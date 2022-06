Bonus bollette ancora attivi e richiedibili. Una buona notizia arriva per gli italiani chiamati a fronteggiare i rincari di luce, gas e acqua: oltre all’ampliamento della platea dei beneficiari reso possibile modificando la soglia ISEE, un nuovo sconto da 200 euro, applicato direttamente in bolletta, potrà essere richiesto per giugno 2022. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti.

Bonus bollette ancora attivi e richiedibili. Una buona notizia arriva per gli italiani chiamati a fronteggiare i rincari di luce, gas e acqua: oltre all’ampliamento della platea dei beneficiari reso possibile modificando la soglia ISEE, un nuovo sconto da 200 euro, applicato direttamente in bolletta, potrà essere richiesto per giugno 2022. Scopriamo insieme tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

I Bonus bollette, altrimenti conosciuti con il nome di Bonus sociali, rappresentano una vera e propria manna dal cielo per migliaia di cittadini italiani sempre più costretti a stringere la cinghia per fronteggiare l’impennata dei prezzi di luce, acqua e gas.

La guerra Russia Ucraina ha portato una serie di rincari strettamente connessi all’aumento dei prezzi delle materie prime, ma non solo. Seppur dopo molto penare, il Governo Draghi ha deciso di tendere una mano alle famiglie in preda alle difficoltà economiche attuali predisponendo un pacchetto di aiuti volutamente pensato per ammortizzare le spese più ingenti.

Via libera quindi al Bonus 200 euro per tutti (disoccupati, pensionati, lavoratori autonomi o dipendenti) e agli sconti automatici in bolletta.

Questi ultimi sono stati potenziati nel mese di aprile attraverso una modifica applicata al limite ISEE da rispettare per accedere allo sconto in bolletta, attuata per allargare la platea dei beneficiari del sostegno.

Sono cambiate, quindi, le soglie ISEE per accedere al Bonus bollette 2022. Ma c’è di più, il Governo ha operato un altro ritocco rendendo i Bonus bollette retroattivi.

Altre novità arrivano anche per il mese di giugno 2022: si potrà richiedere un Bonus bollette 200 euro come sconto sulle tariffe di acqua e gas.

Ma vediamo subito in cosa consistono i Bonus sociali, quali requisiti occorre rispettare per accedere al beneficio e come si ottiene il Bonus bollette 200 euro di giugno 2022, senza tralasciare tutte le altre novità in vigore da quest’anno, soglia ISEE e retroattività compresa.

Bonus bollette, 200 euro di sconto per tutti a giugno 2022: cos’è

Prima di soffermarci sul Bonus bollette 200 euro, richiedibile come sconto sui consumi di luce e gas, facciamo qualche passo indietro nel tempo per dare una definizione del contributo.

Nonostante la pandemia da Covid-19 stia allentando la presa in Italia, una nuova emergenza negli ultimi mesi ha fatto capolino nella vita degli italiani acutizzando la crisi economica già causata dall’emergenza epidemiologica.

Il conflitto Russia Ucraina, infatti, continua a pressare le tasche degli italiani con aumenti sempre più importanti.

Stiamo parlando di rincari di portata così rilevante tanto da richiedere un intervento immediato da parte del Governo Draghi allo scopo di offrire un sostegno economico alle famiglie italiane con maggiori difficoltà economiche.

Nascono, dunque, nuove agevolazioni e ne vengono potenziate altre, come i Bonus bollette. Già, perché i Bonus sociali non rappresentano una novità nel panorama di aiuti economici disposti dal Governo per fronteggiare la crisi.

I Bonus bollette come sconto sulle tariffe di luce, acqua e gas esistevano già prima del conflitto Russia Ucraina.

Attenzione a non fare confusione. I vari contributi sociali, compreso il Bonus bollette da 200 euro previsto per giugno 2022, non si rivolgono esclusivamente alle famiglie con reddito basso, ma anche a quei nuclei che si trovano in particolari condizioni.

I Bonus bollette 2022 si scindono infatti in tre grandi categorie, ciascuna delle quali garantisce un diverso importo di sconto.

I Bonus bollette per il disagio economico agevola i costi in fattura dei nuclei familiari con evidenti difficoltà finanziarie, il Bonus disagio fisico riguarda invece le famiglie che contano all’interno un membro affetto da una patologica cronica grave, la cui sopravvivenza dipende dall’uso di dispositivi medicali a elevato consumo di energia.

Bonus bollette, non solo 200 euro di sconto a giugno: quali novità ISEE dal 2022

Se siete interessati a richiedere il Bonus bollette 200 euro di giugno non potete non essere al corrente delle novità 2022 introdotte dal Governo Draghi per allargare la platea di beneficiari dello sconto.

