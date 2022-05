Bonus studenti 2022 richiedibili nel corso dell’anno. Dopo il Governo Draghi, anche le Regioni introducono una serie di sostegni per i nuclei familiari con figli iscritti a scuola. Con o senza ISEE, si potranno ottenere fino a 5000 euro di aiuti. Dal Bonus 18app, al Bonus affitto ad altri incentivi pensati anche per gli universitari: ecco a chi spettano e come funzionano. Tutte le ultime novità.

Dal Bonus 18app, al Bonus affitto ad altri incentivi: si contano numerosi sussidi messi a disposizione per gli studenti, inclusi gli universitari.

Tutti contributi che permetteranno di risparmiare notevolmente sul materiale scolastico (libri di testo), ma anche sulla fruizione di servizi strettamente connessi alla cultura (acquisti di biglietti per i cinema, teatri, musei, parchi archeologici, etc.), comprese le borse di studio offerte per merito o ai titolari di ISEE basso.

Ma non è tutto. I costi legati alla scuola sono stati recentemente agevolati da un nuovo Bonus studenti di 60 euro da utilizzare come “sconto” sui servizi di pubblico trasporto.

A questo va ad aggiungersi il Bonus affitto di 2.000 euro, rivolto agli studenti della scuola e agli universitari, essendo la detrazione sul canone di locazione applicabile sull’affitto di una parte di un appartamento (stanza), oltre al Bonus studenti da 500 euro dedicato a tutti i ragazzi ormai maggiorenni (nati nel 2002).

Ma vediamo subito quali sono i Bonus studenti 2022 attivi e richiedibili, con o senza ISEE, come averli congiuntamente per poter beneficiare di complessivi 5000 euro e a quali altre agevolazioni, sempre riguardanti il comparto scuola, si potrà accedere nell’anno in corso presentando le domande all’INPS, all’Agenzia delle Entrate oppure alle Regioni.

Bonus studenti 2022, 60 dei 5000 euro per la scuola agli abbonamenti: in cosa consiste

Iniziamo la nostra disamina sui Bonus studenti 2022 da un sussidio di fresca introduzione che, unitamente agli altri, concorrerà alla determinazione dei 5000 euro di contributi indirizzati al comparto scuola.

Si tratta di un Bonus recentemente voluto dal Governo Draghi per ammortizzare i costi del servizio di trasporto pubblico pensato per tutti gli studenti e lavoratori titolari di un ISEE basso: inferiore a 35.000 euro.

In cosa consiste? Il Bonus studenti 2022, compreso nell’elenco dei contributi vincolati al rispetto di una soglia ISEE, si sostanzia in uno sconto di 60 euro sugli abbonamenti ai mezzi pubblici acquistati dai ragazzi frequentanti la scuola.

Attenzione, però, perché il primo Bonus studenti che insieme agli altri garantirà agli studenti un beneficio fino a 5000 euro non è ancora richiedibile. Solo dopo l’arrivo del decreto attuativo, infatti, partiranno le domande per beneficiari del Bonus studenti 2022.

Per il momento, l’unica certezza riguarda la modalità di distribuzione delle risorse: poiché lo stanziamento economico disposto dal Governo Draghi a copertura dell’intera misura ammonta a 100 milioni di euro, il Bonus trasporti da 60 euro verrà elargito solo fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Lo sconto da 60 euro previsto da questo particolare Bonus studenti 2022, però, non è l’unico che permette di risparmiare qualche spicciolo sugli abbonamenti.

I ragazzi frequentanti la scuola possono usufruire infatti di una detrazione fiscale del 19% sulle spese sostenute per abbonarsi ai mezzi pubblici, a condizione che il tetto massimo dei costi supportati non ecceda i 250 euro.

Bonus studenti 2022, 2000 dei 5000 euro per l’affitto, solo con ISEE basso: a chi spetta

Il secondo Bonus studenti 2022, che insieme agli altri concorre alla determinazione dei 5000 euro di contributi offerti ai ragazzi frequentanti la scuola o l’università, è stato voluto per agevolare chi per svariate motivazioni si trova a dover sostenere mensilmente il canone d’affitto di un appartamento o di una singola stanza.

Alla Legge di Bilancio 2022, infatti, va il merito di aver rinnovato il Bonus affitto 2022 indirizzato esclusivamente ai giovani di età compresa dai 20 ai 31 anni.

Che si tratti di studenti universitari o lavoratori, tutti potranno accedere al Bonus studenti introdotto per risparmiare sull’affitto, se titolari di ISEE basso.

Nello specifico, ai giovani in possesso dei requisiti appena visti è riconosciuta una detrazione fiscale del 20% da calcolare sul canone di locazione di durata quadriennale, fino a 2.000 euro d’importo.

Ma qual è il limite ISEE da prendere in considerazione? Il Bonus affitto 2022 potrà essere riconosciuto se il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non supera i 15.493,71 euro.

