Il Bonus PC 2022 purtroppo non è come quello dell'anno scorso, cioè un supporto di 500 euro per tutte le famiglie. Da quest'anno solo alcuni potranno avere un contributo per la digitalizzazione! Anche se draghi l'ha aumentato a 2500 euro!

Bonus PC 2022 anche per le famiglie?

Sarebbe stato davvero la svolta per tutti i nuclei familiari che tutt'ora non possono permettersi i costi per il passaggio dall'ASDL alla fibra, così come per l'acquisto di un nuovo PC o tablet.

Fino al 2021 era possibile, col precedente bonus PC, che garantiva fino a 500 euro di sconto, previa stipula di un contratto telefonico.

Sfortunatamente il Governo Draghi non ha voluto rinnovarlo, e a preferito concentrare le risorse disposte per la digitalizzazione ad alcuni soggetti, o meglio ad alcuni settori strategici. Tipo i privati.

Il bonus di quest'anno è rivolto a loro, e in questo caso Draghi ha voluto essere generoso, alzando l'asticella da 500 euro a 2500 euro, sempre però in forma di contributo alla digitalizzazione.

In un periodo in cui tutti, cittadini compresi, dovranno utilizzare sempre più le risorse digitali, anche solo per accedere ai servizi amministrativi, il Governo ha voluto rivolgere questi supporti al momento all'industria e all'imprenditoria nostrana.

Ma non tutto è perduto. Si potrebbe ancora avere un supporto economico per l'acquisto del PC, anche se sempre rivolto ad alcune categorie lavorative.

Lo vedremo meglio nel corso dell'articolo, assieme alle ultime novità in merito al bonus PC 2022.

Bonus PC 2022: che fine ha fatto il voucher da 500 euro per le famiglie?

Il Bonus PC 2022 è un sostegno economico che ha come obiettivo il miglioramento dei servizi di digitalizzazione e di connessione web tramite fibra ottica a banda larga o ultralarga.

Già questa definizione dovrebbe far intendere il fatto che non stiamo più parlando del Bonus PC Internet del 2021, ma di un altro bonus.

Il Governo Draghi ha confermato mesi fa la scadenza definitiva del precedente bonus PC, che permetteva alle famiglie italiane di avere fino a 500 euro di sconto per l'acquisto di un nuovo computer (anche portatile) e per la riduzione dei costi per l'attivazione di una nuova linea telefonica/Internet domestica.

Anche se richiedeva come principale requisito l'attestazione ISEE in corso di validità, per un valore massimo di 20.000 euro, almeno in questo caso si poteva parlare di un "bonus famiglia", cioè di un bonus che aveva come principale platea di riferimento le famiglie residenti.

Stavolta non è più così. Il governo Draghi ha voluto indirizzare le risorse per il 2022 in un nuovo bonus PC, stavolta non più per le famiglie italiane, ma per le aziende.

Bonus PC 2022: addio ai 500 euro per le famiglie! Ecco perché

Il bonus PC 2022 poteva essere davvero la svolta per le famiglie italiane, in particolar modo quest'anno, con l'aumento dei prezzi a livello generale. Inoltre, con il limite ISEE a 20.000 euro, si avrebbe avuto la garanzia di aiutare davvero le famiglie in difficoltà.

Inoltre l'Italia da anni non riesce a risolvere questo grave gap tecnologico, che non si limita solo alla diffusione della fibra ottica, ma anche all'utilizzo, in zone densamente abitate, di tecnologie che rischieranno a breve l'obsolescenza.

Eppure il Governo Draghi non ha voluto riconfermare questo bonus per il 2022. Il motivo? Perché paradossalmente è stato un flop.

Nonostante tutti i problemi sopracitati, il Ministero dello Sviluppo Economico ha segnalato un avanzo di 93 milioni di euro nel fondo stanziato per il bonus PC 2021. In pratica sono stati distribuiti sono 99 milioni di euro, a ben 187.000 beneficiari, secondo i-dome. Nell'obiettivo ministeriale oltre 400.000 taliani dovevano richiederlo.

Va detto che il bonus aveva i suoi limiti, e anche le sue idiosincrasie. A parte il requisito reddituale dell'ISEE, pochi hanno condiviso l'obbligo della stipula del contratto come ulteriore requisito per beneficiare anche dell'integrazione relativa all'acquisto del PC/tablet.