Il Bonus bollette legato al disagio economico, come noto, si potrà richiedere solo dietro presentazione della certificazione ISEE. Occhio perché tale requisito va rispettato anche per il riconoscimento del Bonus bollette 200 euro di giugno 2022 riguardante il disagio economico, ma non quello fisico.

L’indicatore della Situazione Economia Equivalente viene frequentemente utilizzato come parametro per definire l’accesso di un potenziale beneficiario alla misura e per stabilirne l’importo spettante.

Nel 2022, l’esecutivo italiano ha deciso di mettere mano alla soglia ISEE d’accesso al Bonus bollette in questione: si passa dagli 8.265 euro dello scorso anno ai 12.000 euro attuali. E tale limite reddituale dovrà essere rispettato anche per beneficiare del Bonus bollette 200 euro di giugno 2022.

La modifica, come in precedenza anticipato, è stata voluta per garantire ad un maggior numero di famiglie l’accesso allo sconto previsto per questo tipo di Bonus bollette.

Rimane invece immodificata la soglia ISEE per le famiglie con almeno 4 figli a carico: lo sconto, in questo caso, è accessibile con un ISEE non superiore a 20.000 euro.

Bonus bollette, novità giugno 2022: 200 euro di sconto? Ecco a chi spetta

Lo sconto implicito nel Bonus bollette di giugno 2022 riguarda il trimestre aprile-giugno. L’importo di agevolazione spettante varia in base al tipo di consumo. Si avrà, quindi, uno sconto sulla bolletta della luce, un altro sul gas e sull’acqua.

Anche lo sconto in cui si sostanzia il Bonus bollette elettrico varia in base alla composizione numerica nella famiglia richiedente.

Se il nucleo familiare è formato da una coppia, il Bonus sarà di 141,05 euro. L’importo aumenta a 170,17 euro per i nuclei familiari composto da almeno quattro membri, mentre il Bonus bollette 200 euro spetterà esclusivamente alle famiglie con più di 4 componenti.

E questi saranno gli importo anche per il mese di giugno 2022.

Diverso, invece, lo sconto per chi vuole risparmiare sulla Bollette del gas. L’importo del Bonus bollette in questione viene determinato prendendo in considerazione una serie di fattori. Oltre al numero di persone presenti nel nucleo familiare, si deve tener conto dell’utilizzo della risorsa (gas) e della zona climatica di appartenenza.

Lo ripetiamo ancora una volta: questi importi rimangono inalterati fino al 30 giugno 2022. Successivamente, l’ARERA fisserà dei nuovi sconti, mentre non cambiano le regole da seguire per ottenere i diversi Bonus Bollette.

Bonus bollette, 200 euro di sconto a giugno 2022: come ottenerlo

Assodato che sia indispensabile avere il modello ISEE, e quindi presentare la Dichiarazione Unica Sostitutiva (DSU) per beneficiare dei Bonus bollette fino a 200 euro, viene spontaneo chiedersi come si può accedere allo sconto in bolletta.

Innanzitutto, il Bonus bollette elettrico (lo stesso vale per quello di giugno 2022) non è vincolato alla presentazione di alcuna domanda. Lo sconto viene applicato automaticamente in bolletta senza fare null’altro.

Discorso a parte per il Bonus Bollette legato al disagio fisico.

Pur non essendo prevista in questo caso la presentazione della certificazione ISEE, il Bonus di 200 euro potrà essere ottenuto solo dietro inoltro di una domanda al proprio Comune di residenza, a cui vanno allegati una serie di documenti come il certificato dell’ASL attestante la patologia grave.

Bonus bollette 2022, 200 euro di sconto: quando

L’estensione della platea dei beneficiari ottenuta ritoccando le soglie ISEE d’accesso ai diversi Bonus bollette non è la sola novità prevista in questo 2022.

Grazie al decreto Aiuti è stata decretata la retroattività dello sconto in bolletta.

Per meglio intenderci, se per qualsiasi ragione non si è provveduto al rinnovo dell’ISEE necessario per accedere anche al Bonus bollette da 200 euro di giugno, una volta regolarizzata la propria posizione spetteranno anche gli arretrati maturati da gennaio 2022 in poi.

Lo sconto previsto per i diversi Bonus bollette spetta in automatico anche ai percettori del Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza. Nel frattempo, rimaniamo in attesa di aggiornamenti da parte dell’ARERA sui nuovi sconti attivi dopo il 30 giugno 2022.