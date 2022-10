Prima seduta al Senato per Liliana Segre: chi è la senatrice a vita, storia, testimonianza

Liliana Segre darà il via alla XIX legislatura. Oggi la senatrice a vita e superstite dell’olocausto presiederà la prima seduta del Senato della Repubblica in sostituzione di Giorgio Napolitano, senatore più anziano, impossibilitato per precarie condizioni di salute. Ecco chi è il provvisorio presidente di Palazzo Madama e senatrice a vita Liliana Segre.