Le domande per richiedere tale Bonus studenti 2022, invece, dovranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Bonus studenti 2022, 500 euro ai giovani senza ISEE, non solo per la scuola: come funziona

Veniamo ora al terzo Bonus studenti 2022 che cumulato agli altri mette a disposizione dei giovani ben 5000 euro. Stiamo parlando di un contributo molto richiesto perché spendibile in beni e servizi non totalmente legati al comparto scuola.

Se sei un ragazzo maggiorenne, nato nel 2003, potrai richiedere il Bonus senza ISEE da 500 euro direttamente da 18app.

Il Bonus cultura, questo è il nome di battesimo del Bonus studenti in questione, rappresenta un’occasione da prendere al volo per quei ragazzi diventati maggiorenni lo scorso anno. Cinquecento euro non cambiano sicuramente la vita, ma permettono ai giovani di coltivare le proprie passioni.

E in questa ottica va inteso il Bonus studenti 2022 richiedibile da 18app tramite SPID.

Ma come si potrà spendere il voucher scuola da 500 euro generato nella sezione “Portafoglio” del sito internet? Il Bonus studenti 2022 senza ISEE potrà essere utilizzato per gli acquisti più disparati: dalle riviste ai libri di testo, dai biglietti per concerti, mostre, musei, spettacoli, agli abbonamenti a periodici e quotidiani.

Si potrà sfruttare ancora il Bonus studenti per comprare corsi di lingue e qualsiasi altro materiale utile al potenziamento della formazione del beneficiario.

Per quanto concerne le domande, invece, si avrà tempo fino al 31 agosto 2022 per registrarsi alla piattaforma 18app e accedere al Bonus studenti senza ISEE da 500 euro.

Il voucher è spendibile fino al 23 febbraio 2023.

Bonus studenti 2022, 5000 euro e non solo: tanti gli aiuti con o senza ISEE dalle Regioni. Quali sono

Al raggiungimento dei 5000 euro di contributi a favore dei giovani contribuiscono anche una serie di Bonus studenti 2022 erogati a livello regionale. Il più delle volte si tratta di borse di studio distribuite ai beneficiari prendendo in considerazione la situazione reddituale della famiglia a cui il giovane appartiene.

In Veneto, ad esempio, i nuclei familiari a ISEE basso (sotto i 40.000 euro) potranno richiedere per l’anno scolastico 2021/2022 Bonus studenti variabile nell’importo in base alla scuola frequentata dal proprio figlio.

Nello specifico, i nuclei famigliari con ISEE sotto i 15.000 euro riceveranno 900 euro di Bonus studenti per i figli frequentanti la scuola elementare, 1.350 euro per quelli iscritti alla scuola medie e 1.950 euro per le superiori.

Per valori ISEE da 15.001 a 30.000 euro spetta invece un Bonus studenti 2022 di 390 euro per i ragazzi delle elementari, il doppio per quelli iscritti alle medie, mentre il tetto massimo di 1.150 euro andrà agli studenti delle superiori.

Oltrepassata la soglia ISEE di 30.001 euro, ma non i 40.000 euro, si ha diritto ad un Bonus studenti di 310 euro, 540 euro e 780 euro per i ragazzi di scuola elementare, media e superiore.

Gli interessati al Bonus studenti 2022 messo in campo dalla Regione Veneto posso inoltrare le domande fino al termine di scadenza fissato al 9 giugno 2022.

Bonus studenti 2022, con ISEE basso o altro in Friuli Venezia Giulia, Puglia: come averli

La nostra rassegna sui Bonus studenti 2022 introdotti a livello regione continua occupandoci delle agevolazioni introdotte in Toscana, Puglia e Friuli Venezia Giulia.

In quest’ultima Regione sono gli studenti delle scuole secondario di secondo grado (paritario) ad aver accesso ad una serie di contributi appositamente pensati per l’A.S. 2021/2022.

Anche in questo caso, come per tutti i Bonus studenti appena visti che offrono ai ragazzi fino a 5000 euro di contributi, è l’ISEE a determinare l’accesso all’agevolazione.

Per accedere a Dote scuola non occorre superare la soglia ISEE di 33.000 euro, mentre le famiglie a reddito ancora più basso (ISEE inferiore a 10.000 euro) potranno beneficiare di borse studio di massimo 200 euro.

Sulla scia del Friuli troviamo la Toscana. Qui il Bonus studenti 2022 spetterà ai ragazzi iscritti alle scuole secondarie di secondo grado. Per accedere al Pacchetto scuola 2022 occorrerà essere titolari di un ISEE sotto i 15.748,78 euro.

Ma veniamo agli importi. Si parte da un minimo di 300 euro, previsto per tutti gli studenti di qualsiasi ordine e grado, ad un massimo di 5000 euro per residenti in specifici comuni (Isola del Giglio, Capraia). In quest’ultimo caso il limite ISEE da non superare è di 36.000 euro.

Le domande per avere il Bonus studenti 2022 messo a disposizione dalla Regione Toscana devono essere presentate in diverse date, comunque non oltre il 31 maggio 2022.