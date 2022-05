Bonus per tutti anche per l’estate 2022. La chiusura delle scuole si avvicina e le famiglie con figli a carico iniziano a pensare a come organizzare il tempo dei più piccoli. La crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica impedirà a molte famiglie di concedersi una vacanza. Inoltre, lo Stato tarda a presentare il Bonus centri estivi 2022. Alcune Regioni offrono fino a 500 euro di contributi per diverse attività, basta presentare subito domanda. Ecco le ultime.

La crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 impedirà a molte famiglie di concedersi una vacanza. Allo stesso tempo, lo Stato tarda a presentare il Bonus centri estivi 2022.

A questo punto viene spontaneo chiedersi come tenere impegnati i ragazzi durante la stagione estiva. Fortunatamente, molte Regioni offrono alle famiglie fino a 500 euro di contributi per l’iscrizione dei propri figli a dei centri aggregativi, basta presentare subito domanda.

D’altra parte, i Bonus per tutti i bambini desiderosi di frequentare una struttura privata anche nel periodo estivo non mancano. Forse non sono paragonabili al contributo offerto dal Bonus centri estivi 2022, ma le cifre sono comunque molto allettanti.

I costi medi d’iscrizione però sono alti (circa 500 euro al mese). Senza un bando che autorizzi la presentazione delle domande per il Bonus centri estivi 2022 è questa la spesa che le famiglie si troveranno a sostenere per concedere ai propri figli qualche giorno di svago.

Ma esistono veramente dei Bonus per tutti dedicati all’estate 2022 che permettono di agevolare queste spese senza far affidamento sui contributi statali? Certamente.

Alcuni Bonus per tutti fino a 500 euro potrebbero essere d’aiuto ai genitori che, lavorando anche durante l’estate, non possono occuparsi dei figli nei mesi di giugno, luglio, agosto e buona parte del mese di settembre.

Ma procediamo con ordine. Nel corso dell’articolo forniremo qualche informazione in più sul Bonus centri estivi 2022 e sui Bonus per tutti i ragazzi da iscrivere presso un centro aggregativo estivo, attivi a livello Regionale e che permettono di avere fino a 500 euro di contributi senza la necessità di presentare alcuna domanda.

Bonus per tutti, estate con figli? Costi fino a 500 euro: quali problemi per il Bonus centri estivi 2022

In Italia si sa l’estate non termina mai, almeno dal punto di vista delle vacanze! La penisola, infatti, guida la classifica degli Stati europei per lunghezza di giorni di relax.

Più vacanze, più problemi da risolvere… verrebbe da dire. E il problema si pone soprattutto per le famiglie costrette a lavorare anche d’estate: ma terminata la scuola come si fa con i figli?

Conciliare vita lavorativa e famigliare non è mai facile, figuriamoci in piena estate. Ecco perché alcuni Bonus per tutti fino a 500 euro, erogati dalle Regioni, potrebbero rappresentare una vera e propria ancora di salvezza per molti nuclei famigliari con problemi organizzativi.

Chi vive a pochi passi dal mare riesce in qualche modo ad organizzarsi per concedere qualche giorno di svago ai propri figli, il problema diventa di una certa portata per chi risiede nelle caotiche e grandi città.

Il Bonus centri estivi 2022, pur non essendo stato assorbito dall’Assegno Unico e Universale come quota parte di Bonus INPS dedicati alla famiglia, non è ancora stato confermato dal Governo Draghi, o meglio tarda ad arrivare il bando nazionale che agevola l’iscrizione per le famiglie dei figli ai centri aggregativi estivi.

Bonus per tutti, fino a 500 euro per ogni figlio iscritto ai centri estivi: quali sono le alternative possibili

L’assenza del Bonus preoccupa e non poco le famiglie, soprattutto quelle obbligate a trascorrere le vacanze lavorando. Anche perché la necessità di un Bonus per tutti i nuclei familiari impegni al lavoro nel bel mezzo dell’estate inizia a farsi sentire.

Ricorrere poi ad altre soluzioni, come iscrivere i propri figli presso strutture private, ludoteche, centri ricreativi, implica il pagamento di rette d’iscrizione molto salate: fino a 500 euro. Esiste una soluzione al problema?

