Oggi, lunedì 17 ottobre, ci sarà l'incontro chiarificatore tra Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e Silvio Berlusconi leader di Forza Italia.

L'incontro si è reso necessario dopo il duro scontro dei giorni scorsi quando Berlusconi ha scritto appunti non troppo benevoli nei confronti di Meloni, appunti intercettati dai fotografi e diffusi.

E con la risposta piccata di Meloni che ha detto che a quella serie di punti ne mancava uno ovvero il fatto di "non essere ricattabile". Nella giornata di domenica sono avvenuti contatti telefonici e oggi ci sarà l'incontro tra i due leader politici.

Filtra ottimismo su una chiusura in senso positivo della vicenda con il Governo Meloni che dovrebbe partire in settimana. In questo senso arrivano dichiarazioni dai pontieri e da esponenti della Lega.

E in serata è arrivata anche una nota di Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia che era stata al centro di diverse polemiche in merito ad una sua presenza o meno al Governo.

Ronzulli in una nota ha fatto sapere che il "centrodestra si presenterà unito al Quirinale da Sergio Mattarella". Le notizie.

Verso il Governo Meloni: oggi l'incontro tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi

Dopo un inizio di legislatura decisamente movimentato con la non votazione da parte di Forza Italia di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato e il caso degli appunti durante la seduta di Palazzo Madama, oggi Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si incontreranno di persona. Da fonti di Forza Italia e di Fratelli d'Italia si vedranno oggi nella sede del partito di Giorgia Meloni in via della Scrofa.

Naturalmente in questi giorni i pontieri sono stati molti, persone del centrodestra che hanno cercato di fare avvicinare le posizioni di Meloni e Berlusconi. Dal lato di Fratelli d'Italia si segnala il forte lavoro di riappacifazione effettuato da Guido Crosetto tra i fondatori di Fratelli d'Italia e indicato da più parti per il ruolo di ministro dello Sviluppo Economico.

Dall'altra parte sul fronte di Forza Italia, il ruolo di pontiere è stato vestito da Gianni Letta, Fedele Confalonieri e principalmente da Antonio Tajani, futuro possibile ministro degli Esteri che hanno lavorato per convincere Silvio Berlusconi a compiere il passo.

Verso il Governo Meloni: Forza Italia alla Camera ha fatto un primo passo verso una ricomposizione

Dopo il momento di rottura forte del Senato con Forza Italia che - tranne Berlusconi e Casellati - non ha votato per Ignazio La Russa, alla Camera Forza Italia è rientrata nei ranghi del centrodestra votando Lorenzo Fontana con l'esponente leghista che ora siede sulla poltrona più alta di Montecitorio.

Questo gesto è stato letto da diversi osservatori come un primo passo verso una ricomposizione.

D'altra parte il problema, o uno dei problemi principali di questa fase tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni è stato legato alla concessione di un ministero alla senatrice Licia Ronzulli.

Berlusconi ha avanzato una richiesta specifica in questo senso, mentre Meloni ha altre idee sul tema e avrebbe detto di no preferendo altre personalità.

Verso il Governo Meloni, l'ottimismo di Matteo Salvini

Il leader della Lega Matteo Salvini rimasto "escluso" da questo conflitto avrebbe avuto un ruolo da mediatore. E avrebbe tenuto i contatti in maniera continua con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

Meloni che in giornata su Facebook ha pubblicato il seguente post:

Gli attacchi scomposti della sinistra negli ultimi giorni - scrive Meloni - rappresentano un vero e proprio insulto ai cittadini che hanno scelto da chi essere rappresentati. Capisco che per questi esponenti possa sembrare quantomeno anomalo vedere dei partiti che hanno la possibilità di governare con l'appoggio degli italiani, (non ci sono abituati) ma che piaccia loro o meno, questa è la democrazia. Si mettano l'anima in pace: siamo qui per risollevare la nostra Nazione. Sarà un percorso pieno di ostacoli, ma daremo il massimo. Senza mai arrenderci.

Verso il Governo Meloni: la nota della senatrice Licia Ronzulli quasi a chiudere la situazione di conflitto

La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli ha pubblicato in serata una nota in base alla quale spiega che nei prossimi giorni il centrodestra si presenterà unito al Quirinale.

”Il ‘caso Ronzulli’ - scrive - non è mai esistito, e comunque non esiste più. Io sono figlia di un Carabiniere, mio padre ha servito il Paese nell’Arma per tanti anni e mi ha insegnato che servire la Patria è il primo dovere di ogni cittadino e prima di tutto di chi ha responsabilità pubbliche”.

”L’Italia - scrive Ronzulli - ha bisogno di avere un governo al più presto, con una squadra di alto profilo, sostenuta da una coalizione di centro-destra unita, coesa e compatta, così come si è presentata agli italiani e così come ci hanno chiesto gli italiani. Nella squadra di governo Forza Italia dovrà svolgere il ruolo importante, sul piano dei contenuti e degli assetti, che le è stato conferito dal consenso degli elettori".