Continua a leggere l'articolo e scopri tutto ciò che riguarda il Decreto Liquidità ed, in particolare, tutte le misure che sono previste a sostegno delle imprese! All'interno di questa breve guida, andremo a vedere: come funziona il Decreto Liquidità? Cosa prevede? Chi può accedere? Come richiedere i 25.000 euro e i 30.000 euro? Quali sono le banche aderenti? Cosa copre il Fondo di Garanzia? Cosa succede se non si pagano le somme dovute? Quando scade il prestito Covid? Quando scade il Decreto Liquidità? E molto altro ancora!

Continuando a leggere questo breve articolo, avrai il modo di andare a conoscere e di andare a scoprire tutto quello che riguarda il Decreto Liquidità.

Nello specifico, andremo a vedere tutto ciò che riguarda le misure economiche, che sono state messe a disposizione, inizialmente, dal Governo Conte, e, successivamente, dal Governo Draghi, per sostenere le attività economiche italiane.

In particolare, andremo a parlare, inizialmente, di come funziona il Decreto Liquidità ed andremo a vedere, anche, che cosa prevede questo particolare provvedimento governativo, volto a sostenere le attività economiche.

Dopodiché, andremo a parlare di quali sono quei soggetti che possono accedere al Decreto Liquidità.

Successivamente, andremo a parlare, invece, di che cosa bisogna fare per poter ottenere le misure economiche, che sono state previste all'interno del Decreto Liquidità.

Poi, andremo a parlare, invece, di quali sono le banche che aderiscono al Fondo di Garanzia ed andremo a vedere, anche, che cosa copre questa particolare tipologia di Fondo, che è stato istituito per sostenere le attività economiche.

Prima di andare a terminare questa mini guida, andremo a parlare, invece, di che cosa succede nel momento in cui non si procede al pagamento di un prestito, che è stato garantito dallo Stato, ed andremo a vedere, anche, che cosa succede, in particolare, quando non si restituiscono i 25.000 euro.

Ed infine, per andare a concludere questo breve articolo, andremo a parlare, invece, di quando scade il prestito Covid ed andremo a vedere, anche, quando è prevista la scadenza per quanto riguarda il Decreto Liquidità.

Qua sotto potrete trovare un breve video di "Francesco Carrino", dove viene spiegato, in una maniera estremamente chiara e precisa, tutto quello che riguarda il Decreto Liquidità ed, in particolare, tutto ciò che riguarda le misure economiche, che sono state previste dal governo, a sostegno delle imprese e come ottenerle.

Come funziona il Decreto Liquidità?

Il primo passo che ci accingeremo ad effettuare all'interno di questa breve guida, sarà quello di andare a parlare, in sostanza, di come funziona il Decreto Liquidità.

Nello specifico, questa è una particolare tipologia di provvedimento governativo, la quale ha come obiettivo principale quello di sostenere le attività economiche, in questo periodo di difficoltà economica, a causa dell'emergenza legata alla pandemia da Covid-19.

In questo senso, lo Stato si pone come garante e concede alle imprese dei finanziamenti, che vengono erogati dalle banche e dagli altri istituti di credito.

Per ottenere il denaro che gli serve e di cui ha diritto, un soggetto economico deve fare esplicita richiesta direttamente alla banca, la quale provvedere a verificare la sussistenza dei requisiti per poter accedere alle misure previste dal governo.

Dopodiché, in caso di esito positivo, la banca provvederà ad inserire la richiesta del finanziamento del proprio cliente sulla piattaforma online, presente sul sito di SACE.

SACE è una società per azioni del gruppo italiano a partecipazione pubblica Cassa Depositi e Prestiti, la quale si occupa delle attività che rientrano all'interno dei settori assicurativo e finanziario.

Cosa prevede il Decreto Liquidità?

Dopo aver parlato di come funziona il Decreto Liquidità, passiamo adesso a vedere, invece, che cosa prevede questo particolare provvedimento governativo, volto a sostenere le attività economiche.

Nello specifico, lo Stato si fa garante del 90% del finanziamento concesso; mentre, SACE si occupa del restante 10%.

Le misure economiche previste all'interno del Decreto Liquidità hanno come scopo quello di incentivare le imprese ad effettuare:

Esportazioni;

Internazionalizzazione;

Investimenti.

Chi può accedere al Decreto Liquidità?

Dopo aver parlato di che cosa prevede il Decreto Liquidità, passiamo adesso a vedere, invece, quali sono quei soggetti che possono accedere a questo particolare provvedimento governativo, volto a sostenere le attività economiche.

Nello specifico, ecco chi può accedere alle misure economiche che sono previste all'interno del Decreto Liquidità:

Piccole e Medie Imprese;

Professionisti;

Lavoratori autonomi;

Società tra professionisti;

Associazioni professionali;

Agenti o intermediari assicurativi;

Enti o istituzioni che fanno parte del settore terziario.

Come richiedere il Decreto Liquidità?

Dopo aver parlato, in una maniera estremamente approfondita, di tutto quello che riguarda la tematica sul chi può accedere al Decreto Liquidità ed, in particolare, ai finanziamenti pari a 25.000 euro e a 30.000, che sono concessi dal governo, attraverso le banche, passiamo adesso a vedere, invece:

che cosa bisogna fare per poter ottenere le misure economiche, che sono state previste all'interno di questo particolare provvedimento governativo, volto a sostenere le attività economiche.

