M’illumino di meno 2024: data, obiettivi e 10 consigli per essere sostenibili

Il 16 febbraio è la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ideata da Rai Radio 2. Ecco in cosa consiste la giornata e le sue iniziative.

M’illumino di meno è la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che Caterpillar e Rai radio 2 organizzano annualmente dal 2005. Si celebra ogni anno il 16 febbraio per diffondere la cultura sostenibile e promuovere l’importanza del risparmio delle risorse. Quali sono gli obiettivi e gli scopi di questa giornata?

Sommario:

1. M’illumino di meno: in cosa consiste la giornata e quando si svolge 2. Cosa fare per la giornata M’illumino di meno? 3. L’impegno pubblico e istituzionale per la sostenibilità 4. Cosa dice il decalogo di m’illumino di meno? 5. Cosa vuol dire m’illumino di meno?

M’illumino di meno: in cosa consiste la giornata e quando si svolge

M’illumino di meno, promossa da Rai Radio 2 e Caterpillar, ha come obiettivo di incentivare il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale promuovendo l’importanza delle risorse disponibili. La data scelta è stata il 16 febbraio, che nel 2005 è stato il giorno di entrata in vigore del Protocollo di Kyoto.

Anno dopo anno il tema è sempre più cruciale e anche l'iniziativa si è espansa, fino a rendere il 16 febbraio ufficialmente la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili con la conversione del Decreto Legge 17 del 2022.

Nel 2024 si svolge la ventesima edizione e il tema è “no borders”. Infatti la radio, oltre a chiedere ai telespettatori di spegnere le luci di casa, un piccolo simbolo del risparmio energetico, invita a promuovere l’iniziativa non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale, in modo tale da coinvolgere anche comunità straniere e stati esteri.

Cosa fare per la giornata M’illumino di meno?

Il primo passo di M'illumino di Meno è stata la semplice richiesta che i conduttori di Caterpillar hanno fatto agli ascoltatori, invitandoli a spegnere tutte le luci non indispensabili.

Le idee si sono poi allargate e oggi ognuno può compiere un gesto in più per contrastare l'inquinamento: non usare l'automobile, riciclare correttamente, eliminare gli sprechi alimentari, piantare un albero, spegnere le luci.

Ma i progetti non si fermano ai cittadini privati, M'illumino di Meno coinvolge anche scuole, associazioni, aziende e tutti gli enti che in occasione di questa giornata organizzano attività di educazione ambientale. L'edizione di quest'anno è particolarmente importante, dedicata alle Comunità Energetiche Rinnovabili, le alleanze territoriali di enti e cittadini che producono e distribuiscono energia da fonti alternative.

L’impegno pubblico e istituzionale per la sostenibilità

Così anche le grandi città danno il loro contributo per ricordare queste importanti sfide: è ormai diffusa la pratica per questa giornata di spegnere le illuminazioni di monumenti come il Colosseo, la Torre di Pisa, l'Arena di Verona, il Duomo di Milano.

Non solo, la sera si spengono anche le luci del Quirinale, palazzo sede del Presidente della Repubblica.

A testimoniare l'impegno delle istituzioni si spegne anche l'illuminazione di Palazzo Chigi, sede del Governo.

Cosa dice il decalogo di m’illumino di meno?

Per partecipare al meglio a questa giornata, ecco il decalogo che Caterpillar ha stilato nello spirito della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili:

1. spegni e fai spegnere le luci di casa tua, del tuo ufficio, del tuo condominio e del tuo comune 2. prepara una cena antispreco in famiglia o nel tuo ristorante: con ricette svuota-frigo, alimenti a basso impatto ambientale, pasta cotta a fuoco spento 3. rinuncia all’auto: cammina, pedala, usa i mezzi pubblici o la mobilità condivisa 4. organizza un’attività di sensibilizzazione sui temi dell’efficienza energetica e del cambiamento climatico: parlane con i tuoi studenti, con i colleghi, con i clienti 5. pianta alberi, piantine, fiori 6. metti in circolo gli oggetti che non usi più, per esempio con uno swap party 7. condividi per risparmiare: il viaggio in auto, il Wi-Fi… 8. organizza un evento non energivoro: un concerto in acustico, uno spettacolo alimentato dalle pedalate del pubblico, una partita al buio, una serata di osservazione astronomica 9. fai un gesto sostenibile per l’ambiente in cui abiti o lavori: sbrina il frigorifero, applica il rompigetto ai rubinetti, installa una casetta per i pipistrelli… 10. indossa un maglione pesante e abbassa il riscaldamento!

Cosa vuol dire m’illumino di meno?

M’illumino di meno è l’iniziativa lanciata da Rai Radio 2 e Caterpillar. Si tratta della giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Il nome fa riferimento allo spegnere le luci non indispensabili per contribuire al risparmio energetico.