Oltre a ciò, lo stesso gap non ha contribuito alle richieste. Difficilmente puoi richiedere un bonus per l'attivazione della fibra ottica se nel tuo comune di residenza ancora non hanno provveduto ad avviare nemmeno i cantieri per l'attivazione.

Nel lungo periodo forse è stato questo il motivo più determinante nel flop del bonus PC 2021. E, onde evitare di scialacquare 93 milioni di euro, il Governo ha deciso di reindirizzare i fondi su un nuovo bonus, stavolta solo per le aziende e per le imprese in forte espansione digitale.

Se vuoi saperne di più ti suggerisco il video Youtube di Mr LUL lepaghediale, disponibile anche nel suo canale.

Bonus PC 2022: fino a 2500 euro di contributi! Ecco a chi spettano

Il bonus PC 2022 non spetterà più alle famiglie, ma solo alle imprese, e si tratterà di un voucher per il potenziamento e per l'ottimizzazione di tutte le infrastrutture informatiche presenti nella propria azienda.

Se l'anno prima erano stati disposti solo 500 euro, stavolta il contributo sale a 2.000 euro, a cui si possono aggiungere i precedenti 500 euro, qualora si voglia provvedere al passaggio ad una linea Internet a banda larga o ultra-larga.

Tutti questi soldi dovranno essere utilizzabili soltanto per potenziare le infrastrutture aziendali, quindi PC, connessioni e porte Internet interne all'impresa. Non si potrà utilizzarlo per servizi privati o domestici.

Se si vuole anche i 500 euro, si dovrà anche in questo caso stipulare un contratto telefonico con una compagnia aderente all'iniziativa, purché tale connessione Internet si mantenga attorno alla quota di 1 Gbit/s.

Dato che praticamente la quota del bonus è quadruplicata, si potrà beneficiare di questo contributo fino alla sua scadenza originaria, il 31 dicembre 2022 (salvo ulteriori proroghe), o nel caso di esaurimento fondi.

Per evitare quest'ultimo scenario, il Governo ha disposto oltre 609 milioni di euro, ai quali si aggiungono gli avanzati 93 milioni del precedente bonus.

Bonus PC 2022: come si può ottenere il voucher?

Il Bonus PC 2022 si può ottenere facendo domanda presso il sito di Invitalia.

L'avevamo già vista in merito al Bonus Terme, essendo anche in questo caso Invitalia l'azienda che ha gestito tutti i voucher da 200 euro, in particolar modo durante il click day dell'8-9 novembre 2021.

Per avere accesso alla domanda, bisognerà entrare nella propria area dedicata, e cliccare sul campo relativo al "Voucher per la digitalizzazione".

Se vuoi rimanere informato su eventuali aggiornamenti o scadenze dell'ultimo minuto, così come l'eventualità di una proroga per questo bonus, ti consiglio di consultare la pagina dedicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ricordiamo che questo bonus è solo per le aziende, dal momento che solo la precedente versione permetteva alle famiglie di poter godere di 500 euro di sconto per Internet e PC.

Teoricamente ci sarebbe ancora una possibilità per avere uno sconto sul PC, ma non è proprio per tutte le famiglie.

Bonus PC 2022: possibile acquisto per le famiglie con la Carta del Docente! Ecco come

Il Bonus PC 2022 potrebbe essere in larga parte anche quanto previsto dalla Carta del Docente, ovvero il bonus disposto dall'allora Governo Renzi come sconto per materiali e servizi utili alla formazione dell'insegnante.

Oltre all'acquisto scontato di libri, abbonamenti, corsi di aggiornamento e tanto altro, la Carta del Docente permette anche di acquistare computer e tablet, ma solo per scopi didattici.

E' l'unica possibilità al momento per avere uno sconto sull'acquisto di un PC o tablet da parte dello Stato.

Il problema è che spetta solo alle famiglie in cui uno dei membri abbia un contratto di lavoro come insegnante/docente di ruolo presso scuole pubbliche o private.

Nel caso in cui si tratti di docenti con contratto a tempo determinato, o con altri tipologie di contratto, non si potrà avere diritto allo sconto. In quel caso, toccherà pagare di tasca propria l'acquisto del PC nuovo.