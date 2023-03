Comprare una casa al mare in Italia, ecco dove conviene: queste sono le Regioni migliori

Il sogno di tante persone è quello di possedere una casa al mare: possedendone una si ha la possibilità di godersi il mare un po’ di più. Per questo, in molti si domandano dove conviene comprare una casa al mare in Italia.

Dobbiamo subito anticipare che, prima di tutto, tale scelta dipende da molti fattori, come ad esempio il budget a disposizione, le preferenze personali e la vicinanza ad altre comodità come negozi, ristoranti e servizi pubblici.

In generale, le regioni italiane più famose per le case al mare sono la Liguria, la Toscana, la Puglia e la Sardegna. Tuttavia, queste aree possono anche essere tra le più costose in termini di prezzi immobiliari.

Per trovare opzioni più convenienti, si possono considerare anche altre zone meno conosciute, come ad esempio la Calabria o la Sicilia, dove i prezzi delle case al mare sono generalmente più bassi.

Ma procediamo per ordine e scopriamo insieme dove conviene comprare una casa al mare: ecco tutte le località da valutare per un'abitazione da sogno senza rinunciare al risparmio.

Comprare una casa al mare: la Liguria tra le mete più ambite

Per chi vuole comprare una casa al mare al Nord, la Regione da valutare è sicuramente la Liguria. La riviera ligure viene sottovalutata dalle persone, ma in verità è una meta che di solito viene spesso scelta per acquistare una casa al mare.

La Liguria infatti è una regione che vanta di un clima davvero favorevole e oltre a questo dispone di tantissimi paesaggi mozzafiato.

Acquistare una casa al mare in Liguria, però, può essere in alcuni casi abbastanza costoso. Per chi vuole comprare una casa al mare in Liguria senza spendere una fortuna, va considerato che in genere le opportunità meno costose si trovano nella provincia di Imperia e, talvolta, anche in provincia di Genova.

Casa al mare in Riviera Romagnola: l'opportunità perfetta per risparmio e divertimento

L’Emilia Romagna è una di quelle regioni che ci viene subito in mente quando si pensa alle discoteche più famose d’Italia unite al mare. Non è infatti un caso che i giovani scelgono spesso di passare le proprie vacanze in questa regione, anche perché sulla riviera Romagnola è possibile trovare offerte davvero vantaggiose.

Lo stesso discorso vale per chi vuole comprare una casa al mare dove conviene di più: anche in questa Regione è possibile concludere affari interessanti.

In genere, in Emilia Romagna, le località più gettonate per acquistare una casa sono: Cervia, Rimini, Riccione, Cesenatico e i lidi Ferraresi. Queste sono solo alcune mete che risultano essere tra le più economiche in questa regione, ma in realtà l’Emilia Romagna è conveniente un po’ dovunque.

Solitamente però, è più facile trovare delle opportunità di acquisto di una casa al mare presso i lidi ferraresi o in provincia di Forlì-Cesena.

Dove conviene comprare casa al mare in Centro Italia?

Anche per chi sta cercando di comprare casa al mare nelle Regioni del Centro Italia esistono delle opzioni abbastanza convenienti.

Sicuramente da prendere in considerazione la provincia di Latina e la litoranea romana. In questa zona infatti è possibile trovare delle soluzioni interessanti per chi cerca una casa al mare da quelle parti e non dispone di un elevato budget.

Nelle zone sopraindicate, infatti, i costi che presentano gli immobili non sono eccessivamente alti. Inoltre, in quelle parti è possibile godere di paesaggi davvero fantastici. Tra le località più scelte di questa regione abbiamo sicuramente: Gaeta, Sperlonga, Terracina, Sabaudia e San Felice Circeo.

Una zona meravigliosa di questa regione, ma un po’ meno economica è invece l’Isola di Ponza, località marittima molto gettonata da chi ama le vacanze all’insegna del relax.

Sud Italia, ecco dove conviene comprare una casa al mare

Spostiamoci ora verso Sud e cerchiamo di capire dove conviene comprare una casa al mare per chi vuole concludere l'acquisto nel Meridione d'Italia.

Da valutare, innanzitutto, la Puglia: ricordiamo che la ben nota Gallipoli viene spesso definita come la “Rimini del Sud”. Si tratta di una meta turistica ambitissima, che apporta alla Regione una buona quota di turisti ogni anno.

Inoltre, in Puglia è possibile godere di paesaggi davvero incantevoli un po’ ovunque, poiché vi sono dei borghi che ad oggi sono incontaminati. In questa regione è possibile acquistare una casa al mare a prezzi davvero bassi, soprattutto in due località: il Gargano, ovvero il versante della provincia di Foggia, o in Salento.

Tra le località dove conviene comprare una casa al mare segnaliamo anche Soverato, in Calabria. Questo piccolo paese viene considerato la perla dello Ionio, poiché gode di paesaggi unici nel suo genere; inoltre vanta di prezzi davvero imbattibili.

Solitamente la Calabria viene scelta da coloro che sono alla ricerca di case al mare a prezzi davvero bassi ed amano le vacanze di relax. Un’altra località calabrese molto gettonata per una casa al mare è la Costa degli Dei, situata nella provincia di Vibo Valentia: una parte della Calabria ricca di spiagge caraibiche.

