Bonus spesa 2022 ancora richiedibili. Il Governo Draghi finanzia nuove tranche di Comuni. Tutte le famiglie, con o senza ISEE, potranno ottenere fino a 800 euro di contributi spendibili nell’acquisto di prodotti di prima necessità anche diversi dai generi alimentari. Basta inoltrare le domande al Comune di residenza.

Sei una famiglia con ISEE basso e sulle tue spalle incombe il peso di una situazione economica disagiata? Niente paura! Ancora una volta l’esecutivo italiano pensa alle famiglie italiane, erogando ai Comuni nuovi sostegni da distribuire ai nuclei familiari a reddito basso.

E gli importi sono anche molto generosi. Alcune amministrazioni comunali mettono a disposizione dei beneficiari fino a 800 euro di Bonus spesa 2022.

Come potrai utilizzare queste somme? Come voucher a copertura degli acquisti effettuati presso supermercati, negozi aderenti all’iniziativa e, se il bando comunale lo permette, per pagare le bollette.

Poiché si tratta di contributi gestiti a livello locale, i requisiti da rispettare variano da città a città, così come gli importi e il termine di scadenza previsto per l’inoltro delle istanze.

Ma vediamo subito quali sono i Bonus spesa 2022 al momento atti e richiedibili, chi potrà usufruirne, quali sono gli importi spettanti e come presentare le domande entro la scadenza fissata dal bando.

Scopriamo come ottenere subito fino a 800 euro.

Bonus spesa 2022 fino a 800 euro, con o senza ISEE: bandi attivi? Ecco in quali Comuni

Ebbene sì, come anticipato in apertura di articolo si contano numerosi Comuni italiani che hanno riaperto i termini per la presentazione delle domande utili a richiedere nuove tranche di Bonus spesa 2022.

E non solo il voucher potrà essere ottenuto con o senza ISEE, ma si avrà molto tempo per inviare le richieste, in alcuni casi fino alla chiusura dell’anno in corso.

Alcune amministrazioni, invece, non hanno fissato alcuna data di scadenza. Qui le domande per i nuovi Bonus spesa fino a 800 euro verranno accolte fino a quando le risorse messe a disposizione del Governo si esauriranno del tutto.

L’ultimo stanziamento per i Bonus spesa 2022 è stato messo nero su bianco dall’esecutivo italiano nel Decreto Sostegni bis. Il provvedimento ha concesso alle famiglie un’ulteriore boccata di ossigeno dopo i danni causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Accantonata la pandemia, ora è la guerra Russia Ucraina a mettere alle strette gli italiani sempre più obbligati a stringere la cinghia considerati i rincari degli ultimi mesi.

Per questo motivo, il Bonus spesa 2022, così come i Bonus sociali sono visti dagli italiani come una vera e propria manna dal cielo.

Ma torniamo a noi, o meglio ai comuni in cui è possibile presentare le domande per ottenere fino a 800 euro di Bonus spesa. Quali sono? Per il momento sono cinque i bandi comunali da tenere sott’occhio.

Nelle città di Bologna, Catania, Piacenza, Tivoli e Cuneo è ancora possibile richiedere i voucher di spesa.

Bonus spesa 2022, senza ISEE a Bologna: voucher da 600 euro. Quali sono i requisiti da rispettare

Iniziamo dai Bonus spesa erogati dal Comune di Bologna. La città ha recentemente pubblicato un nuovo bando contenente tutte le informazioni per accedere ai nuovi voucher di spesa che verranno distribuiti alle famiglie beneficiarie fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Dunque, non è prevista una scadenza per l’inoltro delle domande. Ma quali requisiti le famiglie dovranno rispettare per poter aggiudicarsi i voucher di spesa?

Iniziamo col dire che i Bonus spesa 2022 erogati dal Comune di Bologna sono accessibili senza ISEE. La condizione economica del nucleo familiare è ininfluente nell’attribuzione del voucher richiedibile solo se si risiede nella città.

L’unico requisito da rispettare è legato ai depositi bancari posseduti dalla famiglia richiedente il Bonus: non dovranno eccedere i 10.000 euro d’importo.

Per quanto concerne gli importi, invece, si va da un Bonus spesa minimo di 150 euro ad uno massimo di 600 euro, prendendo in considerazione la composizione numerica del nucleo familiare.

