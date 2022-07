Tra le agevolazioni che si possono richiedere in questo momento, c’è un bonus da 400 euro che eroga tale somma a tutti direttamente sul conto corrente. Ecco quali famiglie potranno averlo e per quali spese.

Data la complessa situazione economica in cui versano la maggior parte delle famiglie italiane, sono in molti coloro che cercano di informarsi quotidianamente in merito a nuove agevolazioni da poter richiedere.

Per fortuna, il nostro Governo non è affatto avaro di bonus. Ce ne sono infatti per tutti i gusti e per tutti i redditi. Non tutte le agevolazioni attualmente attive, ad esempio, richiedono particolari requisiti reddituali. Anzi, c’è da dire che moltissime sono disponibili anche senza presentare modello ISEE.

Allo stesso modo, non tutte le misure a sostegno del reddito sono attualmente concesse dallo Stato. Infatti, ci sono tantissimi sostegni di cui si occupano le Regioni (o, in alcuni casi, i Comuni).

Il bonus da 400 euro di cui ci occuperemo oggi rientra tra queste agevolazioni locali.

Potrà avere sul conto un bonus da 400€ chi deciderà di affrontare questa particolare spesa

Nella maggior parte dei casi, le agevolazioni comunali e regionali si occupano di sostenere delle spese molto specifiche. E questo bonus da 400 euro non fa eccezione: servirà ad agevolare una tipologia di spesa molto particolare.

Ci riferiamo all’adozione di un animale domestico. Chi deciderò di adottare un cucciolo o un esemplare adulto potrà avere diritto a questo bonus da 400 euro locale.

Ma andiamo per ordine e analizziamo nel dettaglio la misura, che purtroppo non sarà accessibile per ogni tipologia di animale domestico.

Infatti, la misura viene erogata in favore di coloro che hanno deciso di adottare un cane. Il cane, tra l’altro, dovrà essere adottato presso un canile.

Non si potranno richiedere i 400 euro previsti per cani adulti e/o cuccioli acquistati da rivenditori e negozi.

Sfortunatamente, non tutti i Comuni e le Regioni hanno deciso di concedere questo particolare incentivo, nato per contrastare il fenomeno del randagismo.

Per poter sapere se, presso il proprio Comune di residenza, l’iniziativa è attualmente attiva, basta comunque verificare sul sito ufficiale. L’amministrazione comunale, una volta aperte le domande per ottenere tale contributo, pubblica infatti il relativo bando che esplica le modalità di richiesta per ottenere il contributo.

Tra l’altro, il bonus da 400 euro è già attivo in diversi Comuni italiani, come quelli dell’Unione Montana del Mugello.

E anche il Comune di Gragnano, al fine di trovare una casa di randagi ospitati nei canili del Comune stesso, ha deciso di concedere il bonus analogo.

I richiedenti, per poter accedere al contributo, dovranno rispettare necessariamente il requisito della maggiore età.

Chiarimenti sulla suddivisione degli importi

Anche se il bonus da 400 euro per l’adozione di animali soggiornanti in un canile ha come tetto massimo questo importo, non è detto che tutti riescano a ricevere 400 euro esatti.

L’importo ricevuto è infatti variabile, e può cambiare sia a seconda di quanto disposto dal relativo bando comunale, sia in base all’età del cane adottato.

I Comuni del Mugello, ad esempio, suddividono le cifre spettanti in questo modo:

la somma massima pari a 400 euro viene concessa solamente nel caso in cui il cane scelto sia in struttura da almeno tre anni ;

viene concessa solamente ; la somma conferita scende a 300 euro per cani che soggiornano in canile da almeno sei mesi ;

per cani che soggiornano in canile ; infine, il contributo scende a soli 200 euro nel caso in cui si adotto un cucciolo di età inferiore ad un anno.

Diverse, invece, le regole vigenti presso il Comune di Gragnano, dove il contributo è concesso per una durata massima pari a quattro anni.

Una volta adottato il proprio cane, il cittadino idoneo riceverà un bonus da 400 euro per il primo anno di adozione. Il bonus in questione verrà ridotto di 100 euro per ogni anno successivo al primo.

Dunque, si riceveranno dal Comune 300 euro per il secondo anno, 200 euro per il terzo anno dall’adozione. Infine, per il quarto anno, si avrà diritto ad un contributo finale di 100 euro.

Data l’ampia variabilità del bonus da 400 euro, che è gestito a livello locale, si invitano nuovamente gli interessati a verificare i bandi vigenti nel proprio Comune.

Oltre ai bonus da 400 euro, c’è il rimborso spese valido in tutta Italia

Qualora il proprio Comune di residenza non abbia ancora attivato il bonus da 400 euro per l’adozione di animali domestici, comunque, c’è una seconda agevolazione molto interessante da poter richiedere.

Si tratta di un rimborso per le spese legate agli animali domestici, sia cani che gatti, attiva su tutto il territorio nazionale.

Il bonus in questione va richiesto all’Agenzia delle Entrate. Nel momento in cui si presenterà la prossima dichiarazione dei redditi, presentando le spese sostenute per la cura dei propri animali si avrà diritto ad una detrazione del 19%.