Basta consultare i siti internet delle proprie Regioni. Alcuni enti locali come la Valle d’Aosta e l’Emilia Romagna hanno infatti introdotto alcuni Bonus per tutti da 500 euro utili ad ammortizzare le spese d’iscrizione dei figli dai 3 ai 13 anni d’età ai centri estivi.

Vediamo subito in cosa consistono.

Bonus per tutti, estate 2022 con figli? Via al Bonus centri estivi in Emilia Romagna: quali sono gli importi

Molte Regioni hanno colmato l’assenza del bando “Bonus centri estivi 2022” predisponendo una serie di Bonus per tutti i figli che terminata la scuola, per necessità lavorative delle famiglie, non hanno la possibilità di trascorrere l’estate in vacanza all’insegna del divertimento.

Se nelle Regioni del Sud iscrivere un figlio ad un centro estivo privato espone le famiglie ad un esborso mensile di 300 euro, il costo è nettamente superiore nelle grandi città del Nord: le rette possono raggiungere i 500 euro e oltre.

Fortunatamente, le autorità regionali hanno la facoltà di introdurre dei Bonus per tutti i ragazzi e le famiglie che si trovano a vivere questa condizione disorganizzativa in piena estate.

L’esempio più interessante è dato dal Bonus centri estivi 2022 pensato dalla Regione Emilia Romagna. In cosa consiste questo particolare Bonus per tutti?

L’agevolazione si rivolge esclusivamente ai nuclei familiari in cui almeno un genitore è impegnato in modo ininterrotto in attività di cura, se nella famiglia è presente un disabile grave o un componente non autosufficiente.

Occorre rispettare una serie di requisiti per beneficiare del Bonus per tutte le famiglie offerto dalla Regione. Il più importante riguarda l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Nello specifico, potranno presentare domanda per accedere al Bonus centri estivi 2022, messo a disposizione dall’Emilia Romagna, soltanto le famiglie con figli a carico di età compresa tra i 3 e i 13 anni, entro il limite ISEE di 28.000 euro.

Ma veniamo agli importi. Il Bonus per tutti garantisce una somma di 112 euro a settimana, per un massimo di 336 euro a tutte le famiglie interessate ad iscrivere un figlio, da 3 ai 13 anni di età, ad un centro estivo privato.

L’età si innalza a 17 anni per i ragazzi con disabilità, senza il rispetto di alcun vincolo ISEE.

Bonus centri estivi 2022 per l’estate: tutti i requisiti di accesso

Ma quali sono gli altri requisiti da rispettare per iscrivere il proprio figlio ad un centro estivo comunale usufruendo del Bonus per tutti fino a 500 euro?

Per beneficiare dello sconto o per ottenere la restituzione delle spese sostenute per iscrivere i propri figli al centro privato, occorre munirsi di ISEE.

Poiché manca il bando statale che dovrebbe disciplinare i Bonus centri estivi 2022 non possiamo dare informazioni precise su alcuni aspetti base della misura. Sappiamo però che lo scorso anno la soglia ISEE da non superare era di 28.000 euro.

Il Bonus per tutti i centri estivi sparsi in tutta Italia spetta anche ai nuclei monogenitoriali e a quelli in cui uno o tutti e due i genitori sono disoccupati o in cassa integrazione.

Sullo stato di disoccupazione occorre fare una premessa: i genitori del figlio iscritto al centro estivo devono provare di essere impegnati in progetti di ricollocamento.

Bonus per tutti fino a 500 euro, estate 2022 con figli: domande da subito in quali Regioni

Se non avete ancora idea di come organizzare i vostri figli per l’estate, non c’è altro tempo da perdere. Sono molti i Bonus centri estivi 2022 attivati a livello regionale e che permettono di avere fino a 500 euro di agevolazioni.

Pertanto, il consiglio che sentiamo di darvi è di verificare se nella Regione di residenza sia possibile presentare le domande per iscrivere il proprio figlio al centro estivo locale.

A Grugliasco, ad esempio, le domande possono essere inviate da subito e fino al 20 maggio. Il Comune ha reso note le modalità di iscrizione ai centri estivi anche a Milano-Lorenteggio.

A Udine, invece, le richieste per ottenere il Bonus per tutti i centri estivi dell’area sono partite il 29 aprile 2022, così come a Piacenza, Pavia e molte altre città d’Italia.