Nello specifico, ecco quali sono tutti i documenti che bisogna necessariamente presentare per poter ricevere i finanziamenti che sono concessi dalle banche e che sono garantiti dallo Stato:

La domanda di accesso al Fondo di Garanzia;

La richiesta di finanziamento da presentare alla banca dove si vuole fare la domanda;

Una copia del documento d'identità;

Denominazione dell'attività economica;

Codice fiscale dell'attività economica;

Partita IVA dell'attività economica;

Documento che attesti l'iscrizione ad un albo e ad un ordine professionale, per i lavoratori autonomi;

L'ultimo bilancio depositato per le società di capitali;

Le ultime due dichiarazioni dei redditi per le società di persone e per i lavoratori autonomi.

Quali sono le banche che aderiscono al Fondo di Garanzia?

Dopo aver parlato, in una maniera estremamente approfondita, di tutto quello che riguarda la tematica sul che cosa bisogna fare per poter richiedere le misure economiche, che sono state previste ed inserite all'interno del Decreto Liquidità, ed, in particolare, i finanziamenti pari a 25.000 euro e a 30.000, che sono concessi dal governo, attraverso le banche;

passiamo adesso a vedere, invece, quali sono le banche che aderiscono al Fondo di Garanzia.

Nello specifico, ecco alcune delle più importanti banche e degli altri istituti di credito che hanno aderito al Fondo di Garanzia e, quindi, alle misure economiche inserite dal governo all'interno del Decreto Liquidità, aggiornate al mese scorso:

Banca 5 S.p.A.;

Banca Carige S.p.A.;

Banca del Fucino S.p.A.;

Banca del Mezzogiorno S.p.A.;

Banca del Piemonte;

Banca di Credito Popolare;

Banca Generali S.p.A.;

Banca Mediolanum S.p.A.;

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

Banca Popolare S.p.A.;

Banca Reale S.p.A.;

Banca Sella S.p.A.;

Banca Widiba S.p.A.;

Banco BPM S.p.A.;

Banco di Sardegna S.p.A.;

BPER Banca S.p.A.;

Cassa di Risparmio S.p.A.;

CheBanca S.p.A.;

Credit Agricole Italia S.p.A.;

Deutsche Bank S.p.A.;

Findomestic Banca S.p.A.;

FinecoBank S.p.A.;

Istituto Bancario del Lavoro S.p.A.;

Intesa SanPaolo S.p.A.;

MedioBanca S.p.A.;

Santander Consumer Bank S.p.A.;

UniCredit S.p.A.

Cosa copre il Fondo di Garanzia?

Dopo aver parlato di quali sono le banche che aderiscono al Fondo di Garanzia, passiamo adesso a vedere, invece, che cosa copre questa particolare tipologia di Fondo, che è stato istituito per sostenere le attività economiche.

Nello specifico, il Fondo di Garanzia, previsto dal Decreto Liquidità, interviene come garanzia del 90% dello Stato italiano, per finanziare i piccoli prestiti, di importo uguale o inferiore ai 30.000 euro e con una durata massima prevista non superiore ai 15 anni.

Cosa succede se non si paga un prestito garantito dallo Stato?

Dopo aver parlato di che cosa copre il Fondo di Garanzia, passiamo adesso a vedere, invece, che cosa succede nel momento in cui non si procede al pagamento di un prestito, che è stato garantito dallo Stato.

Nello specifico, se non si paga quanto dovuto in merito ad un finanziamento, la banca o l'istituto di credito in questione può richiedere il pignoramento dei beni e rifarsi direttamente sul reddito del debitore.

In particolare, ecco l'ordine al quale farà riferimento la banca per riscuotere, in maniera forzata, il debito rimasto insoluto:

Reddito;

Conto corrente;

Beni mobili e immobili.

Cosa succede se non si restituiscono i 25.000 euro?

Dopo aver parlato di che cosa succede nel momento in cui non si procede al pagamento di un prestito, che è stato garantito dallo Stato, passiamo adesso ad approfondire questo specifico argomento, andando a vedere, invece, che cosa succede, in particolare, quando non si restituiscono i 25.000 euro.

Nello specifico, a differenza del caso normale, di cui abbiamo parlato nel precedente paragrafo, quando non si provvede al versamento di quanto dovuto, in merito ai finanziamenti ottenuti dalla banca con garanzia dello Stato, come previsto dal Decreto Liquidità, le cose sono bene diverse.

In particolare, la banca non potrà rifarsi direttamente sul debitore che non ha rimborsato il debito, ma questa andrà a richiedere i soldi allo Stato, per una percentuale che varia tra l'80% ed il 100% del debito.

Quest'ultimo, poi, in un momento successivo, richiederà la riscossione del debito dell'attività economica beneficiaria del Fondo di Garanzia.

Quando scade il prestito Covid?

Prima di andare a terminare questo breve articolo e dopo aver parlato, in una maniera estremamente approfondita, di tutto quello che riguarda la tematica sul che cosa succede nel momento in cui non non si procede al pagamento di un prestito, che è stato garantito dallo Stato;

ed, in particolare, quando non si restituiscono i 25.000 euro, passiamo adesso a vedere, invece, quando scade il prestito Covid.

Nello specifico, i finanziamenti concessi dalle banche, con garanzia dello Stato, attraverso il Fondo di Garanzia, presente all'interno del Decreto Liquidità, devono avere una durata massima di 15 anni.

Quando scade il Decreto Liquidità?

Ed infine, per andare a concludere questa breve guida, dopo aver parlato di quando scade il prestito Covid, passiamo adesso a vedere, invece, quando è prevista la scadenza per quanto riguarda il Decreto Liquidità.

Nello specifico, la scadenza fissata per questo particolare provvedimento governativo, volto a sostenere le attività economiche, è stata spostata fino al 30 giugno del 2022.