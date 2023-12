I Le Fonti Awards del 30 novembre incoronano le eccellenze

Si è svolta giovedì 30 novembre nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, la tredicesima edizione dei Le Fonti Awards. Il prestigioso riconoscimento ha visto salire sul palco a ritirare il premio gli studi legali, i professionisti e le imprese che nell’ultimo anno si sono distinti per gli alti livelli di eccellenza, la leadership, l’innovazione e la competitività.

La premiazione si è aperta con gli interventi di Elena Grandi (Assessora all’Ambiente e Verde, Comune di Milano) e di Marco Alparone (Vice Presidente e Assessore al Bilancio e Finanza, Regione Lombardia) che hanno portato rispettivamente i saluti della Giunta Comunale e di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia.

A seguire, l'assegnazione dei premi agli STUDI E BOUTIQUE LEGALI E PROFESSIONALI.

CATEGORIA DIRITTO SOCIETARIO. Il riconoscimento come Avvocato dell'Anno Boutique di Eccellenza M&A è andato a Francesco Ceccarelli (Ceccarelli & Silvestri).

CATEGORIA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE E DIRITTO SANITARIO. Come Studio Legale dell'Anno Responsabilità Medica & Risarcimento del Danno è stato premiato lo Studio Legale Sgromo, mentre a ricevere il prestigioso riconoscimento come Avvocato dell'Anno Responsabilità Medica & Risarcimento del Danno è stato l'Avvocato Bruno Sgromo (Studio Legale Sgromo).

CATEGORIA SERVIZI & CONSULENZA. Il premio come Studio Professionale dell’Anno Innovazione & Leadership Contabilità Fiscale è andato allo Studio Tavaglione.

La cerimonia è proseguita con la premiazione delle IMPRESE.

CATEGORIA RISING STAR. Ad aggiudicarsi l'ambito premio come Eccellenza dell'Anno Rising Star Società di Consulenza Strategica è stato Muse Strategy, mentre a vincere il premio come Eccellenza dell'Anno Rising Star Servizi di Ingegneria Settore Industriale è stato 3EN Project.

CATEGORIA ENERGY. Il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Fornitura di Energia Rinnovabile è stato Octopus Energy Italia, mentre il premio Eccellenza dell'Anno Innovazione & Sostenibilità Isolamento e Soluzioni Energetiche è stato assegnato a New Zealand Company. Come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Sostenibilità Transizione Energetica è stato premiato Energy Drive, mentre ad aggiudicarsi il prestigioso premio come CEO dell'Anno Innovazione & Leadership Energie Rinnovabili è stato Rodolfo Bigolin (Innovo Renewables).

CATEGORIA INNOVAZIONE & LEADERSHIP. A vincere il premio come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Revenue Management Alberghiero è stato Franco Grasso, mentre il riconoscimento come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Eventi, Business & Wedding è andato a Villa La Personala. Ad aggiudicarsi il premio come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Sicurezza sul Lavoro è stato SI.QU.AM, mentre il premio come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Design del Prodotto è stato consegnato a VDGLASS. A vincere il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Assistenza Domiciliare è stato Safe Hands, mentre Investimenti & Finanza Merchant ha ritirato il premio come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Servizi di Finanza Straordinaria. Il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Tecnologie Medicali è stato assegnato a InMode Allure Italia, mentre a trionfare come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Apparecchiature Elettriche e Impianti Elettrici Industriali è stato Sistel Impianti. A ritirare il premio come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership E-commerce è stato Palucart, mentre Flowerista si è aggiudicato il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Ecosistema Digitale. Il prestigioso premio come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Neuroscienze è andato a Lundbeck Italia, mentre Loima ha trionfato come Eccellenza dell'Anno Innovazione & Leadership Trasformazione del Poliuretano Espanso. BlackRock si è aggiudicato il prestigioso premio come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Servizi Finanziari Sostenibili e Giovanni Sandri (BlackRock) ha ritirato il riconoscimento come Managing Director dell’Anno Sostenibilità Investimenti e Finanza. Domenico Spanò (BIMTrainer) ha ottenuto il titolo di CEO dell'Anno Servizi di Consulenza Tecnica BIM, mentre a vincere come Managing Director dell’Anno Innovazione & Leadership Servizi Internet per l’Agricoltura è stato Ivano Valmori (Image Line).

CATEGORIA INNOVAZIONE. Ad aggiudicarsi il prestigioso premio come Eccellenza dell’Anno Innovazione Settore General Contractor è stato Alpha General Contractor, mentre SERCOS Servizi Costruzioni ha trionfato come Eccellenza Dell’Anno Innovazione Construction Management.

CATEGORIA SERVIZI & CONSULENZA. Il premio come Eccellenza Dell’Anno Servizi Facility Management è stato consegnato a Copernico, mentre Vincenzo Vinciguerra (Uropp Finance) ha ritirato il premio come Professionista dell'Anno Consulenza d'Impresa.

CATEGORIA AUTOMOTIVE. A vincere il premio come Eccellenza dell’Anno Innovazione & Sostenibilità Settore Automotive è stato Authos.

Unica in Italia con una comunità certificata e focalizzata al business di oltre 10,5 milioni di persone in oltre 125 Paesi, Le Fonti prosegue così la sua missione di valorizzare i brand, a livello aziendale e personale, attraverso la sua business community.