Nove mesi di tempo, a partire da questo mese di agosto, per richiedere questo nuovo bonus 250€ destinato alle famiglie con figli di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Un’opportunità al momento unica nel suo genere, dal momento che non tutte le regioni hanno attivato la misura in favore dei più giovani. Ecco chi sono i beneficiari, requisiti e modalità per accedere.

Un’opportunità al momento unica nel suo genere, dal momento che non tutte le regioni italiane hanno attivato la misura in favore dei più giovani.

Auspicando ovviamente che anche tutte le altre si possano allineare a tale iniziativa, presentiamo in questo articolo la possibilità offerta da queste regioni italiane di poter ottenere un voucher sport del valore di 250€ a figlio, da poter spendere per frequentare palestre e centri sportivi a costo zero, sia per ciò che concerne l’attività fisica svolta a livello agonistico che non agonistico, in collaborazione con il CONI.

Ecco tutti i dettagli relativi ai beneficiari, ai requisiti da rispettare e alle modalità per richiedere il voucher.

Il bonus 250€ per i figli è un voucher per lo sport. Beneficiari

Veniamo dunque a chiarire chi sono coloro che possono beneficiare di tale iniziativa.

Si tratta degli abitanti della Sardegna e della Toscana.

Queste regioni hanno dimostrato di essere all’avanguardia da tale punto di vista, dal momento che a oggi, rappresentano l’unico esempio a livello nazionale, per ciò che riguarda un contributo economico concreto per favorire la pratica dello sport da parte dei più giovani.

Infatti, come è noto, per poter frequentare strutture idonee all’attività fisica, è indispensabile versare delle somme di denaro, mese dopo mese, e non tutti possono permetterselo.

Soprattutto quando si passa allo sport a livello agonistico, i prezzi salgono in maniera notevole, diventando seriamente inaccessibili per molti.

La regione Sardegna dunque ha stabilito di erogare un contributo una tantum proprio per il perseguimento di questo obiettivo.

Un bonus 250€ da spendere a partire dal mese di settembre e per la durata di nove mesi.

La misura già attiva si colloca nell’ambito del progetto giovani VISPI, acronimo di Voucher Iscrizione Sport per l’Inclusione, che si pone, per l’appunto, il fine di favorire l’inclusione sociale dei ragazzi più svantaggiati dal punto di vista economico, favorendo la loro formazione ed educazione.

A seguire, nel dettaglio, i requisiti da rispettare per ottenere il voucher e le modalità per poterlo richiedere.

Bonus 250€ per i figli: requisiti e condizioni per averlo

L’obiettivo di questa misura di tipo straordinario, messa in atto da parte della regione Sardegna, è encomiabile.

La Regione tramite l’assessorato della Pubblica Istruzione è la prima in Italia a stipulare un accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento Politiche Giovanili, per erogare un bonus di 250 euro per i ragazzi dai 14 ai 19 anni.

Al momento i beneficiari sono ragazzi che provengono da piccoli centri abitati e da famiglie poco abbienti.

Infatti, tra i requisiti da rispettare troviamo innanzitutto quello di essere residenti in un centro con meno di 30.000 abitanti. L’altra condizione essenziale da rispettare è che le famiglie abbiano un Isee non superiore a 12.000€ annui.

Grazie agli accordi stipulati con il Coni, il centro sportivo o la palestra farà da tramite per erogare i voucher ai ragazzi aventi diritto, per poter pagare l’iscrizione nonché la frequenza mensile della struttura.

I diretti interessati hanno libera scelta nell’esprimere la propria preferenza verso il centro sportivo o la palestra da frequentare, praticando sport sia a livello amatoriale che agonistico.

La possibilità è aperta anche ai ragazzi portatori di handicap. È possibile ottenere fino a un massimo di due voucher per ogni nucleo familiare.

Bonus sport da 250€ fino a 400€ a figlio: l’esempio della Toscana

Come abbiamo avuto modo di anticipare in apertura dell’articolo, la Sardegna ha fatto da apripista per l’iniziativa lodevole ma in Parlamento lo sport sta per diventare un diritto di tutti i cittadini – spiega l’assessore allo sport Cosimo Guccione.

Tutto è già pronto anche a Firenze, dove le borse per lo sport, a disposizione dei ragazzi, garantiscono 400€ a persona, proprio da spendere per la pratica dello sport.

In questo caso, il contributo è erogabile fino al raggiungimento della maggiore età.

Il bando ha aperto lo scorso 16 agosto e si chiuderà il 16 settembre 2022.

Il contributo economico ottenibile è valido per qualsiasi disciplina sportiva, però la regione ha previsto un ulteriore incentivo per chi sceglie il nuoto. Si tratta di un supplemento del 20%, che mira a incentivare la pratica di uno sport che sta portando sempre più risultati e soddisfazioni, a livello nazionale.

Inoltre, c'è da aggiungere che i costi di gestione e manutenzione delle piscine per la pratica natatoria sono più elevati rispetto alle altre strutture e, di conseguenza, anche i prezzi applicati agli atleti per poterle frequentare.

Per poter accedere alla borsa per lo sport della regione Toscana, l’invito è a visitare il sito ufficiale e seguire le istruzioni per la presentazione della propria domanda. C’è anche un limite Isee di cui tenere conto, anche se è alquanto elevato (40.000€ annui), motivo per cui -possiamo affermare- è trascurabile per la maggior parte delle famiglie.

Per altre informazioni relative allo sport bonus 2022, rimandiamo alla lettura di questo articolo consigliato.