggio per arrivare a Palazzo Chigi con le sue sole forze è comunque un grande cambiamento per l’Italia. Saremo all’opposizione. Ma le auguriamo di avere successo per l’Italia".

Governo Meloni, ecco le prossime tappe, giuramento già previsto per la giornata di domani sabato 22 ottobre

Una volta comunicata la lista dei ministri, il prossimo passaggio istituzionale è legato al giuramento del nuovo governo. Giuramento che sarà in programma domani sabato 22 ottobre alle 10.

Domenica a Palazzo Chigi la cerimonia di insediamento, poi il primo consiglio dei ministri.

Si svolgerà infatti domenica 23 ottobre, alle ore 10.30 a Palazzo Chigi, la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra il presidente uscente, Mario Draghi, e il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Al termine della cerimonia, alle ore 12.00, si terrà la prima riunione del Consiglio dei Ministri.

La prossima settimana sarà in programma il dibattito in Parlamento per la fiducia al Governo Meloni sia alla Camera che al Senato.