A ciascuna domanda si dovrà allegare la carta d’identità, il codice fiscale, l’estratto conto postale o bancario e le certificazioni dalle quali si possa desumere il peggioramento della situazione economica per cause imputabili alla pandemia.

Bonus spesa 2022, a Cuneo senza ISEE ma per un importo sotto gli 800 euro: come funzionano

Analizziamo ora il funzionamento dei Bonus spesa 2022 erogati ai residenti della città di Cuneo. Come previsto dal Comune di Bologna, i voucher di spesa verranno distribuiti alle famiglie fino ad esaurimento dei fondi.

Pur essendo richiedibili dalle tutte le famiglie, a prescindere quindi dall’ISEE, il loro funzionamento è assai particolare: il voucher, sotto gli 800 euro d’importo, verrà elargito ai nuclei familiari secondo una classifica stilata in base ad un punteggio.

Per ogni singolo membro si otterranno 5 punti, fino ad un massimo di 35 punti per 5 componenti. Se nel nucleo è presente una persona con più di 75 anni si aggiungono altri due punti, mentre ogni due minorenni si avrà diritto a 4 punti.

Anche la presenza di persone disabili è rilevante ai fini della classifica: se presenti nella famiglia e minorenni, si guadagneranno 4 punti, se maggiorenni uno in meno.

Per ciascun punto cumulato si ottiene un Bonus spesa di 100 euro. Particolari punteggi sono attribuiti ai nuclei familiari in affitto. In tal caso, i Bonus spesa oscillano da un minimo di 200 euro ad un massimo di 500.

Bonus spesa 2022, 800 euro a Catania: domande fino a fine anno. Quali importi?

Passiamo ora ai Bonus spesa 2022 più sostanziosi in termini di importi: quelli erogati dal Comune di Catania. Qui l’amministrazione comunale non ha fissato una specifica data per la richiesta dei voucher.

In particolare, si avrà tempo fino alla fine dell’anno per inoltrare le domande di partecipazione al bando indetto dall’amministrazione comunale. Non è stata quindi aperta una nuova finestra temporale deputata all’accoglimento di nuove domande, ma è stato solo esteso l’orizzonte di inoltro delle richieste.

Alcune famiglie, quello che hanno già provveduto all’invio delle domande, stanno già ricevendo le somme spettanti da utilizzare presso i negozi convenzionati. Le somme del Bonus spesa 2022 vengono accreditate direttamente sulla tessera sanitati dei richiedenti per 4 mensilità.

Ancora una volta, i voucher di spesa vengono attribuiti a prescindere dalla condizione reddituale o patrimoniale della famiglia richiedente. Non serve quindi l’ISEE.

Per quanto concerne gli importi, invece, si va da un Bonus spesa minimo di 300 euro ad uno massimo di 800 euro attribuiti prendendo in considerazione la composizione numerica del nucleo familiare.

Ma vediamo le cifre nei dettagli. Un Bonus spesa 2022 di 300 euro (tetto minimo) spetta ai nuclei single, composti da una sola persona, mentre una coppia avrà diritto ad un voucher di 400 euro.

Più aumenta il numero di componenti, più cresce l’importo da erogare. Un Bonus spesa da 600 euro verrà elargito ai nuclei familiari formati da tre persone, mentre 100 euro in più andranno alle famiglie con all’interno almeno quattro membri.

Il tetto massimo di 800 euro, invece, verrà accredito alle famiglie composte da cinque persone.

Allo stato attuale, non è possibile presentare le domande per accedere al beneficio.

Bonus spesa 2022, a Piacenza serva l’ISEE: domande aperte fino a luglio. Come ottenerli

Concludiamo con il Comune di Piacenza la nostra rassegna sui Bonus spesa attivi è richiedibili nell’anno in corso. I cittadini residenti in città avranno tempo fino al 31 luglio 2022 per inoltrare le domande di partecipazione al bando.

Serve l’ISEE e anche lo SPID. In merito al primo punto, la certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non deve oltrepassare i 10.000 euro. Non solo, il patrimonio mobiliare dei richiedenti dovrà risultare inferiore a 5.000 euro.

Per quanto riguarda gli importi, sarà ancora una volta la composizione del nucleo familiare a determinare, insieme all’ISEE, le somme spettanti. Si potrà ottenere un Bonus spesa 2022 variabile nelle cifra da un minimo di 150 euro ad un massimo